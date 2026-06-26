屋外用家具の生地市場分析レポート（2026年）：2032年5423百万米ドル到達予測
屋外用家具の生地世界総市場規模
屋外用家具の生地は、屋外環境で使用されるソファ、チェア、パラソル、ラウンジ家具などに用いられる高機能ファブリックです。優れた耐候性、耐紫外線性、防水性、防カビ性、耐摩耗性を備え、長期間にわたり美観と機能性を維持します。住宅のガーデン空間や商業施設、ホテル、リゾートなど幅広い用途で採用されており、快適性とデザイン性を兼ね備えた素材として需要が拡大しています。
図. 屋外用家具の生地の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353868/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353868/images/bodyimage2】
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバル屋外用家具の生地のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
屋外用家具の生地市場動向｜高耐候性テキスタイルの成長と商業用途拡大
屋外用家具の生地市場は、耐候性、防水性、耐紫外線性、耐摩耗性を備えた高機能テキスタイルとして、屋外家具、キャンプ用品、オーニング、テント、シェルタークロスなど多様な用途で需要が拡大しています。YH Researchによると、世界の屋外用家具の生地市場は2025年の29.41億米ドルから2032年には54.23億米ドルへ成長し、2026～2032年の年平均成長率（CAGR）は9.2％と予測されています。都市化の進展や商業施設の屋外空間活用の拡大が、市場成長を強力に後押ししています。
直近6か月の市場環境では、ホテル・リゾート業界の回復やアウトドアレジャー需要の増加により、屋外用家具の生地の需要は堅調に推移しています。特に北米市場では高付加価値アクリル系生地の需要が引き続き強く、欧州およびアジア太平洋地域でも商業施設向け案件が増加しています。一方で、米国の関税メカニズム再調整により、一部原材料コストやサプライチェーンに変動が生じており、メーカーは生産拠点の最適化と調達多元化を進めています。
屋外用家具の生地は、過酷な屋外環境下でも長期間性能と外観を維持することが求められる機能性素材です。紫外線劣化、湿気、カビ、温度変化への耐性に加え、色褪せ防止や防汚性能も重要視されています。素材構造としてはアクリル、ポリエステル、オレフィンが主流であり、特にアクリル系は染色性と耐候性に優れることから市場の約67％を占めています。また、商業用途ではホテル、レストラン、公共空間などでの採用が進み、デザイン性と耐久性の両立が競争力の重要な要素となっています。
技術面では、コーティング技術と繊維改質技術の進展により、屋外用家具の生地の性能は大きく向上しています。フッ素系撥水加工や抗UVコーティングの高度化に加え、リサイクルポリエステルや低環境負荷素材の採用が拡大しており、持続可能性対応が重要な開発テーマとなっています。また、近年ではナノテクノロジーを活用した防汚・抗菌機能の付与も進み、高級ホテルやリゾート施設向けの差別化製品が増加しています。
用途別では、商業用途が最大の市場セグメントであり、ホテル・リゾート・カフェテラス・商業施設などの屋外空間整備に伴い需要が拡大しています。住宅用途もガーデン家具やバルコニー家具の普及により成長しており、特に都市部では高機能かつデザイン性の高い製品への需要が増加しています。近年はアウトドア文化の定着により、家庭用と商業用の双方で市場が拡大する構造が強まっています。
競争環境では、Sunbrella（Glen Raven）、Culp、Revolution Fabricsなどの米国企業が高い市場シェアを維持しており、上位3社で約32％を占めています。これら企業はブランド力と高機能素材開発力を武器に、プレミアム市場をリードしています。また、アジア企業も生産コスト競争力と供給能力を背景にシェアを拡大しており、特に中国および東南アジアのメーカーはOEM供給を中心に国際市場への展開を加速しています。
屋外用家具の生地は、屋外環境で使用されるソファ、チェア、パラソル、ラウンジ家具などに用いられる高機能ファブリックです。優れた耐候性、耐紫外線性、防水性、防カビ性、耐摩耗性を備え、長期間にわたり美観と機能性を維持します。住宅のガーデン空間や商業施設、ホテル、リゾートなど幅広い用途で採用されており、快適性とデザイン性を兼ね備えた素材として需要が拡大しています。
図. 屋外用家具の生地の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353868/images/bodyimage1】
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上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバル屋外用家具の生地のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
屋外用家具の生地市場動向｜高耐候性テキスタイルの成長と商業用途拡大
屋外用家具の生地市場は、耐候性、防水性、耐紫外線性、耐摩耗性を備えた高機能テキスタイルとして、屋外家具、キャンプ用品、オーニング、テント、シェルタークロスなど多様な用途で需要が拡大しています。YH Researchによると、世界の屋外用家具の生地市場は2025年の29.41億米ドルから2032年には54.23億米ドルへ成長し、2026～2032年の年平均成長率（CAGR）は9.2％と予測されています。都市化の進展や商業施設の屋外空間活用の拡大が、市場成長を強力に後押ししています。
直近6か月の市場環境では、ホテル・リゾート業界の回復やアウトドアレジャー需要の増加により、屋外用家具の生地の需要は堅調に推移しています。特に北米市場では高付加価値アクリル系生地の需要が引き続き強く、欧州およびアジア太平洋地域でも商業施設向け案件が増加しています。一方で、米国の関税メカニズム再調整により、一部原材料コストやサプライチェーンに変動が生じており、メーカーは生産拠点の最適化と調達多元化を進めています。
屋外用家具の生地は、過酷な屋外環境下でも長期間性能と外観を維持することが求められる機能性素材です。紫外線劣化、湿気、カビ、温度変化への耐性に加え、色褪せ防止や防汚性能も重要視されています。素材構造としてはアクリル、ポリエステル、オレフィンが主流であり、特にアクリル系は染色性と耐候性に優れることから市場の約67％を占めています。また、商業用途ではホテル、レストラン、公共空間などでの採用が進み、デザイン性と耐久性の両立が競争力の重要な要素となっています。
技術面では、コーティング技術と繊維改質技術の進展により、屋外用家具の生地の性能は大きく向上しています。フッ素系撥水加工や抗UVコーティングの高度化に加え、リサイクルポリエステルや低環境負荷素材の採用が拡大しており、持続可能性対応が重要な開発テーマとなっています。また、近年ではナノテクノロジーを活用した防汚・抗菌機能の付与も進み、高級ホテルやリゾート施設向けの差別化製品が増加しています。
用途別では、商業用途が最大の市場セグメントであり、ホテル・リゾート・カフェテラス・商業施設などの屋外空間整備に伴い需要が拡大しています。住宅用途もガーデン家具やバルコニー家具の普及により成長しており、特に都市部では高機能かつデザイン性の高い製品への需要が増加しています。近年はアウトドア文化の定着により、家庭用と商業用の双方で市場が拡大する構造が強まっています。
競争環境では、Sunbrella（Glen Raven）、Culp、Revolution Fabricsなどの米国企業が高い市場シェアを維持しており、上位3社で約32％を占めています。これら企業はブランド力と高機能素材開発力を武器に、プレミアム市場をリードしています。また、アジア企業も生産コスト競争力と供給能力を背景にシェアを拡大しており、特に中国および東南アジアのメーカーはOEM供給を中心に国際市場への展開を加速しています。