【オフィシャルライセンス商品】ミャクミャクの新商品「日本代表Ver.」が新登場！

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株式会社ヘソホールディングス

オリジナル商品の企画・制作・販売を軸に、企業・組織のトータルブランディングを手掛ける株式会社ヘソプロダクション（本社：大阪市福島区・代表取締役：稲本ミノル）は、オフィシャルライセンス商品、ミャクミャクの「日本代表Ver.」を順次発売いたします。




■商品概要


大阪・関西万博公式キャラクター、ミャクミャクの「日本代表Ver.」が新登場！


・発売日：2026年6月から順次発売


・企画 / 発売元：株式会社ヘソプロダクション


・ライセンス表記：(C)Expo 2025　(C)︎JFA


販売場所：EXPO2025オフィシャルストア JR新大阪駅 エキマルシェ店、EXPO2025オフィシャルポップアップストア エキマルシェ大阪店他、関西の駅構内、土産店舗、バラエティショップ、など


※販売場所によって導入時期が異なります。





ダイカットステッカー　（\605税込）　



クリップ付き木製スタンド　（\1,100税込）　



クリアファイル　（\495税込）　



エンベロープケース　各種　（\2,970税込）　



ジェットストリーム4&1　（\2,750税込）　



※商品画像はイメージです。実物とは仕様・デザインが異なる場合がございます。





順次、新商品発売予定です。





■会社概要

社名：株式会社ヘソプロダクション


本社所在地：大阪市福島区海老江1－4－３ ヘソホールディングスビル


代表者：代表取締役 稲本 実


資本金：10,000,000円


事業内容：オリジナル商品の企画・制作・販売、企業・組織のトータルブランディング


URL： https://www.heso-pro.com/



※本リリースに掲載されている情報は発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、予めご了承ください。



《本件に関するお問い合わせ先》


株式会社ヘソプロダクション


URL： https://www.heso-pro.com