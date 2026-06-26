【株式会社パジコ】本物そっくり“粘土ポーチ”が新登場！

株式会社パジコ

レジンや粘土などの企画・製造・販売をする株式会社パジコ（本社：東京都渋谷区、代表：木村隆太）は、ロングセラーの石塑粘土3種をイメージした「本物みたいなWポーチ」を、全国の手芸店およびパジコ公式楽天市場店にて、2026年6月26日(金)より発売（出荷開始）しました。

※店舗様によりお取り扱い開始日は異なります。あらかじめご了承くださいませ。

▼パジコ公式楽天市場店でのご購入はこちら

https://item.rakuten.co.jp/heartylove/padico_pouch/

本物みたいなWポーチ

粘土のパッケージを再現した「PVCポーチ」と、粘土をイメージした「ふわふわポーチ」の2個セットです。セットでも単体でも使用できます。

◼️ PVCポーチ

サイズ：W215mm×H130mm×D25mm

素材：PVC

◼️ ふわふわポーチ

サイズ：W155mm×H95mm×D20mm

素材：ポリエステル

いろいろな使い方

ラインナップは3種類！◼️ 本物みたいなWポーチ［石塑粘土ラドール］◼️ 本物みたいなWポーチ［軽量石塑粘土ラドールプレミックス］◼️ 本物みたいなWポーチ［石塑粘土アーチスタフォルモ］

▼粘土ツールの収納に

▼身だしなみグッズやアクセサリーの収納に

▼文房具やシールの収納に

▼推し活グッズの収納に

推しぬいやトレカケースの収納にもぴったり！

PVCポーチは透明部分があるので、お気に入りのアイテムを見せながら収納できます。

※重たいものや鋭利なものを入れると、破損するおそれがあります。

ハサミなどを収納する際は、刃先カバーを付けてから収納してください。

Wポーチの特徴

PVCポーチとふわふわポーチの2個セットふわふわポーチには粘土のロゴ入りカラーカラビナ付きPVCポーチの両サイドにストラップ取り付けタブ付き。

市販のショルダーストラップを取り付けることで、ショルダーポーチとしても使用できます。

※ショルダーストラップは付属しておりません。

Wポーチの詳細

◼️ 本物みたいなWポーチ［石塑粘土ラドール］

品番：403467

JAN：4902498734671

価格：\2,200（税込） \2,000（本体）

画像左：本物みたいなWポーチ 画像右：本物の粘土

◼️ 本物みたいなWポーチ［軽量石塑粘土ラドールプレミックス］

品番：403468

JAN：4902498734688

価格：\2,200（税込） \2,000（本体）

画像左：本物みたいなWポーチ 画像右：本物の粘土

◼️ 本物みたいなWポーチ［石塑粘土アーチスタフォルモ］

品番：403469

JAN：4902498734695

価格：\2,200（税込） \2,000（本体）

石塑粘土について

画像左：本物みたいなWポーチ 画像右：本物の粘土詳細Webページはこちら :https://www.padico.co.jp/products/new2026june/

きめ細やかで伸びがよい、ロングセラーの石塑粘土シリーズ。

乾燥後の削り・磨きなどの加工もしやすく、美しくやさしい石質に仕上がる粘土です。

創作人形やフィギュア、小物づくりまで幅広い用途で使用できます。

株式会社パジコについて

石塑粘土ラドール軽量石塑粘土ラドールプレミックス石塑粘土アーチスタフォルモ石塑粘土の製品情報はこちら :https://www.padico.co.jp/products/clay/stone/

パジコは粘土・レジンを軸として、幅広い領域へ事業を展開しています。（粘土・レジンの造形材料および周辺製品の企画・開発・仕入・製造・卸し・オンライン販売）

創業時からホビー、学校教材、総合学習の市場へ進出し、近年では美容雑貨の市場へも販路を拡大しています。海外輸出では主要12ヶ国を中心に世界35ヶ国に製品を提供しています。

▶PADICO公式Webサイト(https://www.padico.co.jp/)

【パジコ公式SNSアカウント】

▶PADICO公式instagram(https://www.instagram.com/padico_official/)

▶PADICOレジンクラフトinstagram(https://www.instagram.com/jewellabyrinth/)

▶PADICO公式X(https://x.com/PADICO_JP)

▶PADICO公式Youtubeチャンネル(https://www.youtube.com/user/heartycolor)

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