和洋折衷スイーツを提供するあんことバターの専門店『又一庵謹製 熱海ばたーあん』(所在地：静岡県熱海市)は、夏の限定商品として、『【冷やし】熱海ばたーあんパン塩バニラ』『熱海ばたーあんパンまんじゅう【塩バニラ】』『飲めるあんこフロート ゆずジュレ入り』『冷やしばたーあんどら焼き』の4商品を2026年6月27日(土)に発売します。夏にぴったりのひんやりとしたメニューをぜひご賞味ください。





【公式HP】

https://www.atami-butter-an.com/

【通販】

https://atami-butter-an.shop-pro.jp/





【冷やし】熱海ばたーあんパン塩バニラ





◆累計145万個突破！名物「熱海ばたーあんパン」に夏季限定商品が登場

創業明治4年、静岡を代表する老舗和菓子店「又一庵」とのコラボで誕生した、和洋折衷スイーツのあんことバター専門店『熱海ばたーあん』は、2021年8月にオープンしました。希少価値の高い北海道産えりも小豆を丹精込めて炊きあげてつくる、又一庵が150年以上受け継いできた“自家製あんこ”にまろやかなバターを合わせた数々の創作スイーツは幅広い年代のお客様から大変ご好評をいただき、特に看板商品の「熱海ばたーあんパン」は、累計販売個数145万個(2026年5月時点)を突破する大人気商品となりました。

そんな熱海ばたーあんパンに、この度夏季限定商品として『【冷やし】熱海ばたーあんパン塩バニラ』が登場します。毎年ご好評いただいているこちらの味が今年もお楽しみいただけます。

また、『熱海ばたーあんパンまんじゅう【塩バニラ】』『飲めるあんこフロート ゆずジュレ入り』『冷やしばたーあんどら焼き』の3商品も登場。夏らしい味わいをお届けいたします。









■【冷やし】熱海ばたーあんパン塩バニラ(毎日数量限定)

バニラがほんのり香るバタークリームと又一庵の粒あんがまろやかにとろけあう。ひとつまみのせた海塩が爽やかな味わいを引き立てる、夏にしか食べられない“ひんやり、甘じょっぱい”ばたーあんパンです。





＜商品概要＞

商品名 ： 【冷やし】熱海ばたーあんパン塩バニラ

発売日 ： 2026年6月27日(土)

価格 ： 580円

アレルギー： 乳成分・小麦・卵・大豆





熱海ばたーあんパン





※写真はイメージです。









■熱海ばたーあんパンまんじゅう【塩バニラ】

又一庵の粒あんとバニラビーンズを加えたきめ細やかなバターを、パンのようなしっとりとした饅頭生地で包んで焼き上げました。仕上げにぱらりとまとわせた塩の甘じょっぱさがクセになる、夏季限定の味わいです。冷蔵庫で冷やしても美味しくお召し上がりいただけます。





＜商品概要＞

商品名 ： 熱海ばたーあんパンまんじゅう【塩バニラ】

発売日 ： 2026年6月27日(土)

価格 ： 1個300円

3個入990円

6個入り(小豆3個・塩バニラ3個)1900円

アレルギー： 乳成分・小麦・卵・大豆





【冷やし】熱海ばたーあんパン塩バニラ





■飲めるあんこフロート ゆずジュレ入り

又一庵の粒あんが、ひんやりとした「飲めるあんこ」に。ぱらりと塩をまとったバニラアイスの下には隠し味のバタークリームを忍ばせました。ゆず香るつるんとのどごしのよい食感の寒天ジュレを合わせました。





＜商品概要＞

商品名 ： 飲めるあんこフロート ゆずジュレ入り

発売日 ： 2026年6月27日(土)

価格 ： 580円

アレルギー： 卵・乳成分





飲めるあんこフロート ゆずジュレ入り





■ 冷やしばたーあんどら焼き

又一庵の粒あんとバター、たっぷりのホイップクリームを挟んだどら焼きを夏季は冷やしてご提供します。冷やすことですっきりとした爽やかな甘みが愉しめます。





＜商品概要＞

商品名 ： 冷やしばたーあんどら焼き

発売日 ： 2026年6月27日(土)

価格 ： 480円

アレルギー： 乳成分・卵・小麦・山芋





冷やしばたーあんどら焼き





■熱海名物「熱海ばたーあんパン」とは

～あんこぎっしり。バターとろける～

累計販売個数145万個突破！毎日完売！熱海ばたーあん名物のあんパンです。ふんわりしているけれど張りのある薄皮のパン生地の中には、又一庵の粒あんと、どこか懐かしい味わいのコクのあるバタークリームがぎっしり入っています。





＜商品概要＞

・商品名 ：熱海ばたーあんパン

・価格 ：1個 430円

・アレルギー：乳成分・卵・小麦・大豆





熱海ばたーあんパン





※価格はすべて税込みです。









■「又一庵謹製 熱海ばたーあん」とは

～又一庵が150年以上受け継いできた自家製あんことバターが織りなす和洋折衷スイーツ～

かつて熱海は、政界人、文豪、学者など新進気鋭な人々が訪れ、新たな文化が持ち込まれたことにより、和洋の文化を調和させながら発展してきました。そんな熱海だからこそ、文明開化の活気を感じさせるスイーツを展開できないかとの思いから、2021年8月に熱海駅前仲見世商店街にオープンしました。





・店舗名 ： 又一庵謹製 熱海ばたーあん

・概要 ： テイクアウトスイーツ・お土産販売専門店

・所在地 ： 〒413-0011 熱海市田原本町5番11号

・アクセス ： JR熱海駅より徒歩2分

・TEL ： 0557-81-2777

・営業時間 ： 10時～18時 不定休

・公式サイト： https://www.atami-butter-an.com

・通販 ： https://atami-butter-an.shop-pro.jp/





又一庵謹製 熱海ばたーあん





■会社概要

・商号 ： 株式会社フジノネ

・所在地 ： 〒413-0102 静岡県熱海市下多賀777番地

・代表者 ： 代表取締役社長 河越 敬仁

・設立 ： 2007年10月

・事業内容： ブランド商品の企画・開発・卸・販売 及び 品質管理

ブランド店舗の開発・運営

観光商品の企画・開発・卸販・販売

・資本金 ： 1,500万円

・URL ： https://www.fujinone.co.jp