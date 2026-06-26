Pilates Mee、新店舗「鴨宮店」を2026年6月16日にオープン！鴨宮駅から徒歩5分、神奈川県西部エリアにマシンピラティススタジオが誕生

株式会社RiAGEL

マシンピラティス専門スタジオ「Pilates Mee（ピラティスミー）」を運営する株式会社RiAGEL（代表取締役：田村亮人）は、2026年6月16日、神奈川県小田原市に「Pilates Mee 鴨宮店」をオープンしました。鴨宮駅から徒歩5分に位置する新店舗では、インストラクター1名につき最大3名の少人数制で指導するセミパーソナルピラティスと、完全個別のパーソナルピラティスを提供します。

Pilates Mee 鴨宮店 詳細ページ

https://m-pilates.com/shop/kanagawa/kamonomiya/(https://m-pilates.com/shop/kanagawa/kamonomiya/?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=new_open)

Pilates Mee 鴨宮店の特徴

JR東海道線「鴨宮駅」から徒歩5分。小田原駅まで1駅、湘南新宿ラインも利用可能

新店舗は、JR東海道線・鴨宮駅から徒歩5分の立地です。小田原駅までわずか1駅のため、小田急小田原線沿線にお住まいの方や箱根・湯河原方面からのアクセスにも便利。また湘南新宿ラインも停車するため、平塚・藤沢方面への移動ついでにも立ち寄りやすいのが魅力です。駅周辺はのどかな住宅街が広がり、大型商業施設「小田原ダイナシティ」での買い物とあわせてピラティスを日常に取り入れやすい環境です。

全国130店舗以上が利用可能。近隣の平塚店・茅ヶ崎店・藤沢店にも通える

Pilates Mee会員は全国130店舗以上のどの店舗でもレッスンを受けることができます。鴨宮店と同じJR東海道線沿線には平塚店・茅ヶ崎店・藤沢店があり、湘南エリアでのお出かけや通勤の途中にスタジオを使い分けることが可能です。神奈川県内だけでも横浜店・戸塚店・蒔田店など15店舗以上が展開されており、行動範囲に合わせた柔軟な通い方ができます。

Pilates Mee 鴨宮店の雰囲気

Pilates Mee 鴨宮店で提供するレッスン

セミパーソナルピラティス（最大3名）

1名のインストラクターが最大3名のお客様を同時に指導する、Pilates Meeの基本レッスンです。少人数制のため、グループレッスンでは難しい一人ひとりの姿勢や動きの細かな修正が可能でありながら、パーソナルレッスンと比べて手頃な価格で継続しやすい料金設定を実現しています。タワーリフォーマーを使用した本格的なマシンピラティスを、月額11,000円（税込・月2回）から始められます。

パーソナルピラティス（完全個別）

インストラクターとマンツーマンで行う完全個別のレッスンです。身体の状態や目標に合わせたオーダーメイドのプログラムを組むため、特定の部位を集中的に改善したい方や、自分のペースでじっくり取り組みたい方に適しています。セミパーソナルと併用することも可能で、普段はセミパーソナルで通いながら、月に1回だけパーソナルで重点的にケアするといった使い分けもできます。

Pilates Mee 鴨宮店の料金体系

Pilates Mee 鴨宮店のアクセス

〒250-0875

神奈川県小田原市南鴨宮３丁目１２－４ 南鴨宮ビル 302

鴨宮駅 徒歩5分

Pilates Mee 鴨宮店の営業情報

Pilates Mee 鴨宮店 オープン特典

[表: https://prtimes.jp/data/corp/151208/table/25_1_2401682a3a4c81236b61975f8c8c726a.jpg?v=202606260152 ]

通常9,800円/税込の体験レッスンが無料になるキャンペーンを実施しております。さらに、月額プランの料金が永続10%オフとなります。これを機にぜひ体験レッスンをお申し込みください。

Pilates Mee 鴨宮店 体験レッスンのご予約

こちら(https://reserve.m-pilates.com/booking/store/130?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=new_open)から体験レッスンをご予約ください。また、LINEの友達追加(https://lin.ee/7Dq9zpV)で空き枠のお知らせを受け取れます。

Pilates Meeについて

Pilates Mee（ピラティスミー）は、「ピラティスを生活の一部に」をコンセプトに全国130店舗以上を展開するマシンピラティス専門スタジオです。インストラクター1名につき最大3名までのセミパーソナル形式を採用し、一人ひとりの姿勢や動きを丁寧に確認しながら指導を行います。パーソナルに近い指導品質でありながら、セミパーソナルの定額制により1回あたり1,250円（※1）からという料金設定を実現しました。

当日予約・当日キャンセルに対応しており、チケットの持ち越しも可能なため、忙しい方でも自分のペースで続けられます。また、会員であれば全国すべての店舗を追加料金なく利用できます。会員の約71%（※2）がピラティス未経験からスタートしており、6ヶ月継続率は96.3%（※2）。幅広い年代に利用されています。

公式サイト

https://m-pilates.com/(https://m-pilates.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=new_open)

（※1）通い放題37,500円（税込）に30日間通った場合

（※2）2026年1月現在

Pilates Mee 運営情報

運営会社：株式会社RiAGEL

本社所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-1-3 アミーホール513

運営責任者名：田村 亮人