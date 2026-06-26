Desktop Mate サンリオキャラクターズ DLCセット 本日配信開始！

株式会社インフィニットループ

株式会社インフィニットループ(本社：北海道札幌市、代表取締役社長：小野真弘)は、デスクトップマスコットプラットフォーム「Desktop Mate」において、サンリオキャラクターズの「ハローキティ(https://store.steampowered.com/app/4145070/)」「ポムポムプリン(https://store.steampowered.com/app/4145030/)」「シナモロール(https://store.steampowered.com/app/4145040/)」「ポチャッコ(https://store.steampowered.com/app/4145050/)」「マイメロディ(https://store.steampowered.com/app/4145080/)」「クロミ(https://store.steampowered.com/app/4145060/)」の6つのDLCがセットになった「Desktop Mate サンリオキャラクターズ DLCセット(https://store.steampowered.com/bundle/77231/)」の販売を、2026年6月26日(金)より開始することをお知らせいたします。

サンリオキャラクターズ6つがお得なバンドルで登場

2026年3月5日にリリースされたサンリオキャラクターズの「ハローキティ(https://store.steampowered.com/app/4145070/)」「ポムポムプリン(https://store.steampowered.com/app/4145030/)」「シナモロール(https://store.steampowered.com/app/4145040/)」「ポチャッコ(https://store.steampowered.com/app/4145050/)」「マイメロディ(https://store.steampowered.com/app/4145080/)」「クロミ(https://store.steampowered.com/app/4145060/)」の6つのDLCが、お得なバンドルとなって新登場します。

「Desktop Mate サンリオキャラクターズ DLCセット(https://store.steampowered.com/bundle/77231/)」は、Desktop Mateにとって初めての6つで構成されたDLCバンドルです。世界中で愛されるサンリオキャラクターズが、Desktop Mateでも勢揃い！それぞれのキャラクターの魅力が詰まったモーションと公式監修のボイスで、デスクトップを華やかに彩ります。

サンリオキャラクター同士が触れ合うマルチキャラクター機能もお楽しみいただけます。(マルチキャラクター機能は近日正式リリース予定です)

PV動画公開中

「ハローキティ」「ポムポムプリン」「シナモロール」「ポチャッコ」「マイメロディ」「クロミ」が実際にデスクトップで動く様子をPV動画で公開中です。かわいらしい日常の仕草から個性あふれる特別なモーションまで、6キャラクターならではの魅力をぜひ動画でご覧ください。

YouTube : https://youtu.be/4LqfparG09I

バンドル収録DLCのご紹介

Desktop Mate ハローキティ DLC

世界中で愛されるサンリオのキャラクター「ハローキティ(https://store.steampowered.com/app/4145070/)」がDesktop Mateに登場。明るくてやさしい女のコが、あなたのデスクトップにやってきます。

本DLCでは、ウィンクしたり、拍手しながら嬉しそうな動きをしたり、頬を赤らめて照れる愛らしい仕草を収録。クリックするとハートをプレゼントしてくれる特別なモーションも搭載しています。

Desktop Mate ポムポムプリン DLC

2025年サンリオキャラクター大賞1位！大人気キャラクター「ポムポムプリン(https://store.steampowered.com/app/4145030/)」がDesktop Mateに登場。こげ茶色のベレー帽がトレードマークのゴールデンレトリバーの男のコ。好きな言葉は「おでかけ」、嫌いな言葉は「おるすばん」。そんなのんびり屋のポムポムプリンが、あなたのデスクトップにやってきます。

本DLCでは、座っているとうとうと居眠りをしたり、立っている時にノリノリの動きを見せたり、たまにウィンクしたり転げたりと、ポムポムプリンらしいのんびりとした愛らしい仕草を多数収録しています。

Desktop Mate シナモロール DLC

大人気キャラクター「シナモロール(https://store.steampowered.com/app/4145040/)」がDesktop Mateに登場。遠いお空の雲の上で生まれた白いこいぬの男のコ。シッポがまるでシナモンロールのようにくるくる巻いている、大人しいけどとても人なつっこいシナモンが、あなたのデスクトップにやってきます。

本DLCでは、ウィンクしたり、うとうと居眠りしたり、たまにノリノリになったり、お菓子を食べたりと、シナモロールらしいふわふわで愛らしい仕草を多数収録しています。

Desktop Mate ポチャッコ DLC

大人気キャラクター「ポチャッコ(https://store.steampowered.com/app/4145050/)」がDesktop Mateに登場。好奇心旺盛でおっちょこちょい、より道お散歩が大好きなイヌの男のコが、あなたのデスクトップにやってきます。

本DLCでは、ぴょんぴょんとジャンプしたり、尻尾に蝶がとまったり、たまに居眠りしたりと、ポチャッコらしい元気いっぱいで愛らしい仕草を多数収録しています。

Desktop Mate マイメロディ DLC

愛され続けるキャラクター「マイメロディ(https://store.steampowered.com/app/4145080/)」がDesktop Mateに登場。すなおで明るい、弟思いの女のコ。宝物はおばあちゃんが作ってくれたかわいいずきん。そんな心やさしいマイメロディが、あなたのデスクトップにやってきます。

本DLCでは、ウィンクしたり、嬉しそうに一回転ジャンプしたり、キラキラお目目になったり、たまに居眠りしたりと、マイメロディらしいキュートで愛らしい仕草を多数収録しています。

Desktop Mate クロミ DLC

世界中で人気急上昇中！自称マイメロディのライバル「クロミ(https://store.steampowered.com/app/4145060/)」がDesktop Mateに登場。乱暴者に見えるけれど、実はとっても乙女チック。黒いずきんとピンクのどくろがチャームポイント。世界中をクロミ化するため奮闘中のクロミが、あなたのデスクトップにやってきます。

本DLCでは、ウィンクしたり、本を取り出して読んだり、たまに自撮りしたり、大きなあくびをして居眠りしたりと、クロミらしいちょっぴり小悪魔でキュートな仕草を多数収録しています。

Desktop Mateとは

好きなキャラクターと、いつも一緒に。

Desktop Mate(デスクトップメイト)は、いつものデスクトップをちょっと楽しくする、デスクトップマスコットプラットフォームです。

好きなキャラクターを迎えて、ウィンドウに座ったり、マウスと遊んだり、時間を教えてくれたり。公式監修の高クオリティーな3Dキャラクターたちが、毎日のデスクトップを少しだけ特別にしてくれます。

すべての機能はあなたの時間を邪魔しないよう慎重に設計されており、長時間でも快適にお楽しみいただけます。人気キャラクターのDLCが続々配信中です。

製品情報- 製品名：Desktop Mate サンリオキャラクターズ DLCセット- 配信開始日：2026年6月26日(金)- 販売期間 : 2027年3月4日までの販売を予定- 価格：- - バンドル価格: 10,560円(税込) ※20%オフ- - 通常価格(参考): 13,200円(税込)- - 割引額: 2,640円(税込)- 対応OS：Windows 10/11(64bit) ・macOS Tahoe 26以降- 対応言語：日本語・英語- 配信プラットフォーム：Steam- Steam URL- - Desktop Mate：https://store.steampowered.com/app/3301060/Desktop_Mate/- - Desktop Mate サンリオキャラクターズ DLCセット : https://store.steampowered.com/bundle/77231/- 公式サイト：https://infiniteloop.co.jp/desktopmate/- 公式Xアカウント：https://x.com/desktop_mateシステム要件

Windows

- メモリ：8GB RAM 以上- プロセッサー：Intel Core i5-8250U / AMD Ryzen 3 3300U 以上- グラフィック：Intel UHD Graphics 730 / Radeon VEGA 8 以上- ストレージ：500MB の空き容量

※動作にはGPUもしくはGPU内蔵型CPUが必要です

Mac(オープンベータ)

- 対応OS：macOS Tahoe 26以降- メモリ：8GB RAM 以上- プロセッサー：Apple A18 Proチップ / Apple M1チップ 以上- ストレージ：500MBの空き容量

※動作にはAppleシリコンが必要です(Intelプロセッサ非対応)

本件に関するお問い合わせ先・会社概要

【インフィニットループとは】

- 会社名：株式会社インフィニットループ- 所在地：北海道札幌市中央区北一条東四丁目1番地1 サッポロファクトリー1条館- 代表者：代表取締役社長 小野真弘- URL : https://infiniteloop.co.jp/

北海道札幌市と宮城県仙台市に拠点を置くシステム開発会社です。ゲームやスマートフォン向けアプリ、VR/AR/MR、Webシステムなどの開発を行っています。2007年に北海道札幌市で創業し、東京を中心に全国の仕事を行っています。社是は「最先端の最後尾を独走する」で、アイデアの力で他者の追随を許さない最先端技術を生み出しています。エンジニア人材の育成にも取り組んでおり、情報技術やプログラミング分野において、次世代のエンジニア人材の育成を目指し、専門スキルの研修や若手エンジニアの成長支援に取り組んでいます。

本件に関するお問い合わせは desktopmate@infiniteloop.co.jp へお願いいたします。

(C) '26 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. G660173