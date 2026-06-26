【7.16｜無料ウェビナー開催】AIをビジネス成果につなげる企業は、何が違うのか？

ニュートン・コンサルティング株式会社

リスクマネジメントコンサルティングを手掛けるニュートン・コンサルティング株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：副島 一也）は、2026年7月16日（木）12:10～12:45に無料ウェビナー「AIをビジネス成果につなげる企業は、何が違うのか？ ～独自調査から見えた、AIガバナンスを機能させる『体制設計』と『経営関与』～」を開催いたします。

詳細・お申し込みはこちら :https://www.newton-consulting.co.jp/seminar/20260716.html

AIの社会実装が加速する中、企業の取り組みは「業務効率化のための活用」から「製品・サービスとしての提供」へと大きく転換しつつあります。とりわけ、AIを自社プロダクトの中核機能として組み込む企業や、AIそのものを開発・提供する企業にとって、AIは単なる技術ではなく、事業価値そのものを左右する戦略的要素となっています。

しかし、同じようにAIを導入していても、企業間で成果には大きな差が生まれています。継続的に価値を創出し競争力へと結びつけている企業がある一方で、取り組みが個別最適にとどまり、十分な事業成果に結びつかないケースも少なくありません。

本セミナーでは、ニュートン・コンサルティングが実施した独自調査データをもとに、AIを“導入している企業”と“成果を出し続ける企業”を分ける決定的なポイントを明らかにします。

あわせて、AIを製品・サービスとして展開する企業に求められる体制設計や、AIガバナンスを実効性ある仕組みとして機能させるためのポイント、さらに経営としてどのように関与すべきかについて、実務に即した視点で整理します。

◆このような方におすすめ

◆開催概要

- AIガバナンスの構築を任されたものの、何から着手すべきか整理できていない方- ガイドラインや組織は整備したが、現場で機能せず“形骸化”に課題を感じている方- AI搭載・開発を進める中で、開発スピードとリスク管理の両立に悩んでいる方- 専門人材不足や教育体制の未整備により、実務レベルでの推進に壁を感じている方お申し込みはこちら :https://www.newton-consulting.co.jp/seminar/20260716.html

開催日時 ： 2026年7月16日（木）12:10-12:45

開催形式 ：オンライン（Zoom）

参加費 ：無料

主催 ：ニュートン・コンサルティング株式会社

申込サイト：https://www.newton-consulting.co.jp/seminar/20260716.html

◆登壇者

ニュートン・コンサルティング株式会社

アソシエイトシニアコンサルタント 井本龍彦

2020年入社。入社後はITガバナンス/サイバー領域を主な活動範囲とし、演習・評価・アドバイザリー支援など、多数の支援を経験。近年は、リスク管理全般に関するご支援を行う中で、ITだけでなくリスク管理の考え方を踏まえたコンサルティング支援を提供している。目的を見失わず、意味のある活動にすることをモットーとする。

【ニュートン・コンサルティング株式会社 概要】

https://www.newton-consulting.co.jp/

社名 ：ニュートン・コンサルティング株式会社

所在地 ：東京都千代田区麹町1-7 相互半蔵門ビルディング5F

設立 ：2006年11月13日

資本金 ：30,000,000円（2025年12月末時点）

代表者 ：代表取締役社長 副島 一也

事業内容 ：リスクマネジメントに関わるコンサルティング

【サポート実績】

民間企業をはじめ官公庁や地方公共団体、国立大学法人に至るまで約2,300社の支援実績を有する

～お客様事例～

https://www.newton-consulting.co.jp/casestudy/

【本件に関するお問い合わせ先】

ニュートン・コンサルティング株式会社

担当：吉田

TEL：03-3239-9209 FAX：03-5913-9950

E-MAIL：info@newton-consulting.co.jp