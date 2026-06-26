第64回 Ponta消費意識調査　2026年6月発表／夏のボーナスの使い道ランキング、「貯金・預金」が13年連続1位　前回比の増加幅トップは「貯金・預金」「投資信託」が並ぶ

株式会社ロイヤリティマーケティング

共通ポイントサービス「Ponta（ポンタ）」を運営する株式会社ロイヤリティマーケティング（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：勝 文彦、以下「LM」）は、消費者の意識とポイントの利用意向を把握するため、「第64回 Ponta消費意識調査」を「Pontaリサーチ」にて2026年5月22日（金）～5月25日（月）に実施いたしましたので、ご報告いたします。

【注目トピック】 夏のボーナスの使い道

＜消費者意識＞

- 「夏のボーナス」の使い道

- 夏のボーナスの使い道の1位は、13年連続で「貯金・預金」。

前回比で増加幅が最も大きいのは「貯金・預金」「投資信託」が並ぶ

- 夏のボーナスの支給額

- 夏のボーナスの支給金額は、昨年と比べて「変わらない」が61.8％を占める。

支給金額は「20万円～40万円未満」が3.3ポイント減少

- 夏のボーナスの「貯金・預金」の割合／「貯金・預金」の用途

- ボーナス支給金額のうち貯金・預金に回す割合が縮小。「75％以上」が減少し、「25％未満」が増加

- 夏のボーナスを「貯金・預金」しない理由- 夏のボーナスを「貯金・預金」しない理由の1位は「生活費や日常の支出に充てるため」が約4割- 物価高による夏のボーナスからの支出額の増減

- 物価高で、ボーナスからの支出額を「増やす」ものは、

貯金・投資、「減らす」ものは外食・衣類・家電・旅行・美容が高く、生活防衛意識がうかがえる

＜その他＞

- 消費者の節約志向- ポイントの活用意識と節約志向

＜調査概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/4376/table/893_1_a7b0f2fe16749ee54dc5d94d976deb01.jpg?v=202606260152 ]

※調査結果は小数点第２位を四捨五入しています。

＜引用・転載の際のクレジット表記のお願い＞

調査結果引用・転載の際は、“「Pontaリサーチ」調べ”とクレジットを記載していただきますようお願い申し上げます。

※調査結果詳細は、PDFをご覧ください。

https://www.loyalty.co.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/260626.pdf