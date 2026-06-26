キッズサイズも展開！オリジナルプリント.jpが夏向けドライポロシャツなど5種を新発売

株式会社イメージ・マジック

株式会社イメージ・マジック(https://imagemagic.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260625_MARKLESS)（東京都文京区、代表取締役社長：山川 誠）が展開する「オリジナルプリント.jp(https://originalprint.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260625_MARKLESS)」は、2026年6月25日にMARKLESS STYLEのドライTシャツやフルジップパーカーなど新アイテム5種(https://originalprint.jp/search/item/category/383?tag=189&sort=new?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260625_MARKLESS)の提供を開始いたします。

本製品は、吸水性に優れたドライ素材やUVカット（UPF20）機能を備えており、スポーツや学校行事などのチームウェアからオリジナルブランドの展開まで、1点から手軽にオリジナルグッズの作成が可能です。

夏のイベントやチームウェアに最適な新アイテムが登場

「オリジナルプリント.jp」では、個人が楽しむ1つのプレゼントから、企業の販促品、クリエイターの販売用アイテムまで、あらゆるニーズに応えるオンデマンドプリントサービスを提供しています。

今回、夏の過酷な暑さやアクティブなシーンに対応する「MARKLESS STYLE」のドライ素材アイテムを中心に、全5種類の新商品をラインナップに追加いたしました。

■ 抜群の吸汗速乾性とUVカット機能を両立したドライTシャツ

吸水性に優れたドライ素材を使用しているため、べたつきや蒸れを抑え、暑い日でもさらりとした肌触りを保ちます。さらに、紫外線の影響を軽減するUPF20のUVカット機能も搭載。大人用とキッズサイズを展開しており、スポーツや野外イベントのスタッフウェア、運動会や林間学校などのおそろいウェアに最適です。

カスタムデザインポリエステルドライTシャツカスタムデザインポリエステルドライTシャツ（キッズ）

■ 豊富なカラーとサイズ展開のドライポロシャツ

快適な着心地が続くポリエステルドライポロシャツも、大人用とキッズサイズを同時リリース。幅広いサイズとカラーバリエーションをご用意しているため、クラブチームやグループでのオリジナルポロシャツ作成にぴったりです。

カスタムデザインポリエステルドライポロシャツカスタムデザインポリエステルドライポロシャツ（キッズ）

■ オリジナルブランド制作にも最適なアイテム仕様

新登場の「カスタムデザインフルジップパーカー」は、身幅にゆとりを持たせたトレンド感あふれるワイドシルエットを採用しています。裏面は摩擦による毛羽立ちや抜け毛が発生しにくい仕様で、インナーへの糸くず付着を軽減。また、本アイテムおよびドライTシャツは、首元のタグを手で簡単に切り取ることができるため、オリジナルブランドのアイテムとしての完成度を高めたい方にもおすすめです。

着用イメージ（身長：170cm、ネイビー、Lサイズ）カスタムデザインフルジップパーカー

【商品概要】

商品名：

MARKLESS STYLE 4.2oz カスタムデザインポリエステルドライTシャツ(https://originalprint.jp/tshirts/MARKLESS%20STYLE%204.2oz%20%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9D%E3%83%AA%E3%82%A8%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%AB%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4T%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%84?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260625_MARKLESS)

MARKLESS STYLE 4.2oz カスタムデザインポリエステルドライTシャツ（キッズ）(https://originalprint.jp/tshirts/MARKLESS%20STYLE%204.2oz%20%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9D%E3%83%AA%E3%82%A8%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%AB%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4T%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%84%EF%BC%88%E3%82%AD%E3%83%83%E3%82%BA%EF%BC%89?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260625_MARKLESS)

MARKLESS STYLE 4.2oz カスタムデザインポリエステルドライポロシャツ(https://originalprint.jp/polo/MARKLESS%20STYLE%204.2oz%20%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9D%E3%83%AA%E3%82%A8%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%AB%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%9D%E3%83%AD%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%84?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260625_MARKLESS)

MARKLESS STYLE 4.2oz カスタムデザインポリエステルドライポロシャツ（キッズ）(https://originalprint.jp/polo/MARKLESS%20STYLE%204.2oz%20%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9D%E3%83%AA%E3%82%A8%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%AB%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%9D%E3%83%AD%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%84%EF%BC%88%E3%82%AD%E3%83%83%E3%82%BA%EF%BC%89?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260625_MARKLESS)

MARKLESS STYLE 8.4oz カスタムデザインフルジップパーカー(https://originalprint.jp/parka/MARKLESS%20STYLE%208.4oz%20%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%AB%E3%82%B8%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260625_MARKLESS)

受注開始日：2026年6月25日（木曜日）

価格：396円～（税込・プリント代別）

対応プリント方法：オンデマンド転写(https://originalprint.jp/store.php/page/kakoDtts?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260625_MARKLESS)、インクジェットプリント(https://originalprint.jp/store.php/page/kakoInkjet?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260625_MARKLESS)、ホワイトインクジェットプリント(https://originalprint.jp/store.php/page/kakoWhiteInkjet?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260625_MARKLESS)、シルクスクリーン(https://originalprint.jp/store.php/page/kakoSilk#silk?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260625_MARKLESS)、名入れ刺繍(https://originalprint.jp/store.php/page/kakoEmbroidery?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260625_MARKLESS)、簡易ロゴ刺繍(https://originalprint.jp/store.php/page/kakoEmbroidery#logo?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260625_MARKLESS)

素材：

ドライT・ドライポロシャツ：ポリエステル100％

パーカー：杢グレー/綿90％、レーヨン10％ 他本体色/綿100％

最小ロット：1点から注文可能

注文方法：商品ページの「デザインツール」より入稿

【お問い合わせ】

対応可能時間：平日 10:00～17:00（※土日祝日、当社指定休業日を除く）

▼ メディア取材のご相談、サービス協業・導入に関するお問い合わせ

https://imagemagic.jp/contact/(https://imagemagic.jp/contact/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260625_MARKLESS)

▼ 商品詳細についてのお問い合わせ

https://originalprint.jp/my.php/contact(https://originalprint.jp/my.php/contact?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260625_MARKLESS)

《オンデマンドプリントサービス「オリジナルプリント.jp」について》

株式会社イメージ・マジックが運営する「オリジナルプリント.jp」は、Tシャツやバッグ、マグカップなど、2,200種類以上のアイテムから選んで自分だけのオリジナルグッズを制作できるオンデマンドプリントサービスです。

1点からの小ロット注文から法人向けの大量生産まで幅広く対応しており、Web上の「デザインツール」を使えば専門知識不要で誰でも簡単にデータ作成が可能です。

公式サイト：https://originalprint.jp/(https://originalprint.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260625_MARKLESS)

Instagram：@originalprint.jp(https://www.instagram.com/originalprint.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260625_MARKLESS)

X：@original_print(https://x.com/original_print?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260625_MARKLESS)

《運営会社：株式会社イメージ・マジックについて》

1995年の創業以来、「必要なものを必要な分だけ作る」を推進し、オンデマンドプリントに関する各種サービス・ソリューションを展開しているソリューションカンパニー。

雑貨やアパレル製品にオリジナルプリントできる自社ECサイト「オリジナルプリント.jp」のほか、国内最大級のアパレル会社、EC会社や国内外大手メーカーとのビジネス連携も行っており、デザインツールの提供や商品の製造・出荷など各種ソリューション事業の展開を行っている。

SDGsの中でも、ゴール12の「つくる責任つかう責任」を最も貢献できる重点項目としてとらえてESG経営を進め、環境負荷の少ないモノづくりに貢献できる仕組み作りに積極的に取り組んでいる。

会社概要

社名：株式会社イメージ・マジック（東証上場：7793）

代表：山川 誠

資本金：3億4,796万円（2025年12月末現在）

本社：東京都文京区小石川1-3-11 ライジングプラザ後楽園6F

コーポレートサイト：https://imagemagic.jp/(https://imagemagic.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260625_MARKLESS)