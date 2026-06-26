建設 × 脱炭素 総合プラットフォーム シビグリ（Civil Green Lab）正式リリース！＆「楽らくCO2算定」先行トライアル受付スタートのお知らせ

一般財団法人建設物価調査会

建設業は日本のCO2排出量の約3分の1を占める産業です。

「脱炭素、カーボンニュートラル‥‥何から手をつければいい？」

--そんな現場の声に応えるため、一般財団法人建設物価調査会は、制度・事例・工法・製品のCFP（カーボンフットプリント）情報を横断して検索・閲覧できる総合プラットフォーム「シビグリ」を正式リリースしました。

脱炭素への取り組みは、入札での加点・融資優遇・元請からの優先発注につながる、ビジネス上の重要テーマでもあります。2028年度からはCO2算定の義務化も予定されており、早めの情報収集が競合との差につながります。

会員登録・製品掲載ともに完全無料。建設業に関わるすべての方にご活用いただけます。

建設 × 脱炭素 総合プラットフォーム

シビグリ（Civil Green Lab）正式リリース

１.建設業の「脱炭素の困った」を、まるごと解決

会員登録は完全無料

メールアドレスだけで今すぐ始められます。

会員登録でCFP詳細の閲覧やお気に入り登録が可能になります。

・ 資機材ライブラリ ─ 脱炭素製品のCFPを数値で検索・比較- 低炭素・脱炭素製品のCFP（カーボンフットプリント）を数値で確認・比較- 従来品とのCO2削減効果を算定根拠つきで表示- 掲載中メーカー- - NIPPO（ECOフォームド・ポリパックLC）- - 前田道路（エコール）- - 日本製鉄（NSCarbolex(R) Neutral 5品種）・ 建設×脱炭素 お悩み相談室 ─ 現場の「わからない」に答えるQ&A- 「Scope1・2・3って何？」「中小企業でも取り組む意味ある？」など17問を掲載（随時更新）- 基礎・算定・技術・実践の4カテゴリで整理- 2028年度からのCO2算定義務化・補助金情報もわかりやすく解説・ コラム・特集 ─ 専門家・業界トップランナーによる本格コンテンツ- 建設物価調査会HPで好評だったコラムをすべてシビグリに移行・集約- 業界トップランナーへのインタビュー・特集記事を近日中に複数新規公開予定（技術・現場・制度の最前線から、持続可能な未来への視点をお届けします。）- 連載コラム：針生 洋介（Sustineri株式会社 代表取締役）「なぜ今、建設業に脱炭素が求められるのか」など実務直結テーマを連載中- 政策解説記事・EPD取得製品一覧なども充実

▶ 無料会員登録・詳細：https://www.civilgreenlab.com/

詳細を見る :https://www.civilgreenlab.com/

２. 脱炭素製品を持つメーカー様へ ─ 資機材ライブラリ 掲載無料

製品掲載も無料

建設物価調査会の中立的な公式コンテンツ内に製品専用ページを開設。

CFP（カーボンフットプリント）の数値・算定根拠・従来品との比較を公開でき、設計・施工担当者への直接リーチが可能です。

掲載の3つのメリット- 露出強化 建設物価調査会の公式コンテンツ内に製品専用ページを開設- 機会創出 閲覧データ分析により見込み顧客との接点を創出- PRコスト 中立プラットフォームへ費用負担なく掲載可能

▶ 掲載お申し込み・お問い合わせ：support@civilgreenlab.com

製品情報を見てみる :https://www.civilgreenlab.com/list/index?_method=GET&search_1=&type=2&search-btn01=

３.「楽らくCO2算定」先行トライアル受付中！

土木工事のCO2算定を、楽らくアプロの工事費データと連携してスムーズに算定。

国土技術政策総合研究所の定める算定方法に基づく算定手法を採用した自動算定ツールをはじめます。

現在、先行トライアルを受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください。

●対象：

令和7年度版「楽らくアプロ工事費算出システムシリーズ 土木 直接工事費編」

ご利用ユーザー様限定

●申込：

シビグリのお問い合わせフォームより受付中

詳細を見る :https://www.civilgreenlab.com/contents/detail/32

【発行元・お問い合わせ】

一般財団法人 建設物価調査会

E-mail：support@civilgreenlab.com TEL：03-3663-2455（代表）

URL：https://www.civilgreenlab.com/