【オフィシャルライセンス商品】ミャクミャクの新商品「日本代表Ver.」が新登場！

株式会社ヘソホールディングス

オリジナル商品の企画・制作・販売を軸に、企業・組織のトータルブランディングを手掛ける株式会社ヘソプロダクション（本社：大阪市福島区・代表取締役：稲本ミノル）は、オフィシャルライセンス商品、ミャクミャクの「日本代表Ver.」を順次発売いたします。

■商品概要

大阪・関西万博公式キャラクター、ミャクミャクの「日本代表Ver.」が新登場！

・発売日：2026年6月から順次発売

・企画 / 発売元：株式会社ヘソプロダクション

・ライセンス表記：(C)Expo 2025 (C)︎JFA

販売場所：EXPO2025オフィシャルストア JR新大阪駅 エキマルシェ店、EXPO2025オフィシャルポップアップストア エキマルシェ大阪店他、関西の駅構内、土産店舗、バラエティショップ、など

※販売場所によって導入時期が異なります。

ダイカットステッカー （\605税込）

クリップ付き木製スタンド （\1,100税込）

クリアファイル （\495税込）

エンベロープケース 各種 （\2,970税込）

ジェットストリーム4&1 （\2,750税込）

※商品画像はイメージです。実物とは仕様・デザインが異なる場合がございます。

順次、新商品発売予定です。

■会社概要

社名：株式会社ヘソプロダクション

本社所在地：大阪市福島区海老江1－4－３ ヘソホールディングスビル

代表者：代表取締役 稲本 実

資本金：10,000,000円

事業内容：オリジナル商品の企画・制作・販売、企業・組織のトータルブランディング

URL： https://www.heso-pro.com/

※本リリースに掲載されている情報は発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、予めご了承ください。

《本件に関するお問い合わせ先》

株式会社ヘソプロダクション

URL： https://www.heso-pro.com