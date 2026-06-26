株式会社オーヴァル（オーヴァル・グループ／本社：神奈川県横浜市）のグループ会社、株式会社軽井沢ワイナリーは、長野県北佐久郡軽井沢町発地地区(軽井沢発地市庭正面)に、2026年8月初旬、第1期オープンを迎えます。





2026年8月初旬、第1期オープン「軽井沢ワイナリー」完成イメージ





第1期のフェーズ名は「PRELUDIO(プレルーディオ)-序曲-」。この第1期では、隈研吾氏監修によるアート建築のお披露目とともに、テイスティング(有料試飲)と限定ワインの販売からなる物販・ワインスタンド区画がオープンします。





豊かな木々と自然、目の前に浅間山を望み、静かに感性を刺激するこの地で、ワインとアートの特別な時間を提供いたします。





なお、当ワイナリーは段階的・発展的にオープンしていきます。

第2期は2026年9月、醸造所が稼働し、ワイナリーツアーも開始予定です。

※詳細は追ってプレスリリース、公式HPでお知らせいたします

※完成イメージ画像は「隈研吾建築都市設計事務所」より提供





昼間のイメージ、軽井沢の豊かな自然に囲まれた立地が魅力

目の前に軽井沢の象徴、浅間山を望むロケーション





■施設概要

* 施設名 ： 軽井沢ワイナリー

* 開業日 ： 2026年8月初旬開業予定

* 所在地 ： 〒389-0113

長野県北佐久郡軽井沢町大字発地2562番(軽井沢発地市庭正面)

* 電話番号 ： 0267-46-8168※2026年7月中旬開通予定

※代替連絡先：070-3191-4736 /株式会社軽井沢ワイナリー

(株式会社オーヴァル/オーヴァル・グループ)広報：鎌内 新吾

* 営業時間 ： 9:00～17:00、夏季無休

※営業時間等は変更となる場合がございます。

* 公式HP ： https://karuizawa-winery.com

* Instagram： https://www.instagram.com/karuizawa_winery









■会社概要

会社名：株式会社軽井沢ワイナリー

所在地：〒389-0113 長野県北佐久郡軽井沢町大字発地2562番