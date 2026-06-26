【栄光リンクスタディ】小学1・2・3年生対象「YouTube理科実験―ペルセウス座流星群―」8月1日開催

株式会社増進会ホールディングス

株式会社増進会ホールディングス（Ｚ会グループ）のグループ会社、株式会社栄光（本社：東京都千代田区 代表取締役社長：下田勝昭）が運営するオンライン進学塾「EIKOH LiNKSTUDY（栄光リンクスタディ）」は、小学1・2・3年生を対象に「YouTube理科実験―ペルセウス座流星群―」を、2026年8月1日（土）に無料開催します。

申し込みは、7月30日（木）まで受け付けています。

オンライン理科実験教室「YouTube理科実験―ペルセウス座流星群―」

詳細を見る :https://www.eikoh-link-study.com/event/science20260801/

今回のYouTube理科実験のテーマは、「ペルセウス座流星群」です。8月12日・13日に見ごろを迎える流星群や星座を、紙コップを使ったプラネタリウム作りを通じて学びます。夏休みの自由研究にもおすすめです。

※ご家庭内で実験を行います。安全上、保護者の方も必ずご参加ください。

理科実験担当者の声

2026年のペルセウス座流星群、実は数年に一度の「最高の当たり年」なんです。8月13日に極大を迎えますが、なんと8月13日は新月。月明かりが一切ない漆黒の闇に、小さな流星までがハッキリと輝きます。最高の条件が揃う今年だからこそ、ただ眺めるだけではなく、その正体を自分の手で解き明かしてみませんか？

「なぜ決まった時期に流星はやってくるのか？」「宇宙の広さはどのくらいなのか？」

YouTubeライブ配信では、そんな疑問を、実験を通して一緒に探究していきます。

事前に配布する「専用星座シート」を使い、正確な星の位置を再現する本格工作にも挑戦。 画面の向こうにいる先生や全国の仲間と一緒に、キミの部屋を最高の宇宙空間に変えましょう！

開催概要

＜日程＞

2026年8月1日（土）11:00～12:00

＜対象＞

小学1・2・3年生

※ご家庭内で実験を行います。安全上、保護者の方も必ずご参加ください。

＜開催方法＞

YouTubeライブによるオンライン開催

※お申し込みいただいた方へ、URLをご案内します。

＜当日ご家庭でご準備いただくもの＞

・YouTubeを視聴できるPCまたはタブレット端末

※実験中、チャットの送信や端末の操作等が必要な場面がありますので、保護者の方もお近くでご参加ください。

・専用星座シート

※お申し込み後に送付するメールからダウンロード、印刷してください。

・紙コップ 3個

・画鋲 1個

※持ち手つき推奨

・はさみ

・のり

※スティックのり推奨

・スマートフォン

※ライト・懐中電灯機能を使用します。

＜申し込み締切＞

7月30日（木）

お申し込み :https://www.eikoh-link-study.com/event/science20260801/サイトのフォームよりお申し込みください。

栄光リンクスタディ「リンスタジュニアコース」

栄光リンクスタディは「全国の生徒へ、全員の第一志望へ」をブランドプロミスに、中学・高校・大学受験指導を行うオンライン専門進学塾です。

「リンスタジュニア」は、年長と小学1・2・3年生対象の低学年専門のグループ指導コースです。クラスのメンバーや先生たちと会話をしながら、学校で学んでいる内容を使って、思考力を育てる問題に取り組みます。低学年専門の教師が丁寧に指導するので、オンライン授業が初めてでも安心です。また、オンライン授業なので、保護者の方が授業の様子を見ることができます。中学受験・高校受験の進路選択お悩みの方にもおすすめです。

詳細を見る :https://www.eikoh-link-study.com/lsjunior/株式会社栄光 会社概要

中学受験、高校受験対策の進学塾「栄光ゼミナール」や個別指導で目標達成へ導く学習塾「栄光の個別ビザビ」、高校生対象の大学受験対策塾「大学受験ナビオ」等を、首都圏を中心に展開、国内屈指の規模を持つ進学塾として多くの塾生をお預かりしています。

2021年7月には中学・高校・大学受験対策のオンライン進学塾「EIKOH LiNKSTUDY」を開講。生徒の学ぶ意欲を引き出し、自ら学ぶ姿勢を育てることで、中学受験・高校受験・大学受験の合格へ導き、生徒・保護者の期待に全力で応えていきます。また、科学実験専門教室やロボット・プログラミング教室のＳＴＥＭ教育事業も行っています。

本社：東京都千代田区富士見二丁目11番11号

代表：代表取締役社長 下田勝昭

設立：1980年7月

【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

TEL：0120-122-853

［受付時間］月～土 11:00～19:00

メールでのお問い合わせ：info@eikoh-link-study.com