mmk先生の「となりの席のヤツがそういう目で見てくる」日本全国のコンビニエンスストアを中心とするマルチコピー機内の「インクルーズプリント」にてランダムブロマイド第1弾が販売開始！
株式会社インクルーズ（東京都渋谷区、代表取締役社長 山粼 健司）は、6月26日（金）より、日本全国のコンビニエンスストア店内のマルチコピー機を中心に、気軽にプリントできる「インクルーズプリント by eプリントサービス」にて、mmk先生の「となりの席のヤツがそういう目で見てくる」のランダムブロマイド第1弾が販売開始したことをご報告させていただきます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353719/images/bodyimage1】
下心は純愛の始まり。新お隣さんラブコメ！主人公の池沢くんは、同じクラスの美少女・江口さんのことを「そういう目」で見ている。主人公の池沢くんは、同じクラスの美少女・江口さんのことを「そういう目」で見ている。チラ見えする筋肉、汗ばむ肌、髪の香り…互いに興味津々な２人の「下心」から始まる純愛ラブコメ！
mmk先生の「となりの席のヤツがそういう目で見てくる」のランダムブロマイド第1弾が、日本全国のコンビニエンスストアを中心とした約55,500店舗のマルチコピー機で一斉に販売開始！
表紙イラストやカラーイラストを使用した全6種、ランダム式での販売となっております。ぜひ「インクルーズプリント by eプリントサービス」をお楽しみください！
■インクルーズプリント「となりの席のヤツがそういう目で見てくる」
販売方法：ランダム式(全6種)
販売価格：写真紙L判 300円、写真紙2L判 500円
※全て消費税を含む
【販売期間】2026/6/26(金)～2027/3/31（水）
【詳細はこちら】
https://entame.e-printservice.net/content_detail/mmk_sunday
■mmk
【X】https://x.com/mmkmanga
【書籍情報】
となりの席のヤツがそういう目で見てくる
https://www.shogakukan.co.jp/books/09853627
(C)mmk／小学館
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 井上 華奈
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353719/images/bodyimage1】
下心は純愛の始まり。新お隣さんラブコメ！主人公の池沢くんは、同じクラスの美少女・江口さんのことを「そういう目」で見ている。主人公の池沢くんは、同じクラスの美少女・江口さんのことを「そういう目」で見ている。チラ見えする筋肉、汗ばむ肌、髪の香り…互いに興味津々な２人の「下心」から始まる純愛ラブコメ！
mmk先生の「となりの席のヤツがそういう目で見てくる」のランダムブロマイド第1弾が、日本全国のコンビニエンスストアを中心とした約55,500店舗のマルチコピー機で一斉に販売開始！
表紙イラストやカラーイラストを使用した全6種、ランダム式での販売となっております。ぜひ「インクルーズプリント by eプリントサービス」をお楽しみください！
■インクルーズプリント「となりの席のヤツがそういう目で見てくる」
販売方法：ランダム式(全6種)
販売価格：写真紙L判 300円、写真紙2L判 500円
※全て消費税を含む
【販売期間】2026/6/26(金)～2027/3/31（水）
【詳細はこちら】
https://entame.e-printservice.net/content_detail/mmk_sunday
■mmk
【X】https://x.com/mmkmanga
【書籍情報】
となりの席のヤツがそういう目で見てくる
https://www.shogakukan.co.jp/books/09853627
(C)mmk／小学館
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 井上 華奈
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
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