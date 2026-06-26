電力は“歩道で発電する”時代へ――太陽光路面発電パネル「Solar Mobiway block」販売開始、イオン八王子滝山に初導入

ＭＩＲＡＩ-ＬＡＢＯ株式会社もう森林伐採はしない、既存の歩道で発電する時代へ――路面発電パネル『Solar Mobiway block』は人が上を歩いても壊れることがない。

日本でも太陽光発電の導入が拡大している一方、森林伐採を伴う大規模な土地利用や景観への配慮など、新たな課題も指摘されています。

ＭＩＲＡＩ-ＬＡＢＯ株式会社(https://mirai-lab.com/)（以下、「ミライラボ」）は、こうした課題に対し、

「すでに存在する空間を活用する」という新しい選択肢として

既存の歩道に設置可能な歩道向け太陽光路面発電パネル「Solar Mobiway block(https://mirai-lab.com/project/solar-mobiway-block)」を

開発し、販売を開始しました。また、本製品は、イオン八王子滝山に既に導入されています。

特許技術により『Solar Mobiway block』は路面発電でも安定した発電が可能。イオン八王子滝山に導入されたSolar Mobiway blockとEVリパーパス蓄電池を組み合わせた自律型エネルギーインフラ「AIR」

路面発電は一般的に、従来のソーラーパネルよりも発電能力が劣るとされていますが、

「Solar Mobiway block(https://mirai-lab.com/project/solar-mobiway-block)」は、「発電感度」を活かした独自の特許技術による特殊な表面構造により、 あらゆる角度から受光して、安定した発電が可能であることが最大の特徴です。

また、人が乗っても壊れず、既存の歩道・広場などに簡単に設置することができ、表面には雨天時でも滑りにくい加工がされているため、既存の歩道・広場などに設置しても、安心して利用することが出来ます。

本製品を設置することで、大規模開発や、新たな土地の確保などをすることなく、既存の歩道や広場を用いて発電し、CO2排出を減らしてければと考えています。

イオンモールでまちの発電所として使用されている

”太陽光路面発電×EVリパーパス蓄電池”で環境に良いことだらけの「AIR」――「AIR」では太陽光路面発電パネルで発電し、EVリパーパス蓄電池に蓄電され、照明などに電力が供給される。

「Solar Mobiway block」は、ミライラボが開発する「EVリパーパス蓄電池」と組み合わせることで、

自律型エネルギーインフラ「AIR（Autonomous Intelligent Road）(https://mirai-lab.com/project/solar-mobiway-block)」としての活用を前提としています。

「AIR(https://mirai-lab.com/project/solar-mobiway-block)」とは、『太陽光路面発電×EVリパーパス蓄電池による自律型エネルギーインフラ』のことで、自然エネルギーを活用するだけでなく、蓄電池に使用済みEVバッテリーを再活用する、

究極に環境に良いインフラサービスです。

従来の太陽光発電は、発電した電力を既存の電力会社へ売買して利用するため、

災害時などには、停電時の影響をうける可能性があります。

しかし、”路面発電×EVリパーパス蓄電池”を組み合わせた「AIR(https://mirai-lab.com/project/solar-mobiway-block)」であれば、

発電した電力をその場で蓄え、その場で使う「電力の地産地消」が実現するため

停電や災害時でも電力の確保が可能となるほか、インフラが整備されていないエリアでも電力の供給が可能になります。

さらに、蓄電池は使用済みEVバッテリーを再活用したものであることから、

究極に環境に良い仕組みになっています。

ミライラボは、今回のイオン八王子滝山での導入を皮切りに、

自治体、商業施設、教育施設、民間施設などへの展開を進め、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

本製品は既に販売を開始しておりますが、小規模な実証導入から段階的な展開にも対応可能ですので、

「まずは試してみたい」「実証導入を検討したい」といったご相談もお待ちしております。

＜本件に関するお問い合わせ先＞

ＭＩＲＡＩ-ＬＡＢＯ株式会社

常務取締役 事業戦略室長 平塚 雷太

TEL：042-673-7113

お問い合わせフォーム：https://mirai-lab.com/contact/form

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