シンプル＆高精度。13カ国語を手軽にマルチリンガル翻訳！ 「コリャ英和！オフライン翻訳 2027 マルチリンガル」（メディアレス）を新発売

ロゴヴィスタ株式会社は、Windows用13カ国語翻訳ソフトの最新版「コリャ英和！オフライン翻訳 2027 マルチリンガル」を、2026年7月17日（金）より、パソコンショップ、カメラ系量販店、大手書店、ダウンロード販売サイトなどで発売します。

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【UP】翻訳待ち時間を大幅削減、業務を止めない高速オフライン翻訳！



「コリャ英和！オフライン翻訳 2027 マルチリンガル」は、最適化されたエンジンにより、他社のオフライン翻訳と比較して、翻訳にかかる時間を最大約83％※ 削減しています。

さらに、旧版（2026）製品と比較してファイル翻訳処理時間を約90％※ 短縮し、大量の文書処理やビジネス用途においても、待ち時間を大幅に軽減します。



※当社調べ。ご利用の環境（PCのスペック等）により時間は異なります。

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本製品は、13カ国語に対応したオフライン翻訳ソフトです。従来のオフライン翻訳では実現できなかった高い翻訳精度を提供します。洗練されたインターフェースにより直感的に操作でき、初めて翻訳ソフトを使う方から実務で活用される方まで、幅広いニーズにお応えします。



対応言語：英語/日本語/フランス語/ドイツ語/イタリア語/ポルトガル語/スペイン語/中国語[簡体字・繁体字]/韓国語/ロシア語/ウクライナ語/ベトナム語/タガログ語



※翻訳例は、下記アドレスからご確認いただけます。

https://www.logovista.co.jp/LVERP/information/lvlanguages/m27.html





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■製品ラインナップ



「コリャ英和！オフライン翻訳 2027 マルチリンガル」

49,500円（税込）/45,000円（税抜）



※製品の詳細は下記をご覧ください。

https://www.logovista.co.jp/LVERP/information/news/2026-0626-kry2027Mwin.html



■製品に関するお問い合わせ先



ロゴヴィスタ株式会社

TEL: 042-338-1792

FAX: 042-338-1791

e-mail：inq@logovista.jp

URL:https://www.logovista.co.jp /





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配信元企業：ロゴヴィスタ株式会社

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