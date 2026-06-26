【株式会社パジコ】本物そっくり“粘土ポーチ”が新登場！
レジンや粘土などの企画・製造・販売をする株式会社パジコ（本社：東京都渋谷区、代表：木村隆太）は、ロングセラーの石塑粘土3種をイメージした「本物みたいなWポーチ」を、全国の手芸店およびパジコ公式楽天市場店にて、2026年6月26日(金)より発売（出荷開始）しました。
※店舗様によりお取り扱い開始日は異なります。あらかじめご了承くださいませ。
▼パジコ公式楽天市場店でのご購入はこちら
https://item.rakuten.co.jp/heartylove/padico_pouch/
本物みたいなWポーチ
粘土のパッケージを再現した「PVCポーチ」と、粘土をイメージした「ふわふわポーチ」の2個セットです。セットでも単体でも使用できます。
◼️ PVCポーチ
サイズ：W215mm×H130mm×D25mm
素材：PVC
◼️ ふわふわポーチ
サイズ：W155mm×H95mm×D20mm
素材：ポリエステル
ラインナップは3種類！
◼️ 本物みたいなWポーチ［石塑粘土ラドール］
◼️ 本物みたいなWポーチ［軽量石塑粘土ラドールプレミックス］
◼️ 本物みたいなWポーチ［石塑粘土アーチスタフォルモ］
いろいろな使い方
▼粘土ツールの収納に
▼身だしなみグッズやアクセサリーの収納に
▼文房具やシールの収納に
▼推し活グッズの収納に
推しぬいやトレカケースの収納にもぴったり！
PVCポーチは透明部分があるので、お気に入りのアイテムを見せながら収納できます。
※重たいものや鋭利なものを入れると、破損するおそれがあります。
ハサミなどを収納する際は、刃先カバーを付けてから収納してください。
Wポーチの特徴
PVCポーチとふわふわポーチの2個セット
ふわふわポーチには粘土のロゴ入り
カラーカラビナ付き
PVCポーチの両サイドにストラップ取り付けタブ付き。
市販のショルダーストラップを取り付けることで、ショルダーポーチとしても使用できます。
※ショルダーストラップは付属しておりません。
Wポーチの詳細
◼️ 本物みたいなWポーチ［石塑粘土ラドール］
品番：403467
JAN：4902498734671
価格：\2,200（税込） \2,000（本体）
画像左：本物みたいなWポーチ 画像右：本物の粘土
◼️ 本物みたいなWポーチ［軽量石塑粘土ラドールプレミックス］
品番：403468
JAN：4902498734688
価格：\2,200（税込） \2,000（本体）
画像左：本物みたいなWポーチ 画像右：本物の粘土
◼️ 本物みたいなWポーチ［石塑粘土アーチスタフォルモ］
品番：403469
JAN：4902498734695
価格：\2,200（税込） \2,000（本体）
画像左：本物みたいなWポーチ 画像右：本物の粘土
詳細Webページはこちら :
https://www.padico.co.jp/products/new2026june/
石塑粘土について
きめ細やかで伸びがよい、ロングセラーの石塑粘土シリーズ。
乾燥後の削り・磨きなどの加工もしやすく、美しくやさしい石質に仕上がる粘土です。
創作人形やフィギュア、小物づくりまで幅広い用途で使用できます。
石塑粘土ラドール
軽量石塑粘土ラドールプレミックス
石塑粘土アーチスタフォルモ
石塑粘土の製品情報はこちら :
https://www.padico.co.jp/products/clay/stone/
株式会社パジコについて
パジコは粘土・レジンを軸として、幅広い領域へ事業を展開しています。（粘土・レジンの造形材料および周辺製品の企画・開発・仕入・製造・卸し・オンライン販売）
創業時からホビー、学校教材、総合学習の市場へ進出し、近年では美容雑貨の市場へも販路を拡大しています。海外輸出では主要12ヶ国を中心に世界35ヶ国に製品を提供しています。
▶PADICO公式Webサイト(https://www.padico.co.jp/)
【パジコ公式SNSアカウント】
▶PADICO公式instagram(https://www.instagram.com/padico_official/)
▶PADICOレジンクラフトinstagram(https://www.instagram.com/jewellabyrinth/)
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▶PADICO公式Youtubeチャンネル(https://www.youtube.com/user/heartycolor)
商品に関するお問い合わせは、PADICO公式Webサイトのお問い合わせフォームよりお願いいたします。