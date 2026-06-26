【Levi’s for EDIFICE】″2nd Type Trucker Jacket” 瞬く間に完売した別注待望の襟レザーBLACKモデルが数量限定で追加通常販売がスタート！
株式会社ベイクルーズ（本社: 東京都渋谷区、取締役CEO: 古峯 正佳）が運営する「EDIFICE(エディフィス）」では、EDIFICE（エディフィス）から、Levi's（リーバイス）とのコラボレーションジャケットが6月27日（土）に数量限定で追加販売を開始する。
【Levi’s for EDIFICE Exclusive 2nd Type Trucker Jacket】
昨年発売と同時に大きな反響を呼び、瞬く間に完売した
Levi’s(R) × EDIFICEの別注「2nd Type Trucker Jacket」が
待望のBLACKモデルが数量限定で追加通常販売がスタート。
深みのあるブラックデニムをベースに、各所へ柔らかなラムレザーを配した特別仕様。
ヴィンテージの魅力を継承しながらも、モダンで洗練された表情に仕上げています。
無骨さと上品さが共存する、EDIFICEならではのエクスクルーシブモデル。
発売日 6月27日（土）
価格 \35,200税込
オンラインページはこちら(https://baycrews.jp/item/detail/edifice/blouson/26011310000930)
お問い合わせ先：EDIFICE新宿店 03－5366－5481
■会社概要
【株式会社ベイクルーズ】
創立 ：1977年7月22日
代表取締役会長 ：杉村 茂
取締役CEO ：古峯 正佳
本社所在地 ：東京都渋谷区渋谷1-23-21
事業内容 ：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売
グループ会社 ：株式会社Saint James Japon 、株式会社LADUREE JAPON、株式会社WILL WORKS、株式会社ル・プチメック、Foodies USA, Inc.
HP：http://www.baycrews.co.jp/