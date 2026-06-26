最新号が各ランキングで１位を獲得！累計57万部の文芸誌「GOAT」のコラボカフェが開催中！

6月3日に初版15万部で発売された「GOAT Summer 2026」が早くも各ランキングを席巻中です。おにぎりを頬張るゴートくんの表紙が「かわいい！」と大反響。「食」にまつわる紙の採用も話題を呼び、累計57万部を突破しています！

株式会社小学館

大特集は「食」。「愛」「悪」「美」と毎号話題を呼んできたテーマに続き、今回も豪華執筆陣が集結し、かつてないアプローチで「食」に挑んでいます。

6月11日に発表された「オリコン週間BOOKランキング」において週間売上2.6万部となり、『GOAT』として初の1位を獲得しました。ジャンル別「文芸書」でも1位となっています。

特集「食」にちなみ、尾崎世界観さんの小説には“にんじん”を使用した紙、山内マリコさんの小説には“お茶”を使用した紙を採用しています。

食への偏愛を綴る「わたしの偏食」企画には、ジェーン・スー、けんた食堂、井上咲楽、吉田恵里香、福徳秀介をはじめ、各界で活躍する著名人たちが参加。

フードエッセイストの平野紗季子さんとゴリラ研究の第一人者である山極壽一さんとの対談、農業史研究者の藤原辰史さんと作家の小林エリカさんとの対談、自炊料理家の山口祐加さんによる「自炊レッスン」など、スペシャルな企画が盛りだくさん！

巻末ふろくの、切り抜いて使えるゴートくんのおべんとうしおりも大反響です！

初のコラボカフェも開催中！

「GOAT」第４号の発売と、「もぐもぐ文庫ーGOAT×小学館文庫ー」の開催を記念して、2026年6月3日より、「GOATコラボカフェ」が東京都千代田区にある小学館ビル１階の「Cafe Lish」にて開催中です。７月22日（水）までコラボケーキやコラボドリンクなどが提供され、店内では本棚の書籍を自由にお読みいただくことができます。

〈 開 催 期 間 〉2026年6月3日(水)～2026年7月22日(水)

〈 開 催 場 所 〉Cafe Lish （神保町駅より徒歩1分）

〈営業時間〉10:00～18:00(平日)

〈提供メニュー〉限定フード＆ドリンク 計4種

※営業時間等は変更となる場合がございます。最新情報はCafe Lish公式InstagramまたはXをご確認ください。

「もぐもぐ文庫フェアーGOAT×小学館文庫ー」のポストカードがもらえるキャンペーンも！

相場英雄『震える牛』ポストカード原田ひ香『口福のレシピ』ポストカード町田そのこ『宙ごはん』ポストカード柚木麻子『その手をにぎりたい』ポストカード

ブックカフェとして、最新４号を含めた「GOAT」の既刊や「もぐもぐ文庫」の対象作品のほか、「GOAT」にご執筆されている作家さんの書籍を読みながら、食事やお茶をお楽しみいただくことができます。

コラボドリンクや「GOAT」の表紙ケーキを注文すると、１注文につき１枚、「もぐもぐ文庫フェアーGOAT×小学館文庫ー」のポストカードがもらえるキャンペーンも実施中です。ポストカードはフェア対象の相場英雄『震える牛』、原田ひ香『口福のレシピ』、町田そのこ『宙ごはん』、柚木麻子『その手をにぎりたい』のWカバーデザインになります。

大きなゴートくんも登場！

コラボカフェの店内には全長160cmのゴートくんも店内に登場しています。一緒に写真を撮って楽しむお客さまも。そのほか、白ヤギのゴートくんが小学館の小説家の先生方にお手紙を届けてくれるポストや、「GOAT」と「Cafe Lish」のコラボスタンプもカフェ内に設置されています。また、ゴートくんグッズの新作として発売されるアクリルスタンド４種もご購入いただけます。

GOATくんが作家さんにお手紙を届けてくれます写真撮影用のぬいぐるみのゴートくんも！コラボスタンプはオリジナルです「GOAT」のポスターや、ゴートくんのイラストも展示アクリルスタンドも直接ご覧いただけます

カフェの中で食事やお茶をしたり、読書に耽ったり、好きな小説家の先生にお手紙を書いたりと、思い思いにゆっくりとした時間をお楽しみいただけます。「GOATコラボカフェ」にぜひお立ち寄りください。

※ポストカードの柄はランダムとなります。

※ゴートくんの登場と、ポストの設置およびお手紙を届けてくれるイベントは６月中のみとなります。

■書誌情報

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「GOAT Summer 2026」

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定価：510円（税込）

発売日：2026年6月3日

判型：A5判

頁数：490ページ

ISBN：978-4-09-802121-5

発行：小学館

小説を、心の栄養に。

「GOAT」公式サイト

https://dps.shogakukan.co.jp/goat

「GOAT」公式Xアカウント

＠goat_shogakukan

https://x.com/goat_shogakukan

小学館文庫

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『震える牛』

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著者：相場英雄

定価：946円（税込）

発売日：2013年5月8日

判型：文庫判

頁数：448ページ

ISBN：978-4-09-408821-2

発行：小学館

https://www.shogakukan.co.jp/books/09408821

小学館文庫

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『口福のレシピ』

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著者：原田ひ香

定価：792円（税込）

発売日：2023年2月7日

判型：文庫判

頁数：336ページ

ISBN：978-4-09-407224-2

発行：小学館

https://www.shogakukan.co.jp/books/09407224

小学館文庫

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『宙ごはん』

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著者：町田そのこ

定価：946円（税込）

発売日：2025年3月6日

判型：文庫判

頁数：464ページ

ISBN：978-4-09-407443-7

発行：小学館

https://www.shogakukan.co.jp/books/09407443

小学館文庫

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『その手をにぎりたい』

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著者：柚木麻子

定価：770円（税込）

発売日：2017年3月7日

判型：文庫判

頁数：256ページ

ISBN：978-4-09-406399-8

発行：小学館

https://www.shogakukan.co.jp/books/09406399

重版続々！ＧＯＡＴの好評既刊はこちら！

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「GOAT Autumn 2024」

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定価：510円（税込）

発売日：2024年11月27日

判型：A5判

頁数：526ページ

ISBN：978-4-09-802106-2

発行：小学館

https://www.shogakukan.co.jp/books/09802106

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「GOAT Summer 2025」

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定価：510円（税込）

発売日：2025年6月4日

判型：A5判

頁数：520ページ

ISBN：978-4-09-802109-3

発行：小学館

https://www.shogakukan.co.jp/books/09802109

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「GOAT Winter 2026」

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定価：510円（税込）

発売日：2025年12月3日

判型：A5判

頁数：488ページ

ISBN：978-4-09-802118-5

発行：小学館

https://www.shogakukan.co.jp/books/09802118

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「GOAT meets 01」

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定価：2,200円（税込）

発売日：2025年7月24日

判型：B5判

頁数：306ページ

ISBN：978-4-09-802110-9

発行：小学館

https://www.shogakukan.co.jp/books/09802110