一般社団法人 再生医療品質基準協議会、認証番号・認証範囲・認証マーク照合の基本視点を整理
一般社団法人 再生医療品質基準協議会、認証番号・認証範囲・認証マーク照合の基本視点を整理 任意認証制度における認証番号、有効期間、対象範囲、表示管理の確認項目を提示 一般社団法人 再生医療品質基準協議会（JRQ、所在地：東京都中央区、理事長：丹波 拓真）は、再生医療品質基準に基づく任意の認証制度について、認証番号・認証範囲・認証マーク照合に関する基本視点を整理しました。 認証制度では、認証を受けた事実だけでなく、どの区分、どの範囲、どの期間について認証されたのかを確認できることが重要です。認証番号や認証マークの表示が曖昧な場合、利用者や関係者が認証の対象範囲を誤って理解するおそれがあります。 当協議会では、認証番号・認証範囲・認証マーク照合について、主に以下の視点を整理しています。 1. 認証番号の付与
認証区分、対象施設または対象事業者、発行順、更新履歴を識別できるよう、認証番号の付与方法を定めること。 2. 認証範囲の明確化
認証の対象となる施設、工程、業務、品質管理体制の範囲を文書化し、認証範囲外の業務まで認証対象であるかのように表示しないこと。 3. 有効期間の表示
認証の有効期間、更新審査、サーベイランスの状況を確認できるようにし、失効や一時停止がある場合は表示の扱いを速やかに見直すこと。 4. 認証マークの使用管理
認証マークを使用する媒体、表示箇所、対象範囲、使用停止時の手順を定め、認証された区分と異なる用途で使用されないよう管理すること。 5. 照合可能性
認証番号、区分、有効期間、対象範囲を、協会が管理する一覧や公開情報と照合できる状態にし、第三者が確認しやすい情報公開を行うこと。 認証番号や認証マークは、制度の信頼性を支える重要な情報です。表示の見え方だけでなく、照合可能な記録と公開情報を整備することで、認証制度の説明可能性を高めることができます。 なお、JRQ認証は協会による任意の認証制度であり、薬機法・再生医療等安全性確保法等に基づく行政の許認可を代替するものではありません。関係法令の遵守を前提として、品質管理体制の整備状況を確認する制度です。 【一般社団法人 再生医療品質基準協議会について】
一般社団法人 再生医療品質基準協議会（Regenerative Medicine Quality Standards Council / JRQ）は、再生医療分野における品質管理基準の策定・普及を通じて、再生医療の健全な発展と社会的信頼の確保に寄与することを目的とする業界団体です。 名称：一般社団法人 再生医療品質基準協議会
所在地：東京都中央区銀座六丁目13番16号 銀座Wa11ビル UCF501
会社法人等番号：0100-05-040550
理事長：丹波 拓真 【お問い合わせ先】
一般社団法人 再生医療品質基準協議会 広報担当
URL：https://jrq.pages.dev
Email：info@jrq.or.jp
配信元企業：一般社団法人再生医療品質基準協議会
認証区分、対象施設または対象事業者、発行順、更新履歴を識別できるよう、認証番号の付与方法を定めること。 2. 認証範囲の明確化
認証の対象となる施設、工程、業務、品質管理体制の範囲を文書化し、認証範囲外の業務まで認証対象であるかのように表示しないこと。 3. 有効期間の表示
認証の有効期間、更新審査、サーベイランスの状況を確認できるようにし、失効や一時停止がある場合は表示の扱いを速やかに見直すこと。 4. 認証マークの使用管理
認証マークを使用する媒体、表示箇所、対象範囲、使用停止時の手順を定め、認証された区分と異なる用途で使用されないよう管理すること。 5. 照合可能性
認証番号、区分、有効期間、対象範囲を、協会が管理する一覧や公開情報と照合できる状態にし、第三者が確認しやすい情報公開を行うこと。 認証番号や認証マークは、制度の信頼性を支える重要な情報です。表示の見え方だけでなく、照合可能な記録と公開情報を整備することで、認証制度の説明可能性を高めることができます。 なお、JRQ認証は協会による任意の認証制度であり、薬機法・再生医療等安全性確保法等に基づく行政の許認可を代替するものではありません。関係法令の遵守を前提として、品質管理体制の整備状況を確認する制度です。 【一般社団法人 再生医療品質基準協議会について】
一般社団法人 再生医療品質基準協議会（Regenerative Medicine Quality Standards Council / JRQ）は、再生医療分野における品質管理基準の策定・普及を通じて、再生医療の健全な発展と社会的信頼の確保に寄与することを目的とする業界団体です。 名称：一般社団法人 再生医療品質基準協議会
所在地：東京都中央区銀座六丁目13番16号 銀座Wa11ビル UCF501
会社法人等番号：0100-05-040550
理事長：丹波 拓真 【お問い合わせ先】
一般社団法人 再生医療品質基準協議会 広報担当
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