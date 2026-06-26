無指向性電磁鋼市場機会分析2026：2032年に18970百万米ドル規模へ拡大
無指向性電磁鋼世界総市場規模
無指向性電磁鋼は、あらゆる方向においてほぼ均一な磁気特性を有する電磁鋼板であり、主にモーター、発電機、小型変圧器などの鉄心材料として使用されます。優れた磁束密度と低鉄損を兼ね備え、高効率化や省エネルギー化に貢献します。電気自動車（EV）、産業用モーター、家電製品の需要拡大を背景に、高性能モーター向けの重要材料として市場の成長が期待されています。
図. 無指向性電磁鋼の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353866/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353866/images/bodyimage2】
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバル無指向性電磁鋼のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
無指向性電磁鋼市場動向｜EV・高効率モーター用途における技術革新と需要拡大
無指向性電磁鋼は、モーター、発電機、小型変圧器の鉄心材料として幅広く採用される重要な電磁材料であり、電気自動車（EV）や産業用モーターの高効率化を支える基盤素材として市場価値が高まっています。全方向で均一な磁気特性を有することから、高速回転モーターや省エネルギー機器に最適な材料とされています。YH Researchによると、世界の無指向性電磁鋼市場は2025年の169.4億米ドルから2032年には189.7億米ドルへ拡大し、2026～2032年の年平均成長率（CAGR）は1.6％と予測されています。市場全体は成熟段階にある一方、高性能グレードへの需要シフトが新たな成長を支えています。
直近6か月では、EV駆動モーターや高効率産業モーター向け需要が引き続き堅調に推移しており、各国で進む省エネルギー政策や高効率モーター規制の強化が市場を後押ししています。また、2025年の米国関税政策の再調整は、電磁鋼板の国際調達や原材料供給網にも影響を及ぼしており、主要メーカーでは供給体制の最適化や地域生産能力の拡充が進められています。これに伴い、無指向性電磁鋼の安定供給と品質確保が重要な経営課題となっています。
技術面では、無指向性電磁鋼は低鉄損、高磁束密度、高周波対応を中心に性能向上が進んでいます。EV用高回転モーターでは、鉄損を抑制しながら高出力を実現することが求められるため、高純度素材や薄板化技術、精密圧延技術の導入が加速しています。また、焼鈍工程や絶縁コーティング技術の高度化によって磁気特性が改善され、モーター効率の向上と発熱低減に大きく貢献しています。さらに、次世代駆動システムへの対応を目的とした高級グレード製品の開発競争も活発化しています。
用途別では、モーター向けが最大の市場を形成し、全体の約43％を占めています。EV駆動モーターに加え、産業用モーター、空調設備、工作機械など幅広い分野で採用が拡大しています。一方、家電製品向けでは省エネ性能の向上を目的とした高効率モーターへの切り替えが進み、無指向性電磁鋼の需要を下支えしています。また、発電機や自動車補機用モーターなどでも高性能材料への更新が進み、用途の多様化が市場の安定成長を支えています。
製品構成では、中低グレード製品が市場全体の64％以上を占める最大セグメントとなっていますが、高級グレード製品はEVや高効率モーター向けを中心に成長率が高く、付加価値の高い市場として注目されています。特に高周波駆動モーターでは、薄板化と低鉄損性能の両立が重要な技術課題となっており、製造プロセスの高度化が競争力を左右しています。今後は用途ごとに最適化された製品ラインアップの拡充が、市場競争の重要なポイントになると考えられます。
無指向性電磁鋼は、あらゆる方向においてほぼ均一な磁気特性を有する電磁鋼板であり、主にモーター、発電機、小型変圧器などの鉄心材料として使用されます。優れた磁束密度と低鉄損を兼ね備え、高効率化や省エネルギー化に貢献します。電気自動車（EV）、産業用モーター、家電製品の需要拡大を背景に、高性能モーター向けの重要材料として市場の成長が期待されています。
図. 無指向性電磁鋼の製品画像
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上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバル無指向性電磁鋼のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
無指向性電磁鋼市場動向｜EV・高効率モーター用途における技術革新と需要拡大
無指向性電磁鋼は、モーター、発電機、小型変圧器の鉄心材料として幅広く採用される重要な電磁材料であり、電気自動車（EV）や産業用モーターの高効率化を支える基盤素材として市場価値が高まっています。全方向で均一な磁気特性を有することから、高速回転モーターや省エネルギー機器に最適な材料とされています。YH Researchによると、世界の無指向性電磁鋼市場は2025年の169.4億米ドルから2032年には189.7億米ドルへ拡大し、2026～2032年の年平均成長率（CAGR）は1.6％と予測されています。市場全体は成熟段階にある一方、高性能グレードへの需要シフトが新たな成長を支えています。
直近6か月では、EV駆動モーターや高効率産業モーター向け需要が引き続き堅調に推移しており、各国で進む省エネルギー政策や高効率モーター規制の強化が市場を後押ししています。また、2025年の米国関税政策の再調整は、電磁鋼板の国際調達や原材料供給網にも影響を及ぼしており、主要メーカーでは供給体制の最適化や地域生産能力の拡充が進められています。これに伴い、無指向性電磁鋼の安定供給と品質確保が重要な経営課題となっています。
技術面では、無指向性電磁鋼は低鉄損、高磁束密度、高周波対応を中心に性能向上が進んでいます。EV用高回転モーターでは、鉄損を抑制しながら高出力を実現することが求められるため、高純度素材や薄板化技術、精密圧延技術の導入が加速しています。また、焼鈍工程や絶縁コーティング技術の高度化によって磁気特性が改善され、モーター効率の向上と発熱低減に大きく貢献しています。さらに、次世代駆動システムへの対応を目的とした高級グレード製品の開発競争も活発化しています。
用途別では、モーター向けが最大の市場を形成し、全体の約43％を占めています。EV駆動モーターに加え、産業用モーター、空調設備、工作機械など幅広い分野で採用が拡大しています。一方、家電製品向けでは省エネ性能の向上を目的とした高効率モーターへの切り替えが進み、無指向性電磁鋼の需要を下支えしています。また、発電機や自動車補機用モーターなどでも高性能材料への更新が進み、用途の多様化が市場の安定成長を支えています。
製品構成では、中低グレード製品が市場全体の64％以上を占める最大セグメントとなっていますが、高級グレード製品はEVや高効率モーター向けを中心に成長率が高く、付加価値の高い市場として注目されています。特に高周波駆動モーターでは、薄板化と低鉄損性能の両立が重要な技術課題となっており、製造プロセスの高度化が競争力を左右しています。今後は用途ごとに最適化された製品ラインアップの拡充が、市場競争の重要なポイントになると考えられます。