【株式会社パジコ】本物そっくり“粘土ポーチ”が新登場！

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株式会社パジコ

レジンや粘土などの企画・製造・販売をする株式会社パジコ（本社：東京都渋谷区、代表：木村隆太）は、ロングセラーの石塑粘土3種をイメージした「本物みたいなWポーチ」を、全国の手芸店およびパジコ公式楽天市場店にて、2026年6月26日(金)より発売（出荷開始）しました。


※店舗様によりお取り扱い開始日は異なります。あらかじめご了承くださいませ。




▼パジコ公式楽天市場店でのご購入はこちら


https://item.rakuten.co.jp/heartylove/padico_pouch/







本物みたいなWポーチ

粘土のパッケージを再現した「PVCポーチ」と、粘土をイメージした「ふわふわポーチ」の2個セットです。セットでも単体でも使用できます。




◼️ PVCポーチ


サイズ：W215mm×H130mm×D25mm


素材：PVC



◼️ ふわふわポーチ


サイズ：W155mm×H95mm×D20mm


素材：ポリエステル


ラインナップは3種類！

◼️ 本物みたいなWポーチ［石塑粘土ラドール］

◼️ 本物みたいなWポーチ［軽量石塑粘土ラドールプレミックス］

◼️ 本物みたいなWポーチ［石塑粘土アーチスタフォルモ］

いろいろな使い方

▼粘土ツールの収納に




▼身だしなみグッズやアクセサリーの収納に




▼文房具やシールの収納に




▼推し活グッズの収納に




推しぬいやトレカケースの収納にもぴったり！


PVCポーチは透明部分があるので、お気に入りのアイテムを見せながら収納できます。



※重たいものや鋭利なものを入れると、破損するおそれがあります。


ハサミなどを収納する際は、刃先カバーを付けてから収納してください。


Wポーチの特徴


PVCポーチとふわふわポーチの2個セット

ふわふわポーチには粘土のロゴ入り


カラーカラビナ付き

PVCポーチの両サイドにストラップ取り付けタブ付き。

市販のショルダーストラップを取り付けることで、ショルダーポーチとしても使用できます。


※ショルダーストラップは付属しておりません。




Wポーチの詳細

◼️ 本物みたいなWポーチ［石塑粘土ラドール］


品番：403467


JAN：4902498734671


価格：\2,200（税込） \2,000（本体）



画像左：本物みたいなWポーチ　画像右：本物の粘土

◼️ 本物みたいなWポーチ［軽量石塑粘土ラドールプレミックス］


品番：403468


JAN：4902498734688


価格：\2,200（税込） \2,000（本体）



画像左：本物みたいなWポーチ　画像右：本物の粘土

◼️ 本物みたいなWポーチ［石塑粘土アーチスタフォルモ］


品番：403469


JAN：4902498734695


価格：\2,200（税込） \2,000（本体）



画像左：本物みたいなWポーチ　画像右：本物の粘土

詳細Webページはこちら :
https://www.padico.co.jp/products/new2026june/

石塑粘土について

きめ細やかで伸びがよい、ロングセラーの石塑粘土シリーズ。
乾燥後の削り・磨きなどの加工もしやすく、美しくやさしい石質に仕上がる粘土です。


創作人形やフィギュア、小物づくりまで幅広い用途で使用できます。



石塑粘土ラドール

軽量石塑粘土ラドールプレミックス

石塑粘土アーチスタフォルモ

石塑粘土の製品情報はこちら :
https://www.padico.co.jp/products/clay/stone/

株式会社パジコについて


パジコは粘土・レジンを軸として、幅広い領域へ事業を展開しています。（粘土・レジンの造形材料および周辺製品の企画・開発・仕入・製造・卸し・オンライン販売）


創業時からホビー、学校教材、総合学習の市場へ進出し、近年では美容雑貨の市場へも販路を拡大しています。海外輸出では主要12ヶ国を中心に世界35ヶ国に製品を提供しています。



▶PADICO公式Webサイト(https://www.padico.co.jp/)





【パジコ公式SNSアカウント】


▶PADICO公式instagram(https://www.instagram.com/padico_official/)


▶PADICOレジンクラフトinstagram(https://www.instagram.com/jewellabyrinth/)


▶PADICO公式X(https://x.com/PADICO_JP)


▶PADICO公式Youtubeチャンネル(https://www.youtube.com/user/heartycolor)



商品に関するお問い合わせは、PADICO公式Webサイトのお問い合わせフォームよりお願いいたします。