株式会社クルーズプラネット(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：渡辺 崇)は、クルーズ旅行の魅力を広く発信する日本最大級の体験型イベント「クルーズフェスティバル東京2026」を、2026年7月19日(日)に東京国際フォーラム「地下2階 ホールE2」にて開催いたします。今回は3つの特設セミナーゾーンと、世界各国の船会社や港湾・観光関係機関などによる約40の出展ブースをワンフロアで同時展開。

初めての方からクルーズ愛好者まで、幅広い来場者に向けた多彩なコンテンツをご用意しています。なお、本イベントの前身である「クルーズフェスティバル東京2025」は、日本外航客船協会(JOPA)主催の「クルーズ・オブ・ザ・イヤー2025」において特別賞を受賞いたしました。





クルーズフェスティバル東京2026バナー





■面積約2,000m2の大空間で船旅の魅力を“見て・聞いて・体感する”多彩なコンテンツ

会場内には、国内外の主要クルーズラインや港湾関係機関など、約40のブースが一堂に集結。各船会社ブースでの最新情報収集はもちろん、クルーズ旅行専門スタッフによるマンツーマンの旅行相談や、会場限定の成約特典が付いた特別商品の販売を行います。さらに、近年大きな注目を集める「ディズニークルーズ」の専用ブース(クルーズプラネット運営)では、特別な写真撮影スポットをご用意。洋上の華やかなパーティーシーンを再現した来場者参加型の「グラスタワー体験」や、船内の人気イベントを疑似体験できる「本格カジノ体験」、お子様向けの「オリジナル缶バッジづくり」などのワークショップも実施し、ファミリー層でも1日中楽しめる体験型コンテンツが充実しています。また、クルーズプラネット物販コーナーを特設し、ここでしか手に入らないオリジナルグッズの販売も行います。





グラスタワー

船内人気イベントのカジノ体験

オリジナル缶バッジづくり





■事前予約による来場者限定特典

イベントへの入場は無料ですが、事前に特設予約サイト(Peatix)よりご予約の上ご来場いただいたお客様には、もれなく会場限定のオリジナルグッズをプレゼントいたします。









■【大注目】『バイキング・ネプチューン』チャーター発表＆会場先行販売を実施！

本イベントでは、北欧流の洗練された美意識と、我が家のように寛げる温かいサービスでクルーズファンを魅了する人気客船「バイキング・ネプチューン」のチャータークルーズを発表致します。本船は、外国客船としては最大規模の日本語サービスを備え、初めての方にも安心してご乗船いただける客船です。さらに、発表にあわせて会場限定の先行販売を実施。一般販売に先駆けてチャータークルーズをご検討・ご予約いただける、またとない特別な機会です。ぜひ会場でいち早く最新情報をご確認ください。





大型スクリーンでのステージ

船会社・港湾ブースでの相談





■豪華ゲストが登壇！個性の異なる「3つのセミナー特設会場」

天井高9mの開放的な会場に3つの特設セミナーゾーンを設置。異なるテーマで船旅の最新トレンドや貴重なトークを同時展開します。

(1)メインステージ

司会進行は、旅行会社での勤務経験も持つフリーアナウンサー・安蒜幸紀氏と、当社企画担当・角井が担当。専門知識に裏打ちされた分かりやすい進行でステージを盛り上げます。ステージ最前方での鑑賞を確約した「専用エリア・パス(先着50名限定)」の特別販売や、クルーズ乗船券が当たる「大抽せん会」も実施予定。今回はスペシャルゲストから現役船長、人気YouTuberまで、多彩なステージゲストが次々と登壇します。





・【最前線トレンド】クルーズライター・上田寿美子さん

テレビでおなじみの第一人者が、初心者からクルーズファンまでが楽しめる最新トレンドをナビゲート。





上田寿美子さん





・【スペシャルゲスト】俳優・田中健さん

“洋上の最高峰の美食”「オーシャニアクルーズ」の乗船体験を基に、優雅な船内ライフや美食の魅力を語ります。





・【スペシャルゲスト】タレント・ギャル曽根さん

大人気客船「MSCベリッシマ」への初乗船を振り返り、リアルな感動と船旅の楽しさを熱弁。





タレント・ギャル曽根さん





・【注目客船】「三井オーシャンサクラ」船長・二宮悟志さん

「サクラ船長と語る・三井オーシャンクルーズの世界」と題し、船長目線のおすすめクルーズを詳しくご紹介します。





「三井オーシャンサクラ」船長・二宮悟志さん





・【人気YouTuber】『Haru Daily』Haruさん

ファンを魅了する人気YouTuberが、独自の視点からリアルな船内ライフの楽しみ方を深堀りします。





『Haru Daily』Haruさん





(2)サブステージ

エンタメ性と実用性を兼ね備えた白熱のステージ。「大人気クイズ大会」、本イベント限定条件の「タイムセール販売」、人気クルーズ3社の担当者が裏話を明かす「本音の座談会」などを開催します。





(3)ミニステージ

より身近にクルーズを感じられるダンス等の体験型プログラム。現役添乗員による「便利グッズ＆寄港地の過ごし方」、家族みんなで楽しむ「わくわく！クルーズキッズタイム」、実際の「船内イベント体験」などを展開します。









【クルーズフェスティバル東京2026 概要】

タイトル： クルーズフェスティバル東京2026

開催日 ： 2026年7月19日(日) 11:00～18:00

会場 ： 東京国際フォーラム 地下2階 ホールE2

アクセス： JR・有楽町駅より徒歩1分、東京駅より徒歩5分

入場料 ： 無料(事前予約不要／入退場自由 ※事前予約特典あり)

公式URL ： https://www.cruiseplanet.co.jp/recture/cruisefestival_tyo2026.html

主催 ： 株式会社クルーズプラネット





協賛企業・団体(順不同)：

MSCクルーズ／ノルウェージャン クルーズ ライン／プリンセス・クルーズ／オーシャニアクルーズ／リージェント セブンシーズ クルーズ／エクスプローラ ジャーニー／ピースボートクルーズ／飛鳥クルーズ／コスタ クルーズ／三井オーシャンクルーズ／ロイヤル・カリビアン・インターナショナル／スター・ドリームクルーズ／ディズニー・クルーズライン(※1)／ポナン／バイキング・クルーズ／カーニバル・クルーズライン／イースタンビーナス／パンスタークルーズ／センチュリークルーズ／フッティルーテン／ルフトナー・クルーズ／株式会社C・I・T／タヒチ観光局／東京港／横浜港／静岡県／金沢港／神戸港／和歌山県／福山港 鞆の浦／高知県／佐世保港／鹿児島県／沖縄県／那覇港／あきたクルーズ振興協議会／エイチ・エス損害保険株式会社／株式会社クオリタ／株式会社インバウンドプラットフォーム／株式会社インヴァランス

※1：ブースはクルーズプラネットスタッフによる運営となります。





クルーズフェスティバル東京2026チラシ表

クルーズフェスティバル東京2026チラシ裏





【本商品に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社クルーズプラネット 本社営業所、各支店、ホームページへ

本社 ： 〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館ビル6階

電話 ： 03-6865-9600

FAX ： 03-6865-9611

ホームページ： https://www.cruiseplanet.co.jp