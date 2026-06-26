【梅小路ポテル京都】レストランクルーが考えた「夏の季語モクテル」誕生！「海と入道雲」「薫風」「ヴィクトリアの夕凪」など、夏を映した全7種類

株式会社ジェイアール西日本ホテル開発モクテル（Mocktail）とは、アルコールを使わず、カクテルのような華やかな見た目や味わいを楽しめるノンアルコールドリンクです。お酒が苦手な方やお子さまも一緒に楽しめます。※背景に画像生成AIを使用しています。

株式会社JR西日本ホロニック(京都市下京区/代表取締役 長田一郎)が運営するUmekoji Potel KYOTO（梅小路ポテル京都、以下「ポテル」／総支配人：松井美佐子）では、レストランクルー7名が考案した「夏の季語」をテーマにしたオリジナルモクテル7種類を2026年6月20日（土）に発売開始しました。

これまで「ナツコイ（夏恋）」「アキコイ（秋恋）」など、クルーの自由な発想から生まれたオリジナルモクテルを展開。今回はテーマを一新し、美しい夏の情景を表す「季語」をモチーフにした7種類をご用意しました。

飲むたびに、夏の情景が広がる。

今回のモクテルも、実際にポテルで活躍するレストランクルー7名が、それぞれ一杯ずつ考案。テーマ選びからネーミング、レシピづくりまでを担当し、何度も試作を重ねながら完成させました。

古くから受け継がれてきた夏の季語を、色彩や香り、味わいで表現。青い海や夕暮れの空、爽やかな風など、夏を思わせる風景を一杯のグラスに閉じ込めました。

グラスに映る夏の景色を眺めながら、季語が描く情景に思いを馳せ、お気に入りの一杯を見つけてみませんか。

01_海と入道雲

青い海に浮かぶ真っ白な入道雲をイメージ。

りんごの爽やかな甘みとミルクのやさしいコクが

広がります。少しずつ混ぜながら、移り変わる味わいと表情を楽しんで。

ブルーキュラソーシロップ／アップルジュース／炭酸水／牛乳

02_ぷかぷかパイナップルのひまわりスカッシュ

ぷかぷかと浮かぶパイナップルが主役。

りんごジュースと瀬戸内レモンシロップがトニックウォーターの弾ける泡とともに爽やかにステップ♪グラスの縁に添えたパイナップルが、ひまわりの花びらみたいでチャーミング。

瀬戸内レモンシロップ／アップルジュース／トニックウォーター／パイナップル

03_ヴィクトリアの夕凪

香港・ヴィクトリアハーバーの夏の夕暮れをイメージ。

ピーチのやさしい甘みとレモンサワーサップティーの華やかな香りが重なります。

ソルトリムで海辺を渡る潮風を表現した、爽やかで上品な一杯。

ピーチシロップ／レモンサワーサップティー／炭酸水／レモン

04_サマーゴースト

夏の夜にふわりと現れる、おばけをイメージした

ミステリアスなモクテル。

深い紫色のグレープに青いきらめきが重なり、幻想的な表情を演出します。爽やかなレモンとジン

ジャーエールの刺激で、後味はすっきり爽快。

ブルーキュラソーシロップ／グレープジュース／ジンジャーエール／レモン

05_涼風ピーチレモネード

涼しい夕風の中で揺れる、線香花火の儚いきらめきをイメージ。

ピーチシロップのやさしい甘さとレモネードの爽やかな酸味が、シュワッとはじけます。

どこか懐かしく、夏の思い出を呼び起こす一杯。

ピーチシロップ／瀬戸内レモンシロップ／炭酸水／タイム

06_薫風

緑の香りを運ぶ、初夏の爽やかな風「薫風」。

すっきりとしたミントとライム、キウイフルーツの甘酸っぱさが重なり合い、爽やかな風が吹き抜けるような味わいに。

モヒートシロップ／ガムシロップ／炭酸水／ライム／キウイフルーツ

07_琥珀ヴェール

パイナップルジュースとノンアルコール梅酒を

ほろ苦いトニックウォーターでまとめた一杯。

まろやかさと爽快感が調和した、大人のための

モクテル。添えられた梅干しを加えると味わいが

変化し、夏らしいアクセントに。

ノンアルコール梅酒／パイナップルジュース／トニックウォーター／梅干し

「夏の季語モクテル全7種類」 概要

【発 売】 2026年6月20日（土）

【提供場所】 梅小路ポテル京都 レストラン

【時 間】ランチ：11:30～15:00 ※最終入店13:30（L.O.14:30）※土・日・祝日のみ営業

ディナー：17:00～21:00 (L.O.20:00)

レストラン営業時間内でのご提供となります。

【料 金】 各800円

ランチにも、ディナーにもモクテルをチョイス！

おいしい昼ごはんにあわせて

◎ランチビュッフェ

【営業日】土・日・祝日

【時 間】11:30～／13:30～の２部制。最終入店13:30（お席は90分・食事提供14:30まで）

【料 金】13歳以上：3,630円 6～12歳：2,420円 3～5歳：1,210円

※ランチビュッフェには、フリーソフトドリンク飲み放題がついています。

選べるふたつのディナーにあわせて◎ポテル会席◎和牛ステーキ食べ放題

◎ディナー ポテル会席

【時 間】17:30～／19:30～の2部制。最終入店19:30

【料 金】8,800円

◎ディナー 和牛ステーキ食べ放題

【時 間】17:00～／19:00～の2部制。最終入店19:00（お席は90分）

【料 金】平 日 13歳以上：7,800円 7～12歳：4,700円 3～6歳：1,900円

土日祝 13歳以上：8,800円 7～12歳：5,500円 3～6歳：2,200円

※ディナーのラストオーダーは20:00となります。

多彩なラインナップのアラカルトメニューにあわせて

ディナータイム限定のご提供となります。メニューや料金の詳細は、スタッフまでお尋ねください。

●梅小路ポテル京都 レストラン

“梅小路(うめこうじ)にあるRESTAURANT”

店内の大きな窓からは緑を眺めることができ、

開放感の中でお食事を楽しんでいただけます。

こだわり抜いた食材に思いを込めた料理とそれを食するお客様とのつながりを大切にしています。

【営業時間】

朝食 平 日7:00～10:30 (close11:00)

土日祝7:00～9:30 (close10:00)

ランチ 11:30～15:00

※最終入店13:30（L.O.14:30）

土日祝のみ営業

ディナー 17:00～21:00 (LO 20:00)

※写真は全てイメージです。一部、生成AIを使用した画像を含みます。

※食材の入荷状況により、産地や料理内容が変更になる場合がございます。

※表示料金には消費税10％が含まれております。

■JR西日本ホテルズが加盟する会員プログラムについて

JR西日本ホテルズでは、全国のJRホテルグループのご宿泊料金の割引など、対象ホテル・レストランがより便利にお得にご利用いただける『JRホテルメンバーズ』と、JR西日本グループの鉄道やショッピングで様々なサービス、特典が受けられる『WESTERポイント』の2つの会員プログラムに加盟しています。どちらも入会金・年会費は無料で、たまったポイントは対象施設にてご利用いただけます。

詳細を見る :https://jrwest-hotels.jp/member/JR 西日本ホテルズについて

JR西日本ホテルズは、JR西日本グループとして、現在5ブランド、13ホテル（4,422室）を展開するホテルグループです。上質な旅の基点として、京都、岡山、広島など新幹線およびターミナル駅直結の安心感を基盤に、地域と共にお客様を魅了する「ホテルグランヴィア」、スマートな旅の基点として、京都、大阪、尼崎、富山駅への抜群のアクセスと先進的なサービスを提供する「ホテルヴィスキオ」、初代大阪駅の地に建ち、唯一無二の駅と鉄道の記憶を旅する「THE OSAKA STATION HOTEL, Autograph Collection」、創業1909年、時空を紡ぎ、今なおノスタルジックな世界観を提供する「奈良ホテル」、地域と旅人の縁をつなぎ、時間を忘れ夢中になれる空間があふれる「梅小路ポテル京都」。

「駅」から始まり誠実に積み重ねてきた信頼を発展させ、地域と共に、お客様一人ひとりの豊かな人生を広げ、これからも、世界に誇れるサービス水準をめざし、旅と食の魅力、人々の繋がりを創り続けます。

※ホームページの URL が変更になりました。https://jrwest-hotels.jp/

梅小路ポテル京都について

ポテルは「ポート(港)」と「ホテル」を組み合わせた造語です。港のように価値ある出会いが行きかう場所から生まれる「ご縁」をつなぎ、まだ見ぬ京都へいざなう思いをこめたホテルとして、京都駅から1駅のＪＲ「梅小路京都西」駅より徒歩約5分の場所に位置しています。周囲には緑豊かな梅小路公園、京都鉄道博物館、京都市水族館があり、アクセスも良く、観光やビジネスに最適です。

館内では、宿泊者専用のさまざまなアクティビティ施設をご提供しており、アルコールや軽食を楽しめるオールインクルーシブのサービスで、充実した過ごしの価値を体験いただけます。また、ホテルとしては珍しい「梅小路銭湯 ぽて湯」が併設されており、旅の疲れを癒しリラックスできます。そのほか、宴会場やイベントスペースも備えており、会議やセミナー、各種パーティーにもご活用いただけます。観光からビジネスまで幅広いニーズにお応えする充実の設備とホスピタリティで、皆様をお迎えいたします。

【本件のお問い合わせ先】

株式会社JR西日本ホロニック 営業企画担当：岸田

E-mail：t-kishida@potel.jp

Umekoji Potel KYOTO（梅小路ポテル京都）TEL：075-284-1146

公式サイト: https://www.potel.jp/kyoto/

公式instagram：https://www.instagram.com/umekoji_potel_kyoto/