GOETHE「GLT」ホノルルトライアストン挑戦者のコンディショニングを支援。デンキバリブラシ(R)がトライアスロン参加者へのサポート開始から4年目、初の密着動画を公開

有限会社GM corporation

有限会社GMコーポレーション（本社：大阪市、代表取締役：辰巳祐子）は、ライフスタイル誌「GOETHE」によるトライアスロンプロジェクト「GLT」へ協賛し、デンキバリブラシ(R)2.0＋ボディを参加者へ提供する取り組みを4年間継続しています。

デンキバリブラシ(R)は、美容領域だけでなく、日々のセルフメンテナンスやコンディショニング習慣の一環としても活用されており、GLT参加者においては、練習やレース前後のメンテナンス時間、オンオフの切り替えルーティンとして利用されています。

このたび、実際の利用シーンや参加者のリアルな声を収録した初のコンテンツ動画を公開いたしました。

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GLT（GOETHE LOVES TRIATHLON）について

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GLT（GOETHE LOVES TRIATHLON）は、「GOETHE」が展開するトライアスロンプロジェクトです。

トライアスロン未経験のビジネスパーソンが、約半年間のトレーニングを経てホノルルトライアスロン完走を目指す取り組みとして、多くの参加者が挑戦を続けています。

デンキバリブラシ(R)は、挑戦する参加者の日々のコンディショニングやセルフケアをサポートする目的で提供されています。

GLT特集ページ：https://goetheweb.jp/?s=GLT&utm_source=chatgpt.com(https://goetheweb.jp/?s=GLT&utm_source=chatgpt.com)

Photo by Akira kumagai

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トライアスロン挑戦者のセルフメンテナンス習慣として

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トライアスロンは、スイム・バイク・ランを組み合わせた高負荷スポーツであり、日々のコンディショニングやセルフケアが重要視されています。

GLT参加者の間では、デンキバリブラシ(R)を、

- 練習・レース前後のリカバリー- 長時間移動後のセルフメンテナンス- 日々のコンディショニング習慣

などの用途で活用いただいています。

頭皮や首肩まわりへ使用することで、集中力を高め、気持ちを落ち着かせてフラットな状態へ切り替えたい場面で取り入れられています。

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GLTコーチ 梅田祐輝氏 コメント

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GLTコーチとして参加者指導を行い、ホノルルトライアスロン優勝経験を持つ梅田祐輝氏は、コンディショニングの重要性について次のように語ります。

「競技力高めるためには基本的には、練習しないといけないんですけど、たくさん練習するためには、リカバリーっていうのが、すごく重要になってきます。」

「リカバリーを早くしてあげることによって、次の練習に向けていい状態で、取り組める。」

「壊れずに、やっぱり継続してやっていくっていうことがすごく大事なことなので、こういったリカバリーを助けてくれるアイテムっていうのは、非常に重要だと思います」

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初公開となるコンテンツ動画について

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今回公開した動画では、GLT参加者が実際にデンキバリブラシ(R)を使用している様子や、リアルな感想を収録しています。

競技へ挑戦する日常の中で、どのようにセルフケアやコンディショニングに取り入れられているかをご覧いただけます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=k5o4IuYl9to ]

参加者コメント（一部抜粋）

- 「翌日の足のコンディションの違いを感じています」- 「トライアスロンは前傾姿勢が続くので、首まわりのセルフメンテナンスとして使用しています」- 「太ももまわりに使用すると、身体が軽くなるような感覚があります」- 「肩まわりに使用すると、動かしやすく感じます」

※デンキバリブラシ2.0＋ボディを2025年9月～2026年3月まで継続的に使用した、個人の感想を紹介しています。

Photo by Akira kumagai

GOETHE 2026年8月号にて、「GLT第7期、ついに完結！ホノルルトライアスロン記」特集ページが掲載されています。 できない自分と向き合い、一歩ずつ限界を超えていく――。そんな“大人の青春”の記録を、ぜひご覧ください。

https://goetheweb.jp/lifestyle/article/20260625-glt-3

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美容領域から“コンディショニング・ウェルネス領域”へ

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デンキバリブラシ(R)は、美容機器としてだけでなく、セルフメンテナンスやウェルネス意識の高まりとともに、日常的なコンディショニング習慣の一環として活用シーンが広がっています。

エレクトロンは今後も、健康的なライフスタイルやスポーツを愛する人々のリカバリーを支え、新しいウェルネス体験を提案してまいります。

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ブランド紹介

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” SURPRISE & HAPPINESS FOR EVERYONE.

すべての肌に、驚きを。 ”



『 ELECTRON（エレクトロン）』は、結果が出なければ選ばれない、厳しい目を持った美容のプロの世界で培った美容機器メーカーとしてのこだわり・ノウハウと、独自のテクノロジーとサイエンスの調和から誕生しました。

20年以上にわたり培ってきた確かな技術で、今までにないほどの美の実感を、年齢・性別を超えてみなさまへお届けします。



化粧品として、より身近に・より手軽に。

美容体験として、より深く・より心地よく。

近年では、美容領域だけでなく、セルフメンテナンスやウェルネス、コンディショニング習慣の一環としても活用シーンが広がっています。



商品ラインナップなど詳細ページはこちらから。

https://shop.el.gm-beauty.jp

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販売チャネル

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公式オンラインショップ、全国の美容サロン、一部バラエティショップや小売店、期間限定百貨店POP UP SHOP等

取扱店一覧：https://www.gm-beauty.jp/shop_list/

最新イベント情報：https://www.gm-beauty.jp/article/



【公式オンラインショップ】

・ELECTRON ONLINE SHOP：https://shop.el.gm-beauty.jp/

・「楽天市場」公式：https://www.rakuten.co.jp/electronshop/

・「Yahoo!ショッピング」公式：https://store.shopping.yahoo.co.jp/electron-everyone/

・「Amazon」公式：https://www.amazon.co.jp/electron



【公式SNS】

・Instagram：https://www.instagram.com/electron_beauty/

・X：https://twitter.com/electron_beauty

・TikTok ：https://www.tiktok.com/@electron_beauty

・LINE：LINE内で「エレクトロン」で検索



【ご注意】不正なインターネット販売、模倣品にご注意ください。

『デンキバリブラシ(R)』『エネボール(R)』は、顧客サービスを徹底するため、保証書とシリアルNo.で管理をしております。正規販売店以外のインターネット転売品や個人売買などの各種オークションサイトなどでご購入した製品は、メーカー保証対象外となります。

また、『デンキバリブラシ(R)』は有限会社GMコーポレーションの登録商標であり、製品構造における特許を取得している独自製品です。近年、同一名を語る類似品、模倣品が多数流通しておりますので、お客様が安心して製品をお使いいただけるよう、今後も知的財産の保護、模倣品対策活動に積極的に取り組んでまいります。



知的財産の輸入差止申立情報詳細はこちら

https://www.customs.go.jp/mizugiwa_search/chiteki/tokkyoken/4000-1173.html

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有限会社GM CORPORATIONについて

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『 ELECTRON（エレクトロン）』ブランドで、ブラシ型の低周波モバイル美容機器『デンキバリブラシ(R)』、活性電子水(TM)（整肌成分）をベースに、独自の加工を施した新感覚のスキンケア製品を展開。年齢・性別を超えて多くの方がより美しく、健やかになる ” 実感を伴う美容体験のデザイン ” を追求するメーカーです。



有限会社 GM CORPORATION

2005年3月7日設立

本社 大阪市北区中津1-11-1 中津センタービル

代表取締役 辰巳祐子

【製品に関するお問い合わせ先】

有限会社GMコーポレーション

TEL：06-6375-7170 MAIL：info@gm-beauty.jp