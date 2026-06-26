不動産投資型クラファン【DARWIN funding】開発型45号ファンドを7月1日（水）9時より募集開始いたします！！

ダーウィンアセットパートナーズ株式会社

2009年の設立以来、不動産のアセットマネジメントや資産運用用のコンサルティングを手がけてきたダーウィンアセットパートナーズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：男松祐次、以下当社）は、1万円から始められるオンライン完結型の不動産投資型クラウドファンディングサービス「DARWIN funding」の開発型45号ファンド出資者募集を7月1日（水）9時より開始いたします。

■開発型45号ファンド案件情報：https://darwinfunding.com/projects/kaihatsu-pj(https://darwinfunding.com/projects/kaihatsu-pj45)4(https://darwinfunding.com/projects/kaihatsu-pj45)5(https://darwinfunding.com/projects/kaihatsu-pj45)

DARWIN fundingがご案内する第48弾の案件は、横浜市営地下鉄ブルーライン「阪東橋」駅まで徒歩10分、横浜中心部へのアクセスに優れ、生活利便施設も充実した住環境を備える「横浜」エリアの新築レジデンスを建築するための開発型のファンドになります。

※本画像は完成予想図（イメージ）であり、実際の仕様・外観とは異なる場合があります。

開発型のファンドとは？

開発型ファンドとは、不動産開発用の事業用地と建築費用を投資家様よりご出資いただき、竣工後に完成物件を売却することで得られた売却益を原資として、配当と償還を行うファンドです。

今回の開発型45号ファンドは、「建築資金」のみの調達を目的としたファンドです。 土地の取得資金は募集対象に含まれておりません。

【開発型45号ファンド】

本案件は出口戦略や収支計画を踏まえ、年利10.1%を実現。



「横浜」エリアの新築レジデンス

・募集金額：500,400,000円

・想定利回り(年利)：10.1％

・想定運用期間：9ヶ月

・最大投資金額：10,000万円

・募集期間：2026/7/1(水)09:00～2026/7/23(木)17:00

・出資者確定日：2026/7/23(木)18:00

・支払期日：2026/7/27(月)

・運用期間：2026/8/1～2027/4/30

・分配金支払日：2027/5/30

出資者特典

🌺いよいよ夏本番！🌺

【45号ファンドサマーキャンペーン】

10口以上のご出資で、一律3%分のデジタルギフト(R)をプレゼント！

さらに――

🎋年に一度の七夕ウィークは特典率5％にアップ！

7/1～7/7の期間中にご応募いただくと、特典率が 3％ → 5％ にアップ！

募集開始から7日間限定の特別特典です。

＼応募は最初の7日間がおすすめ／

◼️対象となる条件

開発型45号ファンドに10口以上出資いただいた方

◼️特典内容

出資額の一律3%分のデジタルギフト(R)をプレゼント。



━━━━＜七夕ウィーク特典＞━━━━

7月1日～7月7日にご応募いただいた場合、

特典付与率が3%→5％にアップ！

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※7/8以降に応募いただいた場合は特典率3%が適用

※エントリー不要

※当選後のキャンセル・未入金はキャンペーン対象外

「デジタルギフト(R)」は、メールで届くURLから複数の電子マネー／ポイントサービスをお選びいただけるサービスです。公式サイト：https://digital-gift.jp/(https://digital-gift.jp/)デジタルギフト(R)とは？「デジタルギフト(R)」は、メールで届くURLからPayPayポイントなど、複数の電子マネー／ポイントサービスをお好みで選べるギフトサービスです。受け取るギフトを自分で選べる！ライフスタイルに合わせて、使いやすいギフトを自由に選択できます。アプリのダウンロードや会員登録は不要専用アプリのインストールや登録は一切不要。届いたURLを開くだけで受け取り可能です。

注意事項

※本キャンペーンの特典は「DARWIN funding 開発型45号ファンド」への確定された出資額に対して算出されます。

※「出資」とは、ファンドへの応募後、抽選の結果当選し、期日までに入金が完了した出資を指します。

※特典の付与期日は当該ファンドの運用開始後1ヶ月以内を予定しております。

※デジタルギフト(R)は、株式会社デジタルプラスの商標です。

※本キャンペーンは予告なく短縮・中止・終了する場合がございます。

※当選後キャンセルまたは未入金の場合はキャンペーン対象外となります。

※キャンペーンに関するお問い合わせは、お問い合わせフォームをご利用ください。

◼️募集ページ

45号ファンド

https://darwinfunding.com/projects/kaihatsu-pj(https://darwinfunding.com/projects/kaihatsu-pj45)4(https://darwinfunding.com/projects/kaihatsu-pj45)5(https://darwinfunding.com/projects/kaihatsu-pj45)

■会社概要

社名：ダーウィンアセットパートナーズ株式会社

本社：東京都港区南青山1-1-1 新青山ビル東館3階

代表者：代表取締役 男松祐次

創業：2009年9月18日

資本金：1億円

事業内容：投資不動産の売買、仲介、賃貸及び管理、新築アパートの企画、開発、販売、不動産クラウドファンディング事業

HP：https://www.darwin-ap.co.jp/



【本件に関するお問い合わせ先】

ダーウィンアセットパートナーズ株式会社

クラウドファンディング運営事務局

お問い合わせフォーム :https://darwinfunding.com/inquiries/new