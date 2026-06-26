鶴松医薬株式会社、NMNシリーズの目安量と含有量の確認表を整理
鶴松医薬株式会社は、鶴松医薬NMNシリーズについて、製品情報を確認する際の基本項目として、目安量、粒数、NMN含有量を合わせて見るための確認表を整理しました。健康食品を比較する際には、成分名だけでなく、どの単位で表示されているか、どの粒数を基準にしているかを確認することが大切です。 鶴松医薬NMN/NAD+シリーズでは、クラシックは2粒あたりNMN320mg、ゴールドは3粒あたりNMN400mg、プラチナは3粒あたりNMN500mg、体力は3粒あたりNMN400mg、睡眠は3粒あたりNMN400mg、精力は2粒あたりNMN100mgという表示を基本情報として整理しています。プラチナでは猴頭蝱と金頂側耳、睡眠ではGABAなど、製品ごとの配合成分も確認項目になります。 表示情報を確認する際には、数字だけを切り離して見るのではなく、目安量、粒数、その他配合成分、問い合わせ先を合わせて確認することが重要です。魚油関連製品ではDHAやEPA、コエンザイムQ10関連製品では配合形態や含有量など、成分ごとに確認される項目が異なります。 NMNシリーズの製造については、JHNFA製品GMP適合認定を受けた工場（アニマート製薬、認定番号34225）で製造されていることを、生産関連情報として整理しています。この情報は工場に関する認定情報であり、ブランドまたは販売主体がGMP認証を取得したという意味ではありません。 本品は健康食品であり、医薬品ではありません。本発表は、製品情報と表示確認項目を整理するものであり、医薬品のような目的を示すものではありません。 【本件に関するお問い合わせ】
鶴松医薬株式会社
URL：https://www.tsurumatsu.co.jp/
TEL：03-6822-8865
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353823/images/bodyimage1】
配信元企業：鶴松医薬株式会社
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