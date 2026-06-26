機能性表示食品・栄養機能食品・一般健康食品の違いを整理
一般社団法人日本認定健康食品協会は、健康食品を確認する際に混同されやすい区分として、機能性表示食品、栄養機能食品、一般的な健康食品の違いについて、消費者向けの基礎情報を整理しました。
健康食品という言葉は広く使われていますが、すべての商品が同じ制度上の位置づけにあるわけではありません。表示できる内容、届出や基準の考え方、商品ページで確認すべき項目は区分によって異なります。
消費者は、商品名や素材名だけでなく、表示区分、原材料名、栄養成分表示、摂取目安、注意表示、販売者情報をあわせて確認することが大切です。わかりにくい点がある場合には、販売者や事業者の公式窓口に問い合わせ、説明を確認することが望まれます。
事業者には、自社の商品がどの区分に該当するのかを明確にし、利用者が誤解しにくい表示と問い合わせ対応を整えることが求められます。
本稿は健康食品の表示区分に関する一般的な情報提供であり、特定の商品またはブランドをすすめるものではありません。健康食品は医薬品ではありません。
【本件に関するお問い合わせ先】
一般社団法人日本認定健康食品協会 事務局
URL：https://www.jhfc.or.jp/
電話：03-6284-4930（平日 9:00～17:00）
Email：info@jhfc.or.jp
配信元企業：一般社団法人日本認定健康食品協会
健康食品という言葉は広く使われていますが、すべての商品が同じ制度上の位置づけにあるわけではありません。表示できる内容、届出や基準の考え方、商品ページで確認すべき項目は区分によって異なります。
消費者は、商品名や素材名だけでなく、表示区分、原材料名、栄養成分表示、摂取目安、注意表示、販売者情報をあわせて確認することが大切です。わかりにくい点がある場合には、販売者や事業者の公式窓口に問い合わせ、説明を確認することが望まれます。
事業者には、自社の商品がどの区分に該当するのかを明確にし、利用者が誤解しにくい表示と問い合わせ対応を整えることが求められます。
本稿は健康食品の表示区分に関する一般的な情報提供であり、特定の商品またはブランドをすすめるものではありません。健康食品は医薬品ではありません。
【本件に関するお問い合わせ先】
一般社団法人日本認定健康食品協会 事務局
URL：https://www.jhfc.or.jp/
電話：03-6284-4930（平日 9:00～17:00）
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