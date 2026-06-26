dinos創業55周年企画！心を込めてプレゼント「バイヤーの告白」キャンペーン第3弾を実施

株式会社dinos

株式会社dinos（本社：東京都中野区、代表取締役社長：加藤 浩輔）は、2026年12月に迎える創業55周年を記念して、1年間にわたり毎回55名様に人気商品をプレゼントする「バイヤーの告白」キャンペーン第3弾を2026年6月26日(金)よりスタートいたします。

（https://www.dinos.co.jp/season_s/55th/55campaign/）

第3弾は、「ブレスエアー(R)クッション（非売品）」が登場！

「バイヤーの告白」プレゼントキャンペーン第3弾は、「ブレスエアー(R)クッション（非売品）」。

弾力があり、朝目覚めたときの肩や腰がとにかくラクでスッと起きられる、担当バイヤーが10年間使い続けているというお気に入りの「ブレスエアー(R)マットレス」。通気性もよく蒸れにくいため、これからの季節にぜひ使っていただきたいアイテムです。そこで、今回はブレスエアー(R)の実力を手軽に体感いただけるクッション（非売品）をプレゼントとしてご用意しました。

この機会にバイヤーイチオシの「ブレスエアー(R)」をぜひご体感ください。

■第3弾 キャンペーン概要

応募期間：2026年6月26日(金)～2026年7月19日(日)23時59分まで

応募条件：応募期間内に本キャンペーンのエントリーが完了していること。※キャンペーンエントリーには、ディノスオンラインショップでの会員登録が必要となります。

https://www.dinos.co.jp/season_s/55th/55campaign/

当選者数：55名

当選賞品：ブレスエアー(R)クッション（非売品）

当選発表：厳正なる抽選の上、ディノスオンラインショップへご登録いただいているメールアドレスへお知らせいたします。

発 送：2026年7月下旬以降を予定

1年間、毎回55名へプレゼント！「バイヤーの告白」キャンペーン

dinosは1971年に創業し、55周年を迎えます。半世紀以上の間変わらずdinosが大切にしてきたバイヤーが自ら目利きし、惚れ込んだ商品をお客さまに届けるという「dinosらしさ」を盛り込んだ、「バイヤーの告白」キャンペーン。

キャンペーンでは、毎回バイヤーが担当する商品への愛を語るインタビュー動画を公開。自身の言葉でこだわりポイントや使うことで感じる魅力、どのような人に届けたいか等の熱い思いを紹介します。55周年にふさわしいロングセラーや愛され続けてきた銘品が続々と登場します。

dinosはこれからも、ブランドメッセージ「わたしの『好き』、みつけた。」とともに、dinosがより多くの方々に永く愛されるブランドとして日々のくらしに寄り添ってまいります。

【dinosについて】

株式会社dinosは、1971年創業のフジ・メディア・ホールディングス傘下の総合通信販売企業です。テレビショッピング、カタログ通販、オンラインショップを主軸に多角的なメディアで事業を展開。ファッション、家具・インテリア、美容健康、食品など、厳選した多彩な商品を取りそろえ新しい価値を提供し続けています。総合通販事業の他にも、リテンションマーケティング事業、フラワーネット事業、催事・店舗事業を手掛けています。ブランドメッセージ「わたしの『好き』、みつけた。」を掲げ、日々のくらしに寄り添うライフスタイル提案を通じて、上質で豊かなくらしをサポートいたします。

◆コーポレートサイト https://dinos-corp.co.jp/

◆ブランドメッセージ https://www.dinos.co.jp/messages_s/

◆オンラインショッピングサイト https://www.dinos.co.jp/

◆「好き」を詰め込んだ祭典「dinos 55EXPO」 https://www.dinos.co.jp/season_s/55th/

※ 記載されている商品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。掲載されている情報は、発表日現在の情報です。最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。