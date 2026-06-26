【6/30開催】AIガバナンス協会、オンラインシンポジウム「AI時代の経営意思決定とガバナンス ～攻めのAIガバナンス実現のための戦略」を開催

AIガバナンス協会

AIガバナンスの社会実装を推進する 一般社団法人AIガバナンス協会（本部：東京都中央区、代表理事：大柴行人、生田目雅史、羽深宏樹、以下「AIGA」）は、2025年11月に、日本企業の経営層がAIの不確実性や進化スピードに対応し、ベネフィットとリスクを適切に評価して「攻めのAIガバナンス」を実現するための経営意思決定の基本的な考え方と具体的なフレームワークをまとめた「AI時代の経営意思決定とガバナンス ～攻めのAIガバナンス実現のための戦略レポート ver1.0(https://www.ai-governance.jp/blog/managemet-starategy-report-1)」（英語版は2026年2月公開）を発刊いたしました。

この度、本レポートの解説および、AI時代における経営の第一線で活躍なさっているゲストの方々との議論を通じて、企業経営におけるAIガバナンス実装の最新の知見を共有する場として、オンラインシンポジウムを開催いたします。

本シンポジウムでは、レポートの解説に加え、ゲストとしてKDDI株式会社の取締役執行役員常務 勝木 朋彦 氏、および株式会社AVILENの取締役CEO 松倉 怜 氏をお迎えし、企業経営陣から見たAI時代の経営意思決定のリアルな実務や課題、今後の展望を深掘りするケーススタディセッションを予定しております。協会外部の皆様も事前登録制で無料参加可能となっております。ご関心をお持ちの企業関係者、官公庁、メディアの皆様に広くご参加いただければ幸いです。

開催概要

コンテンツ

- 日時： 2026年6月30日（火） 14:00 - 15:00- 形式： オンライン開催（Teams ウェビナー）- 費用： 無料- 主催： 一般社団法人AIガバナンス協会（AIGA）- 対象： AIGA会員および、企業経営におけるAIガバナンスの重要性や実装における具体的な実務、経営意思決定のあり方に関心のある方（部門、年齢不問）- 備考：ご参加には、申し込みフォームからの事前登録が必要です。本イベントは、当日の開始直前までお申込みいただけます。申込みページ :https://events.teams.microsoft.com/event/5f7c0f7c-4391-4ccf-aa73-6543d7672f1e@12c354d4-a8a2-4bbb-9f17-c2f3b7d581b4- オープニング・AIGAご紹介- AIGAレポート解説セッション- - 『AI時代の経営意思決定とガバナンス～攻めのAIガバナンス実現のための戦略レポート Ver1.0』のポイント解説- ケーススタディセッション：企業経営陣に伺うAI時代の経営意思決定とガバナン- - ゲスト登壇者とモデレータとの1on1セッションを通じて、経営意思決定におけるAIガバナンスの重要性や実装における具体的な実務や課題などの知見を深掘りします。- クロージング

※プログラムは当日予告なく変更となる可能性があります。

登壇者情報

【解説者】

一般社団法人AIガバナンス協会 リサーチフェロー ／ スマートガバナンス株式会社 コンサルタント ／ 弁護士 宮原 瑞穂

新聞記者、シンクタンク勤務を経て、現在は企業のAIガバナンス構築支援などに従事。AIGAでは「AI時代の経営意思決定とガバナンス～攻めのAIガバナンス実現のための戦略レポート Ver1.0」「『いつの間にか』AIのリスク実態調査--シャドーAI等の管理と捕捉 課題とプラクティス」を執筆。

【ゲスト登壇者】

KDDI株式会社 取締役執行役員常務 勝木 朋彦 氏

2019年4月にauフィナンシャルホールディングス株式会社の代表取締役社長に就任。2024年4月よりKDDI株式会社の執行役員常務、CSO（Chief Strategy Officer）としてグループ全体の経営戦略をリード。2025年4月からはCDO（Chief Digital Officer）も兼任し、AI時代の持続的成長を推進。同年6月には取締役執行役員常務に就任し、現在に至る。

株式会社AVILEN 取締役 CEO ／ 弁護士 松倉 怜 氏

東京大学卒業、ペンシルベニア大学経営大学院（Wharton）統計/金融専攻修了。

AIファーストな企業への変革を一気通貫で支援するAVILEN（東証5591）のCEO。大学院でデータドリブン経営やデータ分析を学ぶ。経済産業省、戦略コンサルティングファームのベイン・アンド・カンパニー等を経て独立。自民党デジタル社会推進本部AI・web3小委員会ワーキンググループメンバーとしてAI政策方針「AIホワイトペーパー2.0」のドラフトに従事。

【モデレータ】

一般社団法人AIガバナンス協会 事務局 片山 雄太

総合系コンサルティングファーム、外資系証券会社を経て、独立系コンサルティングファームである株式会社Re-grit Partners / GRC Advisory ServiceのDirectorを務める。AIガバナンスをはじめ、リスクマネジメント、ガバナンス改革、法務・コンプライアンス対応、経済安全保障・地政学リスク対応等、GRC領域のコンサルティングに従事。

「一般社団法人AIガバナンス協会」について

AIガバナンス協会（AIGA）は、AIのビジネス活用の急拡大とその裏でのリスク認識の広がり、国内外の政策動向の急速な変化等を背景として、企業と社会が安心してAIを活用し、持続可能な成長を遂げるために、多様なプレイヤーがAIガバナンスのあり方を議論できる場を創るべく2023年に設立されました。2024年10月より、活動をより拡大し、AIガバナンスの社会実装とポリシーメーカー等との連携を強化するため、一般社団法人に体制と活動を移行しました。

AIGAでは、AI基盤モデル開発企業を中心とするグローバルテック、国内の金融・保険・通信・IT・HR・製造・インフラ等の業界大手、AIやデータに関する事業を手がけるスタートアップなど、多様な領域のリーディングカンパニーが産業横断で議論を行い、企業のあるべきAIガバナンスに関する共通理解の醸成や政策提言等の活動を実施します。

・任意団体設立日：2023年10月26日

（設立時のプレスリリース：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000131696.html）

・一般社団法人設立日：2024年10月1日

・サイトURL：https://www.ai-governance.jp/

・問い合わせフォーム ：https://www.ai-governance.jp/#contact-us

本件に関するお問い合わせ先

一般社団法人AIガバナンス協会 広報担当

メール：pr-event@aigovernance.jp