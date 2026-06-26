解築停留所 in 旧高島第七小学校を開催します！

東京都板橋区

板橋区は、地域内で資源を循環させ、モノの再利用を通じたコミュニティの創出を目的として、 「解築停留所 in 旧高島第七小学校」を令和8年7月5日(日)に開催します。

令和７年度から１年間を通して行われた高島第七小学校の感謝とお別れの式典「棟下式（むねおろしき）」 の中で、学校に残されたものをお譲りする「お譲り会」の実施や、床材や壁材を活かして新たなものを生み出すアップサイクルプロジェクトなどを実施し、来場された卒業生や地域の方々から多くの反響をいただきました 。

解体直前の最後の取り組みとして、記憶をつなぐ「思い出の品お譲り会」を再度実施すると共に、解体直前の建物に愛着のある地域のみなさんや卒業生、アーティストが一堂に会して新たな価値を生み出すことをめざす「解築停留所」を開催します。「解築停留所」のコンテンツは、アーティストが滞在制作を行い、学校の空間や素材を活かし、作品の展示や解体材を使った小さな木工・裁縫作品の制作を体験できるリペアワークショップ、解体やまちづくりの専門家によるトークセッションを開催します。

日時：令和8年７月５日（日）11:00～17:00 ※雨天決行

場所：旧高島第七小学校（板橋区高島平３-１３-３）

イベント内容：参加型制作ワークショップ、アーティスト作品展示、

解体やまちづくりの専門家によるトークセッション、旧高七小思い出の品お譲り会

詳細を見る :https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/1059698/1059720/1064266.html

学校の蛇口を活用したアクセサリー廃材を用いて制作したアート

問合せ 板橋区 まちづくり推進室 高島平まちづくり推進課 電話：3579-2183