カプコンTV!!が6月29日(月)よる8時から配信決定！　『鬼武者 Way of the Sword』『デビル メイ クライ ５ デビルハンターエディション』を紹介！

株式会社カプコン

当日の視聴はコチラから⇒

https://www.youtube.com/live/hpbzfw6EaMo(https://www.youtube.com/live/hpbzfw6EaMo)

※出演者・企画内容・配信スケジュールを予告なく変更する場合がございます。 予めご了承下さい。

次回のカプコンTV!!が6月29日(月)よる8時からスタート！ 今回はメインパーソナリティーの狩野英孝さんがお休みのため、ピンチヒッターとしてゲーム実況者の“おついち”さん、

そして「カプコンTVチャレンジ!!」にも出演中のお笑いタレント“土佐兄弟”のお二人が登場！

【レギュラー出演者】

・池田ショコラ(ナビゲーター)

・ササ(天の声)

【ゲスト】

・おついち

・土佐兄弟

ゲーム実況者：おついちさん土佐兄弟さん

◆『鬼武者 Way of the Sword』2026年9月25日(金) 発売予定

PlayStation 5、Xbox Series X|S、Windows、Steam、Epic Games Store、Nintendo Switch 2 で発売予定

怪奇な異形「幻魔」がはびこる江戸時代初期の「京都」を舞台に、鬼の力を得た主人公・宮本武蔵の血で血を洗う剣戟譚を描く「鬼武者」シリーズの完全新作『鬼武者 Way of the Sword』。本作の魅力をいち早く体験いただける体験版をゲストのおついちさんがプレイ！ 乞うご期待！

体験版のセーブデータが保存されている場合、装備すると特別な効果が得られる御守「首灯」が特典として手に入る！

※体験版で作成したセーブデータは製品版に引き継ぐことはできません。

※体験版の内容は、製品版と一部仕様が異なります。

※Windowsでの体験版は後日配信を予定しております。今後の続報をお待ちください。

■『鬼武者 Way of the Sword』公式サイト

https://www.capcom-games.com/onimusha/ws/

■「鬼武者」シリーズ公式Ｘ

https://x.com/onimusha_capcom

◆『デビル メイ クライ ５ デビルハンターエディション』(好評配信中)

パッケージ版の発売日は8月28日(金)を予定

伝説のスタイリッシュアクション『デビル メイ クライ 5』が、オリジナル版の追加コンテンツを多数収録した決定版 ”デビルハンターエディション”としてNintendo Switch(TM) 2 に登場！ 悪魔をなぎ倒す“スタイリッシュアクション”をいつでも・どこでも60fpsの爽快なゲーム体験で楽しむことができる本作の序盤ミッションをプレイ予定！ お楽しみに！

■『デビル メイ クライ ５ デビルハンターエディション』公式サイト

https://www.devilmaycry.com/5dhe/

■「デビル メイ クライ」シリーズ公式X

https://x.com/devilmaycry_jp

★カプコンオリジナルグッズが当たるキャンペーンも実施！ 応募方法などの詳細はカプコンTV!!公式Xをチェック！

★カプコンTV!!公式サイト

https://www.capcom-games.com/cptv/

★カプコンTV!!公式 X

https://x.com/CAPCOM_TV

■【見逃し配信】前回5月28日(木)放送のカプコンTV!!は、こちらからご覧になれます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=4XySqw5Rwi0 ]