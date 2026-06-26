新製品：ライカSL3-P

ライカカメラジャパン株式会社

ライカカメラ社（Leica Camera AG、本社：ドイツ・ウェッツラー、以下ライカ）は、2015年に誕生したライカSLシステムによってクリエイティブな写真・動画制作の新たな基準を打ち立てました。

ライカSLシステムは、Lマウントをベースに、技術革新とライカの特長である高い精度と品質をひとつに結ぶモデルです。ライカSLシステムの開発において、ライカは当初よりプロフェッショナルとの緊密なやりとりを重ね、その要求に応える製品づくりを追求してきました。こうした姿勢は現在も変わることなく、現場のフィードバックを反映しながら継続的な改良を行っています。こうした取り組みは、写真・動画制作の最も厳しい要求に応えながら進化し続けるフルサイズカメラシステムを構築し、快適で直感的な操作性によって、プロフェッショナルに限らず幅広い層が手軽に高品質な写真・動画の制作機能を活用できるカメラとして用途を広げてきました。

そしてこのたび、ライカは新たに「ライカSL3-P(https://leica-camera.com/ja-JP/photography/cameras/sl/sl3-p-black)」「ライカ ズミルックスSL f1.4/50 ASPH.(https://leica-camera.com/ja-JP/photography/lenses/sl/summilux-sl-50mm-f1-4-asph-black-anodized-finish)」および「ライカ アポ・マクロ・エルマリートSL f2.8/100(https://leica-camera.com/ja-JP/photography/lenses/sl/apo-macro-elmarit-sl-100mm-f2-8-black)」を発表します。ライカ史上、最も包括的な機能を備えたフルサイズカメラ、そして革新的な2本のレンズが加わることで、ライカSLシステムは未来に向けてさらなる一歩を踏み出します。

ライカSL3-P

「ライカSL3-P(https://leica-camera.com/ja-JP/photography/cameras/sl/sl3-p-black)」の核となるのが、新型センサーと新しいハイブリッドオートフォーカスシステムです。

4400万画素の解像度を持つ裏面照射型（BSI）フルサイズセンサーは、解像度と描写性能を両立し、高解像化しつつも最大14段の広いダイナミックレンジできわめて繊細な階調表現を実現します。また、解像度を最大1億7600万画素にまで向上させるマルチショットモードは超高画素でディテールまで忠実に再現する画像を生み出します。ISO感度は50から200,000まで対応しており、厳しい光の環境下でも高画質と高い柔軟性を実現します。

センサー同様に、今回新たに搭載されたハイブリッドオートフォーカスシステムは、位相差検出（PDAF）、デプスマップ（物体認識AF）、コントラスト検出（コントラスト検出AF）の3つのフォーカス技術の強みを組み合わせ、素早く、正確かつ確実にピントを合わせることを可能にします。フルAF対応で最大40コマ/秒の高速連写機能、819のAFポイントにより向上したトラッキング性能、そしてインテリジェントな被写体認識によって「ライカSL3-P」は動きの激しい被写体でも余裕をもって捉えることができます。

動画に関しては8Kまでの撮影機能を搭載。最大24フレーム/秒で8.1K/3:2のオープンゲート動画撮影が可能です。また、HDMIを介した8KオープンゲートRAW出力や、8K動画を30フレーム/秒で記録することもできます。動作を滑らかに表現できるよう、最大60コマ/秒の5.9K記録と、高フレームレート4K/120pでのディテール豊かなスローモーション撮影が可能です。最大5.8KのApple ProResコーデック対応により卓越した画質を実現。L-Log用の新しいインカメラLUT「Leica Pure」「Leica Cine」と組み合わせることで、プロフェッショナルなポストプロダクションにおける柔軟性を最大限に引き出します。こうした動画撮影機能によって「ライカSL3-P」は、要求の厳しい動画制作に適しているだけでなく、さまざまなチャンネルやフォーマットに最適化して映像を作り分けたり、イメージクオリティを損なうことなく後から自在にトリミングしたり、といった、ハイブリッドワークフローにもしっかりと対応します。

ドイツで完成へと導かれた「ライカSL3-P(https://leica-camera.com/ja-JP/photography/cameras/sl/sl3-p-black)」は、赤いロゴを敢えて配さず、操作部を含め全体を落ち着いたブラックで統一した控えめなデザインが魅力です。IP54規格の防塵・防滴性能を備えた頑丈なオールメタルボディは、堅牢さと信頼性を保証。また、Lマウントの採用によってLマウントアライアンスを含む幅広いレンズを使用することができ、写真・動画撮影における表現の自由度がこれまでになく広がります。

ドイツで完成へと導かれた「ライカSL3-P(https://leica-camera.com/ja-JP/photography/cameras/sl/sl3-p-black)」は、赤いロゴを敢えて配さず、操作部を含め全体を落ち着いたブラックで統一した控えめなデザインが魅力です。IP54規格の防塵・防滴性能を備えた頑丈なオールメタルボディは、堅牢さと信頼性を保証。また、Lマウントの採用によってLマウントアライアンスを含む幅広いレンズを使用することができ、写真・動画撮影における表現の自由度がこれまでになく広がります。

「ライカSL3-P(https://leica-camera.com/ja-JP/photography/cameras/sl/sl3-p-black)」は、息をのむような高画質、優れた精度、触れたときの心地よさ、確かな信頼性とスピード、そしてライカならではの比類なき使用感のすべてを備えています。そして、それを支えるのは綿密に設計された人間工学に基づくデザインと完全にカスタマイズ可能な操作性、そして明快に整理されたユーザーインターフェースです。

ナビゲーションを効果的にするのが、必要最小限のシンプルさを保ちながら写真／動画撮影のモードが明快に区別されたアイコンとメニューデザインです。写真撮影のメニュー項目をレッド、動画撮影のメニュー項目をイエローと表示をカラー分けし、視認しやすいようにしています。また、ユーザーインターフェースはカメラの向きに応じて自動的に適応し、高解像度のチルト式モニター上で、縦・横位置両方ですべての情報を常に見やすく表示します。

妥協なく進化し続けることで、ライカならではの卓抜したユーザーエクスペリエンスが実現します。「ライカSL3-P(https://leica-camera.com/ja-JP/photography/cameras/sl/sl3-p-black)」は、ユーザーからのフィードバックにもとづき継続的に最新ファームウェアを提供します。ファームウェアは「Leica FOTOS」アプリを通じて手軽にインストールでき、これによってこのカメラは素材の選定から性能、ソフトウェアに至るまで常に最新でありながら、長く使える設計となっています。最初に手にしたその日から、ライカならではの世界をフルに体験できるだけでなく将来にわたり安心して使い続けられる一台です。

「ライカSL3-P(https://leica-camera.com/ja-JP/photography/cameras/sl/sl3-p-black)」は、充実した接続機能により、プロフェッショナルなワークフローとシームレスに統合します。「Leica FOTOS」アプリがBluetooth接続とWi-Fi接続によりカメラをモバイルデバイスと直接リンク。DNG、JPG、動画ファイルをデバイスにすばやくダウンロードできるほか、スマートフォンやタブレットからカメラをフルリモート操作することもできます。Leica Looksはシャッターを切る時点で適用することもでき、その効果をカメラ内で直接、あるいは「Leica FOTOS」アプリ内であとから調整することもできます。

Lightroom ClassicとCapture Oneを使ったテザー撮影にも対応。カメラとコンピューターの安定したダイレクト接続を実現し、スタジオ撮影では、撮った画像をその場で即座にチェックすることができます。また、Adobeのクラウド型動画編集サービス「Frame.io」を介した「Camera to Cloud」機能を活用すれば写真や動画データをカメラから直接クラウドに転送し、後処理をリアルタイムで迅速に行えるようになります。

さらに、「ライカSL3-P(https://leica-camera.com/ja-JP/photography/cameras/sl/sl3-p-black)」はコンテンツ認証イニシアチブ（CAI）規格に準拠したコンテンツクレデンシャル技術を搭載。改ざんを防ぐため必要に応じてカメラモデルや撮影、編集情報などのコンテンツ固有の情報を暗号署名とともに記録しクリエイターの権利を守ります。

ライカ ズミルックスSL f1.4/50 ASPH.

ライカSLシステムは、高性能のカメラと並んで、卓越した光学性能を誇るレンズシリーズを展開してきました。光学技術領域におけるライカの革新力を改めて証明するのが、今回発表する「ライカ ズミルックスSL f1.4/50 ASPH.(https://leica-camera.com/ja-JP/photography/lenses/sl/summilux-sl-50mm-f1-4-asph-black-anodized-finish)」で、焦点距離とF値1.4を備えたオートフォーカスレンズとして世界最小クラスの製品となります。

大口径の絞り開放により厳しい光の環境下でも最高の画質で瞬間を捉えることができると同時に、被写体を背景から正確に浮かび上がらせ、柔らかく自然なボケ味を生み出します。そのコンパクトなサイズは“Made in Germany”の最先端製造技術によって実現されています。直径74mm、長さわずか75.5mm、重さ584gというコンパクトなレンズは、最大限の携帯性とライカならではの卓越した描写性能を兼ね備えています。11枚の絞り羽根と2枚の非球面レンズを配し、高品質のガラス素材を完璧なバランスで組み合わせた光学設計が、比類のない美しい描写を実現します。

高速なオートフォーカス機能は、テンポよく撮影することができ、静かにピント合わせを行います。わずか50cmという最短撮影距離、E67のフィルター径、そしてLマウント搭載の新作レンズ「ライカ ズミルックスSL」は、汎用性の高い標準レンズとして活躍します。精緻に仕上げられたオールメタルボディは、SLカメラと組み合わせることでIP54規格に準拠した防塵・防滴性能を持つ一体型システムとなります。また、AquaDura(R)コーティングで、過酷な撮影条件下でも抜群の信頼性でレンズを保護します。

ライカ アポ・マクロ・エルマリートSL f2.8/100

1987年に誕生した「ライカ アポ・マクロ・エルマリートR f2.8/100」は、光学機器開発におけるクラフツマンシップの金字塔となったレンズです。この伝統的レンズへのオマージュとしてこのたび発表されるのが、ライカSLシステム用レンズ「ライカ アポ・マクロ・エルマリートSL f2.8/100(https://leica-camera.com/ja-JP/photography/lenses/sl/apo-macro-elmarit-sl-100mm-f2-8-black)」です。

オリジナルモデルと同様、このマクロレンズは、アポクロマート補正により周辺部に至るまで極めて高い描写性能を実現。最短撮影距離わずか30cm、最大撮影倍率 1 : 1 によって、肉眼では見えないディテールまで鮮明に描き出します。また、ポートレート撮影用の望遠レンズとしても優れた性能を発揮します。絞りは9枚羽根で構成されており、光学系全体との組み合わせによって、なめらかで美しいボケ味を生み出します。Lマウント採用の堅牢なオールメタルボディは、長さ137.6mm、総重量は同梱のレンズフード込みで862gです。フロントレンズには、レンズ前面の撥水・防汚性を高めるAquaDura(R)コーティングが施されています。また、フィルター径E67がキャップやフィルター共用を可能にするほか、クリエイティブの幅をぐっと広げます。

また、今回の発売にあわせて、魅力的な3種類の「ライカSL3-P」用セット(https://leica-camera.com/ja-JP/photography/sl/kits)も登場します。

ライカSL3-P バリオセット 28-70(https://leica-camera.com/ja-JP/photography/lenses/sl/sl3-p-kit-vario-28-70)

「ライカSL3-P」×「ライカ バリオ・エルマリートSL f2.8/28-70 ASPH.」のセット

ライカSL3-P バリオセット 24-70(https://leica-camera.com/ja-JP/photography/lenses/sl/sl3-p-kit-vario-24-70)

「ライカSL3-P」×「ライカ バリオ・エルマリートSL f2.8/24-70 ASPH.」のセット

ライカSL3-P バリオセット 24-70 & 70-200(https://leica-camera.com/ja-JP/photography/lenses/sl/sl3-p-kit-vario-24-70-and-vario-70-200)

「ライカSL3-P」×「ライカ バリオ・エルマリートSL f2.8/24-70 ASPH.」および「ライカ バリオ・エルマリートSL f2.8/70-200 ASPH.」のセット

「ライカSL3-P(https://leica-camera.com/ja-JP/photography/cameras/sl/sl3-p-black)」および3種類のセット(https://leica-camera.com/ja-JP/photography/sl/kits)は、ライカストア、ライカオンラインストア、ライカブティックおよびライカ正規特約店にて2026年6月26日 (金) 発売予定です。

また、「ライカ ズミルックスSL f1.4/50 ASPH.(https://leica-camera.com/ja-JP/photography/lenses/sl/summilux-sl-50mm-f1-4-asph-black-anodized-finish)」および「ライカ アポ・マクロ・エルマリートSL f2.8/100(https://leica-camera.com/ja-JP/photography/lenses/sl/apo-macro-elmarit-sl-100mm-f2-8-black)」は、ライカストア、ライカオンラインストア、ライカブティックおよびライカ正規特約店にて2026年末発売予定です。

ライカカメラ社について

ライカカメラ社はカメラ、レンズ、スポーツオプティクスを製造・販売するグローバルなプレミアムメーカーです。近年は成長戦略の一環として事業領域を拡大しており、モバイルイメージング（スマートフォン）の分野にも進出しています。また、高品質な眼鏡レンズと腕時計の製造も手がけるほか、自社製プロジェクターによりホームシネマ市場に参入しています。本社はドイツ・ウェッツラーにあり、ポルトガルのヴィラ・ノヴァ・デ・ファマリカンには第2工場を置いています。世界各地に独自の販売会社と約120のライカストアを構え、グローバルな販売ネットワークを構築しています。ライカは、革新技術と組み合わさった「最高水準の品質」「ドイツならではのクラフツマンシップ」「インダストリアルデザイン」の代名詞となっています。そのブランド力を活かした活動の一環として、世界各地に約30箇所のライカギャラリー設置、ライカアカデミーの開催、「ライカ・ホール・オブ・フェイム・アワード（Leica Hall of Fame Award）」や「ライカ・オスカー・バルナックアワード（LOBA）」といった国際的アワードの主催をはじめ写真文化の振興に取り組んでいます。

Leica Camera Japan

https://leica-camera.com