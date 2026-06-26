株式会社あじかん(本社：広島県広島市、代表取締役 社長執行役員：足利 直純、以下「あじかん」)は、1食で生鮮ごぼう約1.4本分(※)の食物繊維(12.5g)が摂れる冷凍スープ「あじかんごぼう RESET SOUP(リセットスープ)」を使った、夏本番を前に食習慣を見直したい方におすすめの料理家監修アレンジレシピ3選を発表します。薄着になる季節を前に、無理な食事制限ではなく「満足感を保ちながらカロリーを抑える」ことを意識し、たんぱく質をしっかり補い、糖質を控えめにしたアレンジです。1食を置き換えても物足りなさを感じにくい“食べるスープ”として、夏前の食生活づくりをサポートします。

※ 1本150gとして算出 出典：日本食品標準成分表2020年版(八訂)









■夏前に“食べるスープ”をすすめる理由

夏が近づくと薄着になり、体型を意識する方が増える季節です。一方で、過度な食事制限は栄養が偏りやすく、続けにくいという課題があります。「あじかんごぼう RESET SOUP」は食物繊維がとれ、ごぼうの食感による咀嚼の満足感も得られるため、1食を置き換えても食べ応えを感じやすいのが特長です。冷房による冷えが気になる時期にも、温かいスープで体をいたわりながら食習慣をリセットできます。









■夏前にダイエットしたい方へ。アレンジレシピ3選

(1)肉吸い風ごぼうスープ





肉吸い風ごぼうスープ





使用スープ ：ごぼうまるごとしょうゆ

おすすめの理由：電子レンジで温めたスープに切った豆腐を入れるだけで作れ、

コンロの火を使わずに仕上げられます。

蒸し暑さを感じ始める時期でも、キッチンに立つ時間が短くて

済むのがうれしいポイントです。豆腐を加えることでご飯や

麺がなくても食べ応えが出て、暑さで食欲が落ちがちな日でも、

のどごし良くいただけます。

材料(1人分) ：ごぼうまるごとしょうゆ 1袋／絹豆腐 1/3丁／

青ねぎ・一味唐辛子 各適量

作り方 ：(1)スープを袋の表記通りに温める。

(2)食べやすい大きさに切った絹豆腐を加え、温めたスープの

余熱でなじませる(しっかり温めたい場合は弱火で一煮立ち)。

(3)器に盛り、青ねぎや一味唐辛子を添える。

(所要時間：約5分)





(2)ごぼうスープの卵とじ





ごぼうスープの卵とじ





使用スープ ：ごぼうまるごとしょうゆ

おすすめの理由：卵は一年を通して手に入りやすく、家計にもやさしい身近な

たんぱく源です。冷房で冷えがちな夏の体を内側から温めつつ、

とろりとした半熟の口当たりで、食欲が落ちる朝や、

軽く済ませたい夕食でも食べやすく仕上がります。

材料(1～2人分)：ごぼうまるごとしょうゆ 1袋／卵 2個／長葱 適量

作り方 ：(1)スープを袋の表記通りに温め、小鍋に移す。

(2)中火にかけ、煮立ったら溶いた卵を回し入れる。

蓋をして弱火で軽く煮込み、半熟状になったら

火を止めて長葱を散らす。※溶き卵は2回に分けて加えると、

とろりとした半熟に仕上がります。

(所要時間：約7～8分)





(3)シャクシュカ風(卵とスパイスのスープ)





シャクシュカ風(卵とスパイスのスープ)





使用スープ ：ごろっと野菜のミネストローネ

おすすめの理由：シャクシュカは、トマトソースに卵を落として煮込む、

中東・北アフリカ発祥の家庭料理です。クミンやナツメグなど

スパイスの香りが、暑さで落ちがちな食欲を後押しします。

パンは添える程度にすれば、糖質を控えめに楽しめます。

材料(1～2人分)：ごろっと野菜のミネストローネ 1袋／卵 2個／

クミン・ナツメグなどお好みのスパイス 適量／

フランスパン・オリーブオイル 各適量

作り方 ：(1)スープを袋の表記通りに温める。

(2)スキレットにスープと卵を入れて弱火にかけ、お好みの

スパイスをかけて半熟になるまで火を通す。

(3)フランスパンを添え、お好みでオリーブオイルを垂らす。

(所要時間：約7～8分)









■「あじかんごぼう RESET SOUP」の概要

「あじかんごぼう RESET SOUP」は、1食(220g)あたり食物繊維12.5g(生鮮ごぼう約1.4本分※)を含む冷凍スープです。国産契約農家が栽培したごぼうを主原料に、あじかんの代表商品である「国産焙煎ごぼう茶 ごぼうのおかげ」で培った15年以上のごぼう加工技術を活かして開発。おいしく食べながら食物繊維を補える冷凍スープとして、忙しい現代人の食生活をサポートします。

※1本150gとして算出。出典：日本食品標準成分表2020年版(八訂)









■商品一覧(全5種類)

【濃厚クリーミーチャウダー】(259kcal)

ごぼうの風味とクリーミーな味わいを組み合わせたスープ





濃厚クリーミーチャウダー





【ごろっと野菜のミネストローネ】(200kcal)

トマトベースに野菜を多く使用した食べ応えのあるスープ





ごろっと野菜のミネストローネ





【ごぼうまるごと旨辛みそ】(142kcal)

焙煎ごぼう茶仕立ての味噌に辛みを加えた和風スープ





ごぼうまるごと旨辛みそ





【ごぼうまるごとしょうゆ】(126kcal)

焙煎ごぼう茶仕立ての醤油ベースの和風スープ





ごぼうまるごとしょうゆ





【もち麦豆乳生姜】(119kcal)

もち麦と豆乳をベースに生姜を効かせたスープ





もち麦豆乳生姜





■商品の仕様

商品名 ： あじかんごぼう RESET SOUP(全5種類)

内容量 ： 220g／袋

保存方法 ： 冷凍保存(-18℃以下)

調理方法 ： 電子レンジ(600Wで約4分～4分30秒)または湯煎(約5～7分)

商品ページ： https://ec-ahjikan.com/lp?u=asoto1









■会社概要

社名 ： 株式会社あじかん(東証スタンダード市場上場：証券コード2907)

代表者 ： 代表取締役 社長執行役員 足利 直純

所在地 ： 広島県広島市西区商工センター七丁目3番9号

事業内容： 鶏卵加工製品・野菜加工製品・水産練製品・その他食品の製造および販売

URL ： https://www.ahjikan.co.jp/