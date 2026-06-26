【フライングタイガー】夏旅を軽やかに！ごちゃつく荷物問題をさわやかに解決するフラワーモチーフの『トラベルグッズ』新登場

Zebra Japan株式会社

Flying Tiger Copenhagen（運営：Zebra Japan株式会社／本社：東京都渋谷区神宮前／代表取締役：松山恭子）は、シーズンを楽しむインスピレーションをご提案する、北欧デンマーク発のユニークなデザイン雑貨ストアです。

今回は、2026年6月19日（金）より販売を開始した新商品全200種の中から、『トラベルグッズ』（全10種）の一部をご紹介します。

淡いラベンダー色の小花柄に加え、くすみ感のあるやわらかな配色で揃えたシリーズは、持ち物を用途別に整えやすい収納設計がポイント。オーガナイザーバッグセットをはじめ、ポーチやピルケース、詰め替え用ボトル、アクセサリーケースなどをラインナップし、旅支度から移動時間までの快適さをサポートします。

衣類や小物を種類ごとに分けて収納できる、花柄のトラベル用バッグセット（最大サイズは13×27.5×31cm）。5つのバッグがセットになっていて、サイズ違いで整理しやすく、荷解きも簡単になります。

オーガナイザーバッグセット 1,100円

メイク用品や小物をまとめて収納できる大容量の花柄デザインのポーチ（13×17×31.5cm）。ポーチの底にはブラシを収められるスペース付きで、必要なアイテムを手早く取り出せます。

ポーチ 1,100円

曜日ごとに分けて管理できるお花型ケース。錠剤やサプリメントを分かりやすくまとめて収納できます。

ピルケース 440円

液体を小分けにして持ち運べる折りたたみ式のシリコンボトル3本セット。容量を変えながら使える仕様で、完全に広げた状態で約100ml、折りたたむと約50mlの容器に対応します。

トラベルボトル 660円

アクセサリーをすっきり収められるお花型のジュエリーケース。3段構造により、コンパクト＆スタイリッシュにアイテムを分けて収納できます。

ジュエリーケース 550円

■Flying Tiger Copenhagenとは

1995年に北欧デンマーク・コペンハーゲンで誕生し、現在では、ヨーロッパを中心に世界中にストアを展開するユニークなデザイン雑貨ストアです。ユーモアや色彩に富んだスカンジナビアンデザイン、アフォーダブルなプライスを通じて、驚きとエンターテイメントにあふれるショッピング・エクスペリエンスをご提供します。日本では北海道、青森、岩手、宮城、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、石川、長野、岐阜、静岡、愛知、京都、大阪、兵庫、奈良、岡山、山口、愛媛、福岡、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄に全64店舗を出店しています。＊2026年6月26日現在

＜ブランド＞

ブランドサイト：https://blog.jp.flyingtiger.com/

楽天市場ストア：https://www.rakuten.co.jp/flyingtigercopenhagen/

Instagram：https://instagram.com/flyingtigerjp/

Facebook：https://www.facebook.com/FlyingTigerCopenhagenJP

X（旧Twitter）：https://x.com/FlyingTiger_JP/

LINE：https://lin.ee/vNQhuGW

TikTok：https://www.tiktok.com/@flyingtigerjp

＜公式スタッフアンバサダー＞

（１）サリー：

Instagram：https://www.instagram.com/flyingtigerjp_sally

TikTok：https://www.tiktok.com/@flyingtigerjp_sally

（２）もん：

Instagram：https://www.instagram.com/flyingtigerjp__mon

TikTok：https://www.tiktok.com/@flyingtigerjp_mon



＊価格は税込みです。また、価格は配信時点のもので、変更となる場合があります。

＊店舗により取扱商品が異なります。また、商品は在庫がなくなり次第、販売終了となります。