【オフィシャルライセンス商品】ミャクミャクの新商品「日本代表Ver.」が新登場！
株式会社ヘソホールディングス
ダイカットステッカー （\605税込）
クリップ付き木製スタンド （\1,100税込）
クリアファイル （\495税込）
エンベロープケース 各種 （\2,970税込）
ジェットストリーム4&1 （\2,750税込）
■会社概要
オリジナル商品の企画・制作・販売を軸に、企業・組織のトータルブランディングを手掛ける株式会社ヘソプロダクション（本社：大阪市福島区・代表取締役：稲本ミノル）は、オフィシャルライセンス商品、ミャクミャクの「日本代表Ver.」を順次発売いたします。
■商品概要
大阪・関西万博公式キャラクター、ミャクミャクの「日本代表Ver.」が新登場！
・発売日：2026年6月から順次発売
・企画 / 発売元：株式会社ヘソプロダクション
・ライセンス表記：(C)Expo 2025 (C)︎JFA
販売場所：EXPO2025オフィシャルストア JR新大阪駅 エキマルシェ店、EXPO2025オフィシャルポップアップストア エキマルシェ大阪店他、関西の駅構内、土産店舗、バラエティショップ、など
※販売場所によって導入時期が異なります。
ダイカットステッカー （\605税込）
クリップ付き木製スタンド （\1,100税込）
クリアファイル （\495税込）
エンベロープケース 各種 （\2,970税込）
ジェットストリーム4&1 （\2,750税込）
※商品画像はイメージです。実物とは仕様・デザインが異なる場合がございます。
順次、新商品発売予定です。
■会社概要
社名：株式会社ヘソプロダクション
本社所在地：大阪市福島区海老江1－4－３ ヘソホールディングスビル
代表者：代表取締役 稲本 実
資本金：10,000,000円
事業内容：オリジナル商品の企画・制作・販売、企業・組織のトータルブランディング
URL： https://www.heso-pro.com/
※本リリースに掲載されている情報は発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、予めご了承ください。
《本件に関するお問い合わせ先》
株式会社ヘソプロダクション
URL： https://www.heso-pro.com