[PRINCIPE PRIVE - Epoca d′Oro] 大好評の「Patina Archive」に新たな4本が入荷。経年変化が生み出した一点物のヴィンテージロレックスを販売開始。

株式会社PRINCIPE prive

1940年代～90年代のヴィンテージ時計を独自の審美眼でセレクトし、国内外の時計コレクターやファッショニスタから高い評価を得ている「PRINCIPE PRIVE - Epoca d’Oro」。

経年変化によって唯一無二の表情を獲得した文字盤だけを集めた「Patina Archive Collection」に、新たに4本のヴィンテージロレックスが加わりました。

長い年月の中で生まれた焼け、褪色、変化は、二つとして同じものが存在しません。

今回入荷した4本もまた、それぞれ異なる魅力を持つ一点物です。

Patina Archive Collection

時間は、ただ過ぎ去るだけではない。

文字盤に現れる焼け、褪色、変化は、その時計が歩んできた時間そのものでもある。

「Patina Archive」は、経年によって唯一無二の表情を得たPatina Dialだけを集めたコレクション。

均一ではない色味、偶然生まれたトーン、二つとして同じものの存在しない個体差。

それは劣化ではなく、時間によって完成された美しさ。

新品では決して得ることのできない、“時間を纏った時計”だけを厳選しています。

ROLEX 16030 Datejust “Olive Green Tropical Dial” 1986s

モデル：ROLEX 16030 Datejust “Olive Green Tropical Dial” 1986s

販売価格：1,890,000円（税込）

Rolexを代表する定番モデルDatejust Ref.16030。

5桁リファレンスならではのクイックチェンジデイト機構を備え、ヴィンテージロレックスの中でも高い実用性を誇るモデルです。

本個体最大の魅力は、元々ブルーダイヤルだった文字盤が長年の経年変化によってオリーブグリーンへと変化したトロピカルダイヤル。

均一な色味ではなく、光の加減によって異なる表情を見せる独特のグリーントーンは、自然な経年変化によってのみ生まれるものです。

また、フラットダイヤルを採用することで、前世代のパイパンダイヤルよりも広がりのある印象を与え、36mmというサイズ以上の存在感を感じさせます。

ケースコンディションも非常に良好で、エンジンターンドベゼルとジュビリーブレスレットが織りなすクラシカルな雰囲気を存分に楽しめる一本です。

ROLEX 4014 Cellini “Burnt Tropical Orange Dial” 1975s

モデル：ROLEX 4014 Cellini “Burnt Tropical Orange Dial” 1975s

販売価格：1,730,000円（税込）

Rolexのドレスウォッチラインとして誕生したCellini。

スポーツモデルとは異なる上品さを追求したコレクションとして知られています。

今回の個体は、元々の文字盤が長年の歳月を経て深みのあるバーントオレンジへと変化。

焼けた銅のようにも見える独特の色彩は、トロピカルダイヤルの中でも非常に個性的な表情を見せています。

18Kイエローゴールドケースとの相性も抜群で、小振りな23×29mmケースながら強い存在感を放ちます。

派手さではなく、静かな色気を楽しむことのできるヴィンテージロレックスです。

ROLEX 6694 Oysterdate “Midnight Tropical Dial” 1967s

モデル：ROLEX 6694 Oysterdate “Midnight Tropical Dial” 1967s

販売価格：1,680,000円（税込）

ヴィンテージロレックスを代表する手巻きモデル、Oysterdate Ref.6694。

シンプルな構成と優れた耐久性から、現在も多くのコレクターに愛され続けています。

本個体最大の見どころは、ブラックダイヤルが長年の経年変化によって生み出したミッドナイトトロピカルダイヤル。

光が当たると溶岩のようにも見える複雑な模様が浮かび上がり、見る角度によって全く異なる表情を見せてくれます。

同じ変化を辿る個体は存在せず、まさに一点物と呼ぶにふさわしい文字盤です。

ROLEX 5500 Air-King “Sunset Tropical Dial” 1977s

モデル：ROLEX 5500 Air-King “Sunset Tropical Dial” 1977s

販売価格：1,000,000円（税込）

Rolexのロングセラーモデルとして知られるAir-King Ref.5500。

無駄を削ぎ落としたシンプルなデザインは、ヴィンテージロレックスの魅力を最も純粋に味わえるモデルのひとつです。

本個体は、シルバーダイヤルが長年の経年変化によって柔らかなサンセットカラーへと変化。

夕焼けのような暖かみを感じさせる色味が特徴で、シンプルなデザインだからこそ、その個性的な表情がより際立っています。

トロピカルダイヤルは派手な変化ばかりが評価されがちですが、この個体のような穏やかな色調変化もまた大きな魅力。

日常使いしやすく、それでいて唯一無二の個性を備えた一本です。

販売店舗

PRINCIPE PRIVE - Epoca d'Oro - OMOTESANDO

東京都港区北青山3-5-19

営業時間：12:00 - 19:00

PRINCIPE PRIVE - Epoca d'Oro - 公式サイト

https://principe-prive-epocadoro.com/collections/patina-archive(https://principe-prive-epocadoro.com/ja/collections/patina-archive?page=1#8e5f498cbd317db8b54a2a89a7b2b605)

PRINCIPE PRIVE Epoca d’Oro(プリンチペプリヴェ エポカドーロ)について

PRINCIPE priveによる新たなプロジェクト。

2007年の創業以来、数々のブランドを日本で成功へと導いてきたPRINCIPE priveが手掛ける、

次なるステージ。コンセプトは、「世界で最も贅沢なヴィンテージ時計店。」

1940年代～1990年代――

時計史において最も象徴的な時代のタイムピースのみを厳選。経年変化によって深みを増したダイヤル、時代を映し出す造形美。新品では決して得られない、“時間そのものを所有する贅沢”を提供します。

PRINCIPE PRIVE - Epoca d'Oro 公式ウェブサイト(https://principe-prive-epocadoro.com/ja)