ZENX 第6回 XR・メタバース総合展【夏】の出展終了後、渋谷にLBEデモルーム開設

ZENX株式会社

ZENX株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：蘇忠鶴 以下ZENX）は、2025年6月17日（水）～6月19日（金）の3日間、東京ビッグサイトにて開催された「第6回XR・メタバース展・夏」に出展し、盛況のうちに終了いたしました。

本展示会ではKIWI DESIGN（HONGKONG）LIMITEDおよび株式会社Super Realとの3社共同展示をおこない、KIWI DESIGNが得意とするXR周辺機器・ハードウェアアクセサリのご紹介、Super Realが手がける可搬性VR運用、そしてZENXのプラットフォームソリューションとコンテンツ開発―XRトータルソリューション企業としてZENXの役割を基軸にそれぞれの専門性による新たな体験価値を創出いたしました。

Super Real

可搬VRソリューション

KIWI design

XRアクセサリー

KIWI design

XRアクセサリー

会期中は企業に向けた教育、防災コンテンツをはじめエンターテインメントコンテンツ（LBE）を含め、複数人数でのVR体験に始まり、多くの来場者の皆様にご興味をいただいた３DGSモデリングなどをはじめ、お客様の直面している人手不足や生産性向上にお役に立てるソリューションを今後もご提供してまいります。

なお、より詳細をお知りになりたい皆様へZENXは渋谷にデモルームを開設いたしました。展示会でしかなかなか体験できないLBEコンテンツをはじめ、エンターテイメント、エンタープライズ共に活用いただける弊社の様々なサービスをご紹介させていただきます。

ご予約はウェブサイトより承ります。 https://www.zenx.co.jp/reservation

今後、新たなXRプラットフォームのリリースをはじめ、様々な挑戦を続けてまいります。企画から現場運用までワンストップで皆様に貢献する弊社にご期待下さい。

＜ZENXについて＞

ZENX株式会社は、2024年に設立された東京と中国・成都・香港との連携を強みに、最先端のXR（VR/AR/MR）やAI技術を駆使したソリューションを企画から運営まで一気通貫で提供するベンチャー企業です。製造業の産業DX、教育・商業向けXR開発、自社ゲーム開発のほか、ハードデバイス代理店事業も展開。フロントのローカライズとバックのスケール化により、エンタープライズからエンタメまで幅広く対応します。

＜KIWI designについて＞

KIWI designは、2015年にRay Zhangによって設立されたXRアクセサリーブランドです。プレミアムなXRアクセサリーの開発に特化し、快適性・機能性・耐久性を高めた製品を世界各国で展開しています。

VR、AR、MR体験をより快適で没入感のあるものにするため、幅広いユーザーをサポートしています

詳しくはこちら：https://www.kiwidesign.jp/

＜Super Realについて＞

Super Realは2026年に設立された可搬型VR運用を主軸にあらゆるLBE体験をご提供するベンチャー企業です。ZENXとの連携により、お客様に伴走しながら新しい体験価値をご提供いたします。

XR研修、法人向けXRソリューション、XRコンテンツ開発などにご興味をお持ちのメディア関係者様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：sales@zenx.co.jp