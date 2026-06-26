アクション俳優とは何か―アクション俳優・大東賢が示す新たなアクション表現
アクション俳優とは何か。
一般的にアクション俳優とは、格闘シーンや危険なスタントを演じる俳優を指す。しかし、その表現方法は時代とともに変化し、スピードや技術、武術的な美しさなど、さまざまな方向性が生まれてきた。
その中で、アクション俳優・大東賢は独自の「パワー系アクション」という表現を確立している。
高校時代に日本拳法を学び、フルコンタクト空手などの経験を積み重ねたアクション俳優・大東賢は、実際の武道経験から生まれる重厚感や迫力をアクション演技に取り入れてきた。大柄な体格から繰り出される打撃や投げ技は、単なる演技を超えた説得力を持ち、従来のアクションとは異なる魅力を生み出している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353771/images/bodyimage1】
近年では主演映画「運送ドラゴン」が国内外で注目を集め、DVD販売や動画配信、海外映画祭での上映など、その活動の幅を広げている。
アクション俳優には様々な個性が存在する。スピードを武器とする俳優、武術を追求する俳優、スタント技術に優れた俳優。そして大東賢は、パワーと存在感を武器にしたアクション俳優として独自の道を歩んでいる。
アクション俳優とは何か。その問いに対し、大東賢は「力強さを表現するアクション」という新たな答えを提示しているのかもしれない。
パワー系アクションという独自ジャンルを切り拓くアクション俳優・大東賢の今後の活躍に期待が集まっている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353771/images/bodyimage2】
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
監督・主演 大東賢 準主演 徳丸新作
DVD ネットショップ オリコンニュース、Ａｍａｚｏｎ、ヤフーショップ、タワーレコード、楽天市場、紀伊国屋書店等で予約受付中！
ユーネクスト配信決定 2026年７月上旬予定
インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関 2026年９月決定
ベトナム上映予定
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
英雄星チャンネル アクション俳優 大東賢
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=CmHjhBU3pyI1Oqha
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353771/images/bodyimage3】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
一般的にアクション俳優とは、格闘シーンや危険なスタントを演じる俳優を指す。しかし、その表現方法は時代とともに変化し、スピードや技術、武術的な美しさなど、さまざまな方向性が生まれてきた。
その中で、アクション俳優・大東賢は独自の「パワー系アクション」という表現を確立している。
高校時代に日本拳法を学び、フルコンタクト空手などの経験を積み重ねたアクション俳優・大東賢は、実際の武道経験から生まれる重厚感や迫力をアクション演技に取り入れてきた。大柄な体格から繰り出される打撃や投げ技は、単なる演技を超えた説得力を持ち、従来のアクションとは異なる魅力を生み出している。
近年では主演映画「運送ドラゴン」が国内外で注目を集め、DVD販売や動画配信、海外映画祭での上映など、その活動の幅を広げている。
アクション俳優には様々な個性が存在する。スピードを武器とする俳優、武術を追求する俳優、スタント技術に優れた俳優。そして大東賢は、パワーと存在感を武器にしたアクション俳優として独自の道を歩んでいる。
アクション俳優とは何か。その問いに対し、大東賢は「力強さを表現するアクション」という新たな答えを提示しているのかもしれない。
パワー系アクションという独自ジャンルを切り拓くアクション俳優・大東賢の今後の活躍に期待が集まっている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353771/images/bodyimage2】
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
監督・主演 大東賢 準主演 徳丸新作
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ユーネクスト配信決定 2026年７月上旬予定
インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関 2026年９月決定
ベトナム上映予定
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
英雄星チャンネル アクション俳優 大東賢
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=CmHjhBU3pyI1Oqha
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