ゲームスタジオ（株）xeen、2026年7月18日(土) namco TOKYOにて開催される『ゼロキョリコネクト No.1 ～インディーゲーム編～ Supported by xeen』への協賛が決定

株式会社ジーン

株式会社ジーン(所在地： 本社：大阪府大阪市淀川区、代表取締役：里見陽祐：以下「当社」)は、2026年7月18日(土)に「namco TOKYO」（新宿）にて開催されるVTuberと“ゼロキョリ”でアソブ新感覚インディゲームイベント『ゼロキョリコネクト No.1 ～インディーゲーム編～ Supported by xeen』に特別協賛することをお知らせいたします。

また、本イベントでは、弊社クリエイター制作の『買い物（かいもん）マスターとみえ』をVtuberの皆様にプレイいただきます。

現時点では非売品ですので、この機会にジーンならではのゲームづくりの魅力をご覧ください。

『ゼロキョリコネクト』とは

VTuberと観客を“ゼロキョリ”で繋ぐ新感覚なインディーゲームイベントです。本年3月に先行実施いたしましたプレイベントの好評を受け、この度、本イベントを定期開催する運びとなりました。定期開催の第1回となる7月18日（土）は、美しくも切ない世界観で話題の『Tokyo Stories(https://tokyo-stories.info/)』、まさかのサイバー関西マダムが主人公の買い物シューティング『買い物（かいもん）マスターとみえ(https://www.xeen.co.jp/staffblog/2026/05/blog-20260519.html)』、そして手を繋いで進む運命共同体協力型アクション『GooNECT√2(https://phoenixx.ne.jp/work/goonect%E2%88%9A2/)』の3作品をピックアップ。VTuberのゲームプレイを通じて、作品の奥深さや楽しさを共有する、特別な一夜をお届けします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/176203/table/16_1_d6f60d992f6e207dad573783de97d7b8.jpg?v=202606260152 ]



会社概要

商号 ： 株式会社ジーン

代表者 ： 代表取締役 里見陽祐

所在地 ： 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島三丁目3-9-12空研ビル

設立 ： 2006年7月

事業内容： ・業務用および家庭用コンピュータゲームソフトウェアの企画・開発

・インターネット技術を活用したコンテンツおよびシステムの企画・開発

・3D コンピュータグラフィックスの制作

・グラフィックデザインの企画および制作

・スマートフォンアプリケーション及びソーシャルアプリケーションの制作

資本金 ： 1,000万円

コーポレートサイト：https://www.xeen.co.jp/

ブログ ：https://www.xeen.co.jp/news/

公式Ｘ ：https://x.com/xeenjp

採用X ：https://x.com/xeen_recruit

Youtube ：https://www.youtube.com/user/xeenjp

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社Phoenixx

公式サイト：https://phoenixx.ne.jp/contactus/

公式X：https://x.com/Phoenixx_Inc

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

株式会社ジーン

URL： https://www.xeen.co.jp/contact/

e-mail：xeen-pr＠xeen.co.jp