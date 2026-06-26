株式会社ハブ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：太田 剛）は、2026年8月13日(木)に大阪市中央区道頓堀にある中座くいだおれビルに「HUB道頓堀中座くいだおれビル店」をオープンする運びとなりましたのでお知らせいたします。同店舗は、大阪ミナミ・道頓堀の中心部に立地し、多くの飲食店やエンターテインメント施設が入居する、「中座くいだおれビル」への出店となります。当社が創業50年ビジョンに掲げた『心を豊かにするリアルコミュニケーションの場』として、地域の皆様に心から楽しんでいただける英国風PUBを提供してまいります。

■店舗イメージ

■店舗情報

・店名 ：HUB道頓堀中座くいだおれビル店 ・所在地 ：大阪府大阪市中央区道頓堀1ｰ7ｰ21 中座くいだおれビル 2F ・オープン日：2026年8月13日(木) ・席数 ：106席

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