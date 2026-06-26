『N-AGE ONLINE NEO』、Season Server 2026「超・覇者戦域」先行プレイ開始！各職1位へ贈られる“星屑の武器”公開＆「場所記憶」可能な上級VIPが登場

株式会社G・O・P

株式会社G・O・P（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：申 載明［シン・ジェミョン］）は、PC向けMMORPG『N-AGE ONLINE NEO（エヌエイジ・オンライン・ネオ）』において、2026年6月25日（木）メンテナンス後より、期間限定ワールドSeason Server 2026「超・覇者戦域」の「先行事前プレイ」を開始いたしました。「Season Server 2026」では、最大8,000%の経験値ボーナスや充実した成長サポートに加え、育成成果を通常サーバーへ移行できるチャンスもあり、新規プレイヤーや復帰プレイヤーが素早くゲームの進行度を挽回する絶好の機会となっています。

本リリースでは、本戦にて競われる「攻撃力ランキング」の豪華報酬や、冒険を劇的に変える新機能、そして先行事前プレイにて開始される育成イベントの詳細を公開します。

■各職業の頂点へ！新規武器「星屑」シリーズが報酬に登場

本シーズンサーバーで最も「攻撃力」が高いプレイヤー（各職業1位）には、通常ワールドへの転送も可能な最高峰の報酬が授与されます。

ランキング報酬：- 新規武器（強化値+9）： 星屑の聖剣（ブランデッシュ）、星屑のガントレット（マーシャル）、星屑の杖（チャクラ）、星屑の銃（プラナ）。- 2025覇者セット箱： 使用した性別・職業の「覇者SKIN」を入手可能。- フェムト+（3個）： 強化失敗時の破壊とランクダウンを防ぐ貴重なアイテム。〈覇者SKIN〉

■QoLが劇的進化！「場所記憶」ができる「上級VIPアイテム」実装

7月2日（木）の本戦より、従来のVIP機能を大幅に強化した「上級VIP」がショップに登場します。

- 新機能「場所記憶」： 任意の座標を記憶し、瞬時に転送が可能。広大なマップの移動効率が飛躍的に向上します。- 圧倒的なバフ効果： 獲得経験値が通常VIP（10％）を遥かに凌ぐ「50％UP」となるほか、NPCでの修理費用が35％OFFになります。

■新ペット「KUROMAMESIBA」の育成システム

新たに実装されたペット「KUROMAMESIBA」は、宝石を食べて成長し、戦力を直接底上げする相棒です。

- 成長の仕組み： 各種「強化宝石」をエサとして与えることでレベルアップ（最大Lv50）。上昇したペットの能力は、キャラクターのステータスに反映されます。- 入手方法： ゲーム内ショップにて2,000 Gcoinで販売。現在はシーズンサーバーでのみ入手可能です。

■【同時開催】Pet Breeder Championship

新ペットの登場を記念して、育成度に応じて報酬がもらえるイベントを開催します。

- 開催期間： 2026年6月25日（木） ～ 8月27日（木）メンテナンス前- 達成報酬： Lv50達成で「堅固のポーション(30D)」や「ペット宝石BOX（仮）」、Lv30達成で「育成BOX」をプレゼント。- 抽選チャンス： Lv50まで育てた方の中から抽選で3名様に、「NEO MAMESHIBA」などの超レアペットが当たります。

■育てた成果は通常ワールドへ！資産を持ち帰る「転送ルール」

シーズン終了後、一定の条件を満たせばキャラクターや装備品を通常ワールドへ引き継ぐことが可能です。

- Lv70達成： 装備中のペットを転送可能。- Lv110達成： キャラクターに加え、装着中の装備品一式（武器、防具、翼、乗り物等）をすべて転送可能。 ※経験値1000％UPのブースト環境により、短期間での到達が可能です。

■「先行事前プレイ」について

「先行事前プレイ」は、7月2日（木）の本戦に向けた準備期間です。一足先に世界を体験し、スタートダッシュを決めましょう。

- 開催期間： 2026年6月25日（木） ～ 7月2日（木）メンテナンス前- 制限： Lv10まで育成可能 / 主要5マップが開放- 参加特典： 新規作成した全キャラクターに、冒険を助けるアイテムBOXを配布します。

Season Server 2026「超・覇者戦域」に関する情報は、公式ラウンジのお知らせをご確認ください。

・Season Server2026「超・覇者戦域」レギュレーション

https://lounge.pmang.jp/nage/notices/267

・「超・覇者戦域」プレゼントアイテムの詳細内容とランキングルール

https://lounge.pmang.jp/nage/notices/268

・新規ペット！「KUROMAMESIBA」より強力なVIPアイテム「上級VIP」が登場！

https://lounge.pmang.jp/nage/notices/269

・「KUROMAMESIBA」を育てて、プレゼントを貰おう！Pet Breeder Championship開催！

https://lounge.pmang.jp/nage/notices/270

『N-AGE ONLINE NEO』の情報は、公式サイトまたは公式ラウンジ、Pmang公式Xなどから発信していきますので、ぜひフォローしてください。

■『N-AGE ONLINE NEO』 公式サイト

https://nage-online.pmang.jp

■『N-AGE ONLINE NEO』 Pmangラウンジ

https://lounge.pmang.jp/nage

■『N-AGE ONLINE NEO』公式X

https://x.com/NAGEOLNEO

◆『N-AGE ONLINE NEO』とは

『N-AGE ONLINE NEO』は、20年前にサービスしていたMMORPG『N-Age』を、現代のPCゲーマーの皆様にも遊んでいただけるように蘇らせたオンラインゲームです。人類史を再構築したサイバースペース「リバースワールド」を舞台に、プレイヤーは若きキャラクターとなり、多彩なエリアを探索し、個性豊かなNPCとの出会いや仲間との絆を深めながら、闇と混乱に立ち向かう壮大な冒険を楽しむことができます。

どこかで見たような2000年当時に実在する街の雰囲気を再現した広大なマップに、バイクやスケボー、ローラーブレードなどの実在する乗り物が登場するほか、春夏秋冬を再現する季節システムに、プレイヤー同士のつながりを強化する結婚機能やPvPなど、魅力的なコンテンツを盛りだくさんに実装しています。4人の個性豊かなキャラクターから自分だけの物語を紡ぎ、コミュニティや競争を通じてこの世界の未来を切り開いてください！

◆『N-AGE ONLINE NEO』について

タイトル：N-AGE ONLINE NEO（エヌエイジ・オンライン・ネオ）

ジャンル：MMORPG

開発・運営：VALOFE Co., Ltd.

対応OS：Windows 7以降

プラットフォーム：Pmang

サービス開始日：2024年12月10日

価格：基本無料（アイテム課金）

◆Pmang（ピーマン）とは

Pmang（https://www.pmang.jp）は、株式会社G・O・Pが運営するオンラインゲームポータルサイトです。本格RPGや超リアルFPS、手軽に遊べるブラウザゲームやモバイルアプリなど、基本無料で楽しめる多彩なゲームを提供しています。また、セキュリティ対策も万全で、お客様が安心してプレイできる環境を整えています。Pmangでは今後も新タイトルを続々と追加し、さらに多くのゲームを提供していく予定です。

◆株式会社G・O・Pについて

株式会社G・O・P（https://www.gopcorp.co.jp）は、基本無料で遊べるオンラインゲームのポータルサイト「Pmang」及び「GAMEcom」（https://customer.gamecom.jp）を運営するゲームパブリッシャーです。前身企業（株式会社ゲームオン）の創業時より長期にわたるオンラインゲーム運営実績を誇り、現在は本格RPG、超リアルFPS、ブラウザゲームやモバイルアプリなど、PCからスマートフォンまで、20タイトル以上の人気ゲームを日本国内に提供しています。

●コピーライト表記

(C) 2026 VALOFE GLOBAL Ltd. & GOP Co., Ltd. All rights reserved.

※本プレスリリースに記載のある会社名・製品及びサービス名は、各社の商標または登録商標です。