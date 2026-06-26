「捨てるはずのプラごみ」が自分だけのキーホルダーに ～八王子環境フェスティバルで、親子約150人がアップサイクルを体験～
株式会社環境管理センター（本社：東京都八王子市、代表取締役社長：水落憲吾、以下「当社」）は、6月14日に開催された「八王子環境フェスティバル」に出展し、プラスチックごみをキーホルダーにアップサイクルするワークショップを実施しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353807/images/bodyimage1】
当日は、親子連れを中心に約150人もの方々にご参加いただきました。
ワークショップでは、不要になったプラスチックを素材として活用し、色や形を選びながら、自分だけのキーホルダーづくりを体験していただきました。併せて、当社スタッフがプラスチックごみの現状や資源循環の大切さ、マイクロプラスチック問題について、子どもにも分かりやすく紹介しました。
捨てるはずだったものを新しい形に変える体験を通じて、環境問題を日々の暮らしの中で考えるきっかけとなる内容をお届けしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353807/images/bodyimage2】
参加者からは、以下のような声を頂いています。
・「捨てるものに新しい使い道があると知って驚いた」
・「家でもごみの分別やリサイクルについて話すきっかけになった」
・「マイクロプラスチックの説明を聞いて、子どもがごみ分別の大切さを感じていた」
また、参加者の中には、当社公式キャラクター「いのしっし～」を知っている方や、「いのしっし～」に会いに来られた方もいらっしゃいました。
当社は今後も、地元八王子に根ざした活動を通じて、環境への関心と理解を広げる取り組みを進めてまいります。
なお、本出展の様子は地元メディアにも紹介されました。
https://www.townnews.co.jp/0305/2026/06/25/842094.html
株式会社環境管理センター 概要
・名称：株式会社環境管理センター
・本社所在地：東京都八王子市散田町三丁目7番23号
・代表者：代表取締役社長 水落憲吾
・事業内容：環境調査・分析、環境コンサルティング、臭気測定、アグリ事業開発
・資本金：8億8,539万円
・設立：1971年7月
・ホームページ：https://www.kankyo-kanri.co.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353807/images/bodyimage3】
配信元企業：株式会社環境管理センター
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353807/images/bodyimage1】
当日は、親子連れを中心に約150人もの方々にご参加いただきました。
ワークショップでは、不要になったプラスチックを素材として活用し、色や形を選びながら、自分だけのキーホルダーづくりを体験していただきました。併せて、当社スタッフがプラスチックごみの現状や資源循環の大切さ、マイクロプラスチック問題について、子どもにも分かりやすく紹介しました。
捨てるはずだったものを新しい形に変える体験を通じて、環境問題を日々の暮らしの中で考えるきっかけとなる内容をお届けしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353807/images/bodyimage2】
参加者からは、以下のような声を頂いています。
・「捨てるものに新しい使い道があると知って驚いた」
・「家でもごみの分別やリサイクルについて話すきっかけになった」
・「マイクロプラスチックの説明を聞いて、子どもがごみ分別の大切さを感じていた」
また、参加者の中には、当社公式キャラクター「いのしっし～」を知っている方や、「いのしっし～」に会いに来られた方もいらっしゃいました。
当社は今後も、地元八王子に根ざした活動を通じて、環境への関心と理解を広げる取り組みを進めてまいります。
なお、本出展の様子は地元メディアにも紹介されました。
https://www.townnews.co.jp/0305/2026/06/25/842094.html
株式会社環境管理センター 概要
・名称：株式会社環境管理センター
・本社所在地：東京都八王子市散田町三丁目7番23号
・代表者：代表取締役社長 水落憲吾
・事業内容：環境調査・分析、環境コンサルティング、臭気測定、アグリ事業開発
・資本金：8億8,539万円
・設立：1971年7月
・ホームページ：https://www.kankyo-kanri.co.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353807/images/bodyimage3】
配信元企業：株式会社環境管理センター
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