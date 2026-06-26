移動式穀物乾燥装置の世界市場2026年、グローバル市場規模（ガス式穀物乾燥装置、ディーゼル式穀物乾燥装置、電気式穀物乾燥装置）・分析レポートを発表
2026年6月26日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「移動式穀物乾燥装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、移動式穀物乾燥装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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製品範囲と市場概要
世界の移動式穀物乾燥装置市場は、2024年に1億800万米ドル規模となり、2031年には1億2400万米ドルへ拡大すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率は2.0％です。
移動式穀物乾燥装置は、穀物の余分な水分を除去し、保管に適した含水率へ調整するための専用装置です。最大の特徴は移動性にあり、農場、穀物集荷施設、保管拠点など、必要な場所へ移動して使用できます。内部の加熱装置と空気循環装置により温風を乾燥室へ送り、穀物と熱交換させることで乾燥を行います。米、小麦、とうもろこしなど多様な穀物に対応し、高い乾燥効率、操作の容易さ、利用場所の柔軟性が評価されています。
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主要メーカーの状況
本調査では、GSI、Zhengzhou Wangu Machinery、Mecmar、ESMA SRL、MEPU、Pedrotti、Eesar Enviro Air Systems、TORNUM、OPICO Limited、Henan Haokebangなどの主要企業を対象としています。
各社について、企業概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品構成、地域展開、主要な事業進展が分析されています。また、2025年時点における一部主要企業の市場シェア推定も含まれており、競争状況を把握するための基礎情報が示されています。
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競争環境
移動式穀物乾燥装置市場では、乾燥効率、燃料消費、処理能力、移動のしやすさ、操作性、耐久性、価格、保守対応が競争力を左右します。
主要企業は、農作業の省力化と収穫後損失の削減に対応するため、乾燥性能の向上、省エネルギー化、複数穀物への対応、現場での設置しやすさを強化しています。さらに、米国の関税枠組みや各国の政策対応は、鋼材、加熱部品、制御部品などの調達費用、製品価格、輸出入条件、供給網の安定性に影響を与える要素となっています。
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地域別市場動向
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが分析対象です。
北米では米国、カナダ、メキシコが含まれ、大規模農業と穀物保管需要が市場を支えています。欧州ではドイツ、フランス、英国、ロシア、イタリアなどが対象で、農業機械の高度化や品質管理需要が導入を促しています。
アジア太平洋では中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリアが含まれ、穀物生産量の多さ、農業近代化、収穫後管理の改善が市場機会を生み出しています。南米では穀物輸出国を中心に需要が見込まれ、中東およびアフリカでは食料保管効率の向上が成長要因となります。
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種類別市場
種類別では、ガス式穀物乾燥機、ディーゼル式穀物乾燥機、電気式穀物乾燥機に区分されています。
ガス式は安定した加熱能力を備え、大量処理や効率的な乾燥に適しています。ディーゼル式は電力供給が不安定な地域でも利用しやすく、移動式設備としての実用性が高い点が特徴です。電気式は排出物を抑えやすく、操作管理がしやすいため、電力インフラが整った地域や環境配慮を重視する用途で採用が期待されます。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「移動式穀物乾燥装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、移動式穀物乾燥装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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製品範囲と市場概要
世界の移動式穀物乾燥装置市場は、2024年に1億800万米ドル規模となり、2031年には1億2400万米ドルへ拡大すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率は2.0％です。
移動式穀物乾燥装置は、穀物の余分な水分を除去し、保管に適した含水率へ調整するための専用装置です。最大の特徴は移動性にあり、農場、穀物集荷施設、保管拠点など、必要な場所へ移動して使用できます。内部の加熱装置と空気循環装置により温風を乾燥室へ送り、穀物と熱交換させることで乾燥を行います。米、小麦、とうもろこしなど多様な穀物に対応し、高い乾燥効率、操作の容易さ、利用場所の柔軟性が評価されています。
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主要メーカーの状況
本調査では、GSI、Zhengzhou Wangu Machinery、Mecmar、ESMA SRL、MEPU、Pedrotti、Eesar Enviro Air Systems、TORNUM、OPICO Limited、Henan Haokebangなどの主要企業を対象としています。
各社について、企業概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品構成、地域展開、主要な事業進展が分析されています。また、2025年時点における一部主要企業の市場シェア推定も含まれており、競争状況を把握するための基礎情報が示されています。
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競争環境
移動式穀物乾燥装置市場では、乾燥効率、燃料消費、処理能力、移動のしやすさ、操作性、耐久性、価格、保守対応が競争力を左右します。
主要企業は、農作業の省力化と収穫後損失の削減に対応するため、乾燥性能の向上、省エネルギー化、複数穀物への対応、現場での設置しやすさを強化しています。さらに、米国の関税枠組みや各国の政策対応は、鋼材、加熱部品、制御部品などの調達費用、製品価格、輸出入条件、供給網の安定性に影響を与える要素となっています。
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地域別市場動向
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが分析対象です。
北米では米国、カナダ、メキシコが含まれ、大規模農業と穀物保管需要が市場を支えています。欧州ではドイツ、フランス、英国、ロシア、イタリアなどが対象で、農業機械の高度化や品質管理需要が導入を促しています。
アジア太平洋では中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリアが含まれ、穀物生産量の多さ、農業近代化、収穫後管理の改善が市場機会を生み出しています。南米では穀物輸出国を中心に需要が見込まれ、中東およびアフリカでは食料保管効率の向上が成長要因となります。
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種類別市場
種類別では、ガス式穀物乾燥機、ディーゼル式穀物乾燥機、電気式穀物乾燥機に区分されています。
ガス式は安定した加熱能力を備え、大量処理や効率的な乾燥に適しています。ディーゼル式は電力供給が不安定な地域でも利用しやすく、移動式設備としての実用性が高い点が特徴です。電気式は排出物を抑えやすく、操作管理がしやすいため、電力インフラが整った地域や環境配慮を重視する用途で採用が期待されます。