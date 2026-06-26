夢は“お菓子”で初のノーベル平和賞！「お菓子のデパートよしや」のリーダーが登場。夏休みに行きたい！福澤朗がお菓子ミュージアムへ!?

夏休みにぴったり？ “お菓子”のテーマパークが大阪・天保山に！

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MC福澤がスタジオを飛び出し、向かった先は大阪ベイエリアに位置する「お菓子ミュージアム天保山」。お菓子をテーマにしたゲームや展示を楽しめる施設だ。展示品の中には、お菓子だけでできた作品も！福澤が作品に感心していると、ある男性が話しかけてきた。この施設を運営する「株式会社吉寿屋（よしや）」の神吉一寿社長だ。

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ミュージアムで特に人気だというお菓子販売エリアは、社長自らが案内。全国各地のご当地お菓子に、懐かしのものまで取り揃えられている。そんな中、福澤が手に取ったお菓子は？

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今回は菓子専門店「お菓子のデパートよしや」を展開する株式会社吉寿屋の神吉社長が登場。人生最大の挫折から見つけた「原点」。赤字知らずのプロ経営術にジャストミートや！

「お前が継いだら会社は潰れる」。挫折を乗り越え見つけた「原点」。

1966年に大阪で生まれた神吉氏。創業者の父が会社を順調に発展させていく中、大学時代には“麻雀”にのめりこんでいた。そこで培った直観力も今の経営に活かされているという。

大学卒業後は、吉寿屋に入社。お菓子の配送業務などを経て、28歳の若さで専務に就任した。

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神吉氏は父を超えようと様々な新規事業に挑戦。しかし、結果は失敗の連続だった。そんな中、父から「お前が吉寿屋引き継いだら、会社が潰れるわ！」と言われ、自身の情けなさを実感。何も手が付かない日が続いた。この期間に行った“あること”が経営する上での「原点」となっている。

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その後、50歳で社長に就任。コロナ禍の危機的状況も乗り越え、赤字を出さない経営を続けた。そして現在、お菓子で初のノーベル平和賞を夢に掲げている。

思わず買いたくなる工夫の数々…「よしや」流戦略を徹底調査！

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「お菓子のデパートよしや」発祥の地、天満本店。店内を覗いてみると色とりどりのお菓子で埋め尽くされている。その魅力は安さにとどまらない！子どもたちの心を掴むある工夫とは？

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お菓子の種類が多いことも魅力の1つ！商品の中には、普段見かけないお菓子まで。その秘密は社長自らが行う商談にあった？

全国の珍しいお菓子が大集結！ナジャ・グランディーバが夢中になったお菓子は？

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スタジオには社長セレクトのお菓子が用意され、もぐもぐタイムがスタート。社長が話す中、ナジャが思わず夢中になってしまったお菓子とはいったい？

テンションを上げる方法はウィッグ!?神吉社長のモーニングルーティンに密着

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午前4時、大阪摂津市の本社に出勤した神吉社長。テンションを上げるため、ウィッグをつけてきたという。毎日欠かさず行う早朝出勤。誰もいない本社で行うこととは？

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番組後半では、社長が考えるリーダーに必要な要素を紹介。ウィッグを付ける理由がそこにあった…。

番組概要

大阪・関西の未来を変えるリーダーに焦点を当て、知られざる過去をドラマ化。さらに、現在進行形の挑戦も徹底取材する番組。

出演

司会：福澤朗

コメンテーター：ナジャ・グランディーバ、牛窪恵

今回のリーダー：神吉一寿（株式会社吉寿屋 代表取締役社長）

番組情報

【放送日時】6月28日（日）午後2時～3時放送

【HP】https://www.tv-osaka.co.jp/ip4/kansai_leader/

【放送後、TVerで配信！】https://tver.jp/series/sr774pftbi

【YouTubeでは過去回を配信中！】

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXglZY9f1Kw03m62dQRQTyuW2wRZv7s65