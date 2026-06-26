N-BOX開発に携わった本田技研工業のエキスパートエンジニア　濱野剛男さんが語る！「日本一売れるクルマのつくり方～N-BOX開発秘話」

株式会社毎日新聞社

毎日新聞社が主催する毎日新聞企業人大学は、7月15日（水）に定期講座を開きます。講師は、ホンダの軽自動車「N-BOX（エヌボックス）」の開発に携わった本田技研工業のエキスパートエンジニア、濱野剛男さんです。「日本一売れるクルマのつくり方～N-BOX開発秘話」と題して語っていただきます。

お申し込みはこちら :https://www.mainichi-ks.co.jp/form/kigyojin2607/

先着30名で聴講者を募ります。講座中は、会場である「ホテル ザ・マンハッタン」のケーキとコーヒーをご提供します。

濱野さんは1962年生まれ。東京都出身。日本大芸術学部卒業後の85年に本田技術研究所に入社。エクステリアデザイナーとして、93年に登場した3代目インテグラなどホンダ車の開発を数多く手がけました。企画立案から携わり2011年に発売されたN-BOXは大ヒットし、25年度の車名別国内新車販売台数で5年連続トップとなっています。

講座では、N-BOX開発のエピソードを通じ、商品への潜在的なニーズや、生活者の価値観の変化をどう読み解いたかを紹介。機能や性能の競争にとらわれず、暮らしの変化に着目する商品企画の考え方を説明します。濱野さんは「業種を超えてあらゆるビジネスパーソンに向け、活用できる価値創造のヒントを共有します」と話しています。

皆さまのご参加を心よりお待ちしております！

毎日新聞企業人大学は、1977年の発足以来、千葉県内で活動する企業人たちがともに学び、交流する会員制の場として、月1回程度の著名人らによる講座や、研修ツアーなどを企画してきました。2026年6月現在、千葉県を代表する企業など32団体が加盟。定例の講座はこれまで300回以上開かれ、会員企業では広報・総務担当幹部の皆さまを中心に参加。現在も会員を募集しています。ご興味のある方は、事務局までお気軽にお問い合わせください。

【日時】7月15日（水） 午後4時～5時30分 (受付開始 午後3時30分～)

【会場】ホテル ザ・マンハッタン 2F「ルーナ」

（千葉市美浜区ひび野2-10-1）

https://www.the-manhattan.co.jp/access/(https://www.the-manhattan.co.jp/access/)

【ゲスト】本田技研工業 エキスパートエンジニア 濱野剛男さん

【テーマ】「日本一売れるクルマのつくり方～N-BOX開発秘話」

※ゲストへの質問がある場合、講座開始前に受付で専用の用紙にご記入ください。

【聴講料】2500円（税込み・ケーキとコーヒー付）

【定員】先着30名

【詳細・お申し込み】

お申込みサイト： https://www.mainichi-ks.co.jp/form/kigyojin2607/(https://www.mainichi-ks.co.jp/form/kigyojin2607/)

※締め切り：7月10日（金）まで

■お問い合わせ先

企業人大学事務局（株式会社毎日企画サービス内）

E-mail： kigyojin@mainichi-ks.co.jp

TEL： 03-6265-6815 （平日10時～17時）