EPDMゴム市場分析レポート（2026年）：2032年7309百万米ドル到達予測
EPDMゴム世界総市場規模
EPDMゴムは、エチレン、プロピレン、および少量のジエンを共重合して製造される合成ゴムであり、優れた耐候性、耐熱性、耐オゾン性、耐薬品性を備えています。自動車用シール材やホース、建築用防水材、電線・ケーブル被覆、産業機器部品など幅広い用途で使用されています。長寿命と高い耐久性を有することから、インフラ整備や自動車産業を中心に安定した需要が見込まれています。
図. EPDMゴムの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353867/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353867/images/bodyimage2】
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバルEPDMゴムのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
EPDMゴム市場動向｜自動車・建設分野における高耐久材料の成長機会
EPDMゴムは、優れた耐候性、耐熱性、耐オゾン性および電気絶縁性を兼ね備えた高機能合成ゴムとして、自動車、建設、電線・ケーブル、産業機器など幅広い分野で採用されています。エチレン、プロピレンおよび少量のジエンを共重合した分子構造により、長期間にわたり安定した性能を維持できることから、高耐久材料として市場で高い評価を得ています。YH Researchによると、世界のEPDMゴム市場は2025年の57.41億米ドルから2032年には73.09億米ドルへ拡大し、2026～2032年の年平均成長率（CAGR）は3.9％になると予測されています。自動車の電動化やインフラ更新需要を背景に、安定した市場拡大が期待されています。
直近6か月では、EV市場の成長や再生可能エネルギー関連設備への投資拡大に伴い、EPDMゴムの需要が引き続き堅調に推移しています。2025年には世界のEPDMゴム生産量は約178万8,000トン、平均市場価格は1トン当たり約3,020米ドルとなりました。また、米国の関税政策見直しによって原材料調達や物流コストに変化が生じ、主要メーカーでは地域分散型の供給体制や現地生産の強化が進められています。こうした市場環境の変化は、サプライチェーンの安定化と高付加価値製品への転換を加速させています。
技術面では、EPDMゴムは高耐久性と環境性能を両立する材料として進化を続けています。低VOC、低PAH、バイオアトリビュート原料を活用した新グレードの開発が進み、自動車メーカーや建材メーカーの環境規制への対応を支えています。また、配合技術の高度化によって、材料使用量を抑えながら耐熱性や耐候性を維持する軽量化設計も進展しています。さらに、押出成形や射出成形に適した加工性の改善により、生産効率と製品品質の向上が実現され、高性能ゴム材料としての競争力が一層高まっています。
用途別では、自動車・輸送分野がEPDMゴム市場を牽引しています。ドアシール、ウインドウシール、エンジンルーム部品、冷却ホースなど、耐久性と耐熱性が要求される部位で広く採用されており、EVの普及によって新たな需要も創出されています。建設・インフラ分野では、防水シートや屋根材、シーリング材として長寿命化へのニーズが高まっており、建物の維持管理コスト削減にも貢献しています。さらに、電線・ケーブル分野では、配電設備や再生可能エネルギー施設、データセンター向けケーブル被覆材として採用が拡大しています。
製品別では、Low Mooney、Medium Mooney、High Mooneyの各グレードが用途に応じて使い分けられています。低ムーニーグレードは加工性に優れ、複雑な形状のシール材などに適しています。一方、高ムーニーグレードは優れた機械的強度と耐久性を有し、自動車部品や工業用ゴム製品で需要が拡大しています。近年は用途別に最適化された高機能グレードの開発が進み、付加価値の高い製品への需要が着実に増加しています。
EPDMゴムは、エチレン、プロピレン、および少量のジエンを共重合して製造される合成ゴムであり、優れた耐候性、耐熱性、耐オゾン性、耐薬品性を備えています。自動車用シール材やホース、建築用防水材、電線・ケーブル被覆、産業機器部品など幅広い用途で使用されています。長寿命と高い耐久性を有することから、インフラ整備や自動車産業を中心に安定した需要が見込まれています。
図. EPDMゴムの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353867/images/bodyimage1】
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上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバルEPDMゴムのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
EPDMゴム市場動向｜自動車・建設分野における高耐久材料の成長機会
EPDMゴムは、優れた耐候性、耐熱性、耐オゾン性および電気絶縁性を兼ね備えた高機能合成ゴムとして、自動車、建設、電線・ケーブル、産業機器など幅広い分野で採用されています。エチレン、プロピレンおよび少量のジエンを共重合した分子構造により、長期間にわたり安定した性能を維持できることから、高耐久材料として市場で高い評価を得ています。YH Researchによると、世界のEPDMゴム市場は2025年の57.41億米ドルから2032年には73.09億米ドルへ拡大し、2026～2032年の年平均成長率（CAGR）は3.9％になると予測されています。自動車の電動化やインフラ更新需要を背景に、安定した市場拡大が期待されています。
直近6か月では、EV市場の成長や再生可能エネルギー関連設備への投資拡大に伴い、EPDMゴムの需要が引き続き堅調に推移しています。2025年には世界のEPDMゴム生産量は約178万8,000トン、平均市場価格は1トン当たり約3,020米ドルとなりました。また、米国の関税政策見直しによって原材料調達や物流コストに変化が生じ、主要メーカーでは地域分散型の供給体制や現地生産の強化が進められています。こうした市場環境の変化は、サプライチェーンの安定化と高付加価値製品への転換を加速させています。
技術面では、EPDMゴムは高耐久性と環境性能を両立する材料として進化を続けています。低VOC、低PAH、バイオアトリビュート原料を活用した新グレードの開発が進み、自動車メーカーや建材メーカーの環境規制への対応を支えています。また、配合技術の高度化によって、材料使用量を抑えながら耐熱性や耐候性を維持する軽量化設計も進展しています。さらに、押出成形や射出成形に適した加工性の改善により、生産効率と製品品質の向上が実現され、高性能ゴム材料としての競争力が一層高まっています。
用途別では、自動車・輸送分野がEPDMゴム市場を牽引しています。ドアシール、ウインドウシール、エンジンルーム部品、冷却ホースなど、耐久性と耐熱性が要求される部位で広く採用されており、EVの普及によって新たな需要も創出されています。建設・インフラ分野では、防水シートや屋根材、シーリング材として長寿命化へのニーズが高まっており、建物の維持管理コスト削減にも貢献しています。さらに、電線・ケーブル分野では、配電設備や再生可能エネルギー施設、データセンター向けケーブル被覆材として採用が拡大しています。
製品別では、Low Mooney、Medium Mooney、High Mooneyの各グレードが用途に応じて使い分けられています。低ムーニーグレードは加工性に優れ、複雑な形状のシール材などに適しています。一方、高ムーニーグレードは優れた機械的強度と耐久性を有し、自動車部品や工業用ゴム製品で需要が拡大しています。近年は用途別に最適化された高機能グレードの開発が進み、付加価値の高い製品への需要が着実に増加しています。