ナレフルチャットにWebhook連携機能を追加～AIエージェントの出力結果を、Teams・Slack等へ自動送信～
AIサービスやシステム開発を手掛けるCLINKS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：河原浩介）は、開発・運営する法人向け生成AIチャットサービス「ナレフルチャット」において、AIエージェントのチャット出力結果を外部ビジネスチャットサービス へ自動送信できるWebhook連携機能を、2026年6月25日(木)より提供開始しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353772/images/bodyimage1】
開発の背景・課題
これまでナレフルチャット上でAIエージェントを活用する際、回答・生成結果をチームメンバーと共有するためには、ナレフルチャット上での共有用URLを展開したり、ユーザー自身が画面から内容をコピーして他のツールへ貼り付けるという手作業が必要でした。情報共有の頻度が高い業務においては、この作業が積み重なることで時間的コストの増大やヒューマンエラーのリスクにつながっていました。
本機能を利用することで、AIエージェントを実行した際のチャット出力結果を、普段使い慣れたビジネスチャットツールへそのまま自動転送できるようになります。コピー＆ペーストなどの手作業が不要となることで、情報共有の手間を減らし、チームへの展開をスムーズに行えるようになります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353772/images/bodyimage2】
連携対応サービス（リリース時点）
Microsoft Teams
社内コミュニケーション・プロジェクト管理
Google Chat
Google Workspace利用企業の社内チャット
Slack
ビジネスチャット・業務自動化
LINE WORKS
現場・モバイルワーカーとの連絡
この機能で実現できること
・AIエージェントのチャット出力結果を、指定した外部ビジネスチャットツールのチャンネルや担当者へ自動送信できます
・コピー＆ペーストなどの手作業が不要になり、情報共有にかかる手間と時間を削減できます
・チーム全体への即時・一斉展開が可能になり、情報伝達のタイムラグを解消できます
具体的な活用シーン
(1) 調査・リサーチ結果のチームへの即時共有
AIエージェントに依頼した市場調査や競合リサーチの結果を、そのままTeamsやSlackのチャンネルへ自動送信。手動でコピーして共有する手間がなくなります。
(2) 文書要約・議事録の関係者への配布
AIエージェントが生成した文書の要約や議事録を、関係者が集まるチャットグループへ自動転送。情報をすぐに確認・活用できる環境を整えます。
(3) 定型文書・レポートの作成結果を即座に展開
AIエージェントが作成した日報・週報・報告書などを、担当チャンネルへ自動投稿。作成から共有までの一連の流れをスムーズにします。
(4) 現場スタッフへの情報展開（LINE WORKS活用）
PCを常用しない店舗スタッフや現場作業員に対しても、LINE WORKSを通じてAIエージェントの出力結果を届けることが可能。職種・働き方を問わず活用できます。
ナレフルチャットについて
ナレフルチャットは、企業がクローズド環境でセキュアに利用できる対話型生成AIチャットツールです。
「全員活躍AI」をコンセプトに、これから生成AIの導入・活用を始める企業向けに最適な機能やサービスを提供しており、これまでに1,000社を超える企業にご利用いただいています。
主な機能・サービスは以下の通りです。
・ プロンプト自動生成機能（特許取得済）：初心者でも簡単に生成AIを使いこなし、精度の高い応答を受け取ることができます。
・ ユーザー数無制限：ユーザーごとのコスト管理が必要無い、企業単位の月額料金制です。
・ マルチモデル対応：1つのサービス内でChatGPT、Gemini、Claudeなど様々なモデルを使い分けられます。
なお、ナレフルチャットではその他にも「スライド生成機能」（https://www.knowleful.ai/ppt-generate/）や「自律型AIエージェント機能」（https://www.knowleful.ai/agent/）など、業務効率化を支援する多彩な機能を提供しています。各機能の詳細については、それぞれのページをご参照ください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353772/images/bodyimage3】
＜生成AI関連記事＞
ChatGPTで文字起こしをする方法
https://www.knowleful.ai/plus/chatgpt-transcription-guide/
ChatGPTで営業リスト作成
https://www.knowleful.ai/plus/chatgpt-sales-list-efficiency/
【会社概要】
■会社名：CLINKS株式会社
■代表者：代表取締役 河原浩介
■設立：2002年12月
■所在地：東京都中央区八丁堀1-10-7 TMG八丁堀ビル10F
■URL：https://www.clinks.jp
■主な事業内容：
1. ITアウトソーシング事業
2. システム開発事業
3. AIサービス事業
4. 教育訓練事業
配信元企業：CLINKS株式会社
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これまでナレフルチャット上でAIエージェントを活用する際、回答・生成結果をチームメンバーと共有するためには、ナレフルチャット上での共有用URLを展開したり、ユーザー自身が画面から内容をコピーして他のツールへ貼り付けるという手作業が必要でした。情報共有の頻度が高い業務においては、この作業が積み重なることで時間的コストの増大やヒューマンエラーのリスクにつながっていました。
本機能を利用することで、AIエージェントを実行した際のチャット出力結果を、普段使い慣れたビジネスチャットツールへそのまま自動転送できるようになります。コピー＆ペーストなどの手作業が不要となることで、情報共有の手間を減らし、チームへの展開をスムーズに行えるようになります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353772/images/bodyimage2】
連携対応サービス（リリース時点）
Microsoft Teams
社内コミュニケーション・プロジェクト管理
Google Chat
Google Workspace利用企業の社内チャット
Slack
ビジネスチャット・業務自動化
LINE WORKS
現場・モバイルワーカーとの連絡
この機能で実現できること
・AIエージェントのチャット出力結果を、指定した外部ビジネスチャットツールのチャンネルや担当者へ自動送信できます
・コピー＆ペーストなどの手作業が不要になり、情報共有にかかる手間と時間を削減できます
・チーム全体への即時・一斉展開が可能になり、情報伝達のタイムラグを解消できます
具体的な活用シーン
(1) 調査・リサーチ結果のチームへの即時共有
AIエージェントに依頼した市場調査や競合リサーチの結果を、そのままTeamsやSlackのチャンネルへ自動送信。手動でコピーして共有する手間がなくなります。
(2) 文書要約・議事録の関係者への配布
AIエージェントが生成した文書の要約や議事録を、関係者が集まるチャットグループへ自動転送。情報をすぐに確認・活用できる環境を整えます。
(3) 定型文書・レポートの作成結果を即座に展開
AIエージェントが作成した日報・週報・報告書などを、担当チャンネルへ自動投稿。作成から共有までの一連の流れをスムーズにします。
(4) 現場スタッフへの情報展開（LINE WORKS活用）
PCを常用しない店舗スタッフや現場作業員に対しても、LINE WORKSを通じてAIエージェントの出力結果を届けることが可能。職種・働き方を問わず活用できます。
ナレフルチャットについて
ナレフルチャットは、企業がクローズド環境でセキュアに利用できる対話型生成AIチャットツールです。
「全員活躍AI」をコンセプトに、これから生成AIの導入・活用を始める企業向けに最適な機能やサービスを提供しており、これまでに1,000社を超える企業にご利用いただいています。
主な機能・サービスは以下の通りです。
・ プロンプト自動生成機能（特許取得済）：初心者でも簡単に生成AIを使いこなし、精度の高い応答を受け取ることができます。
・ ユーザー数無制限：ユーザーごとのコスト管理が必要無い、企業単位の月額料金制です。
・ マルチモデル対応：1つのサービス内でChatGPT、Gemini、Claudeなど様々なモデルを使い分けられます。
なお、ナレフルチャットではその他にも「スライド生成機能」（https://www.knowleful.ai/ppt-generate/）や「自律型AIエージェント機能」（https://www.knowleful.ai/agent/）など、業務効率化を支援する多彩な機能を提供しています。各機能の詳細については、それぞれのページをご参照ください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353772/images/bodyimage3】
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ChatGPTで営業リスト作成
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【会社概要】
■会社名：CLINKS株式会社
■代表者：代表取締役 河原浩介
■設立：2002年12月
■所在地：東京都中央区八丁堀1-10-7 TMG八丁堀ビル10F
■URL：https://www.clinks.jp
■主な事業内容：
1. ITアウトソーシング事業
2. システム開発事業
3. AIサービス事業
4. 教育訓練事業
配信元企業：CLINKS株式会社
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