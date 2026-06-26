水城高校サッカー部（茨城県水戸市白梅2-1-45、代表：南雲 慎也）は、公式戦ユニフォーム作製資金の調達を目的とした、クラウドファンディングプロジェクトを開始いたします。目標金額は100万円で、クラウドファンディングプラットフォーム「CAMPFIRE」にて募集を行っています。

高校現場の予算削減が生む課題と地域との繋がり

近年、高等学校の部活動予算は大幅な削減傾向にあり、本校でも昨年度から予算が半減している状況です。サッカー部は保護者から徴収する部費だけでは活動維持が困難になりつつあります。統一されたユニフォームを身に纏うことは、チームアイデンティティの確立にとって重要な要素であり、試合会場における地域住民からの認識拡大に直結します。このプロジェクトを通じて、OB・OGや地域社会全体で高校サッカーを支援する文化醸成を目指しています。 本校サッカー部はこれまで、キッズスポーツフェスティバルの開催やボールパーソンの従事など、地域スポーツ振興に貢献してきた実績があります。新しいユニフォーム取得により、地域における認知度向上とさらなる連携強化が期待されます。

2026年 2/20(日) キッズスポーツフェスティバルの様子

高品質ユニフォーム一式と段階的なリターン設定

集まった資金は、全選手分の高品質な公式戦ユニフォーム一式調達に充当される予定です。デザイン案では、水城高校の伝統と現在のチームの力強さを表現したものが検討されています。プロジェクト成功時は、2026年9月末までの納入完了を目指しています。 サポーター向けのリターンは、支援金額に応じた複数段階で用意されています。1,000円コースでは選手からのお礼メッセージ、3,000円コースも同様の内容、5,000円コースではチームロゴ入りオリジナル応援タオル（サイズ：34×85cm）が提供されます。10,000円以上の支援者には、希望に応じてクラウドファンディングページ上での1年間のお名前・会社名掲載が可能となっています。現在のところ、5,000円コースの応援タオルが20名の支援を集めており、地域社会からの実質的な応援が形成されています。 集まった資金は、ユニフォーム作製費とCAMPFIRE掲載手数料に充当されます。目標金額を超過した場合は、プロジェクト運営費に回される予定です。

プロジェクト概要

プロジェクト名：水城高校サッカー部 公式戦ユニフォーム作製の資金を集めたい 目標金額：1,000,000円 現在の支援額：224,000円（達成率22%） 支援者数：32名 募集期限：2026年7月22日 募集方式：All-in方式（目標金額未達でもリターンが配送される） クラウドファンディングプラットフォーム：CAMPFIRE（JFAクラウドファンディング対象プロジェクト） 納入予定時期：2026年9月

会社概要

企業名：水城高校サッカー部 所在地：茨城県水戸市白梅2-1-45 代表者：南雲 慎也 公式サイト： https://www.suijo.ac.jp/ 公式Instagram： https://www.instagram.com/suijo.soccer/ ---

Instagram投稿 : https://www.instagram.com/p/https://www.instagram.com/suijo.soccer//