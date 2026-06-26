【機能リリース】多機能型LMS「SmartSkill Campus」、講座の″割り当て作業″を自動化する新機能を追加

株式会社レビックグローバル

LMS（学習管理システム）、タレントマネジメントシステム、教育コンテンツを活用し、企業の人財戦略課題を解決するソリューションを提供する株式会社レビックグローバル（本社：東京都港区、代表取締役社長：柏木 理、以下「レビックグローバル」）は、多機能型LMS「SmartSkill Campus」に、組織とグループの条件を組み合わせて講座の受講対象者を自動で絞り込み、講座を自動で紐づける「講座自動紐づけ機能」を追加しました。

従来の機能では、講座の自動申込の対象を「組織」単位で指定できました。本リリースでは、新たに「グループ」を指定軸として追加し、「組織のみ」「グループのみ」「組織×グループ」の3パターンで受講対象者を指定できます。組織やグループへの所属が登録されたタイミングで、設定に応じて講座が自動で紐づくため、管理者は受講者一人ひとりに対する講座の紐づけ作業から解放されます。管理者がオペレーションに追われることなく人財育成に集中できる状態を目指す「運用オートメーション・シリーズ」の最新リリースです。

開発の背景：「必要な人に、必要な研修を」を、手間なく回し続けるために

企業内教育は、全社一律の研修から、部門・役職・入社区分・担当業務といった属性に応じた「個別最適化」へと比重を移しています。階層別・職種別の研修など、「誰に何を受講させるか」をきめ細かく設計することが、教育効果を高めるうえで欠かせなくなっています。



一方で、その「誰に」を実現する受講対象者の割り当ては、管理者の手作業に依存しがちです。新入社員の一括登録、中途入社、組織改編、部署異動等、人が動くたびに講座の割り当てを見直す必要があり、対象者が増え、組織やグループの構成が複雑になるほど、運用の負荷は積み上がっていきます。割り当ての抜け漏れは、本来受けるべき研修・講座の未受講にもつながりかねません。



多機能型LMS「SmartSkill Campus」は、この「対象者ごとの割り当て」という運用負荷を、自動化で解消します。組織とグループの条件設定さえ済ませておけば、あとは所属の登録に連動して、必要な受講者へ講座が自動で紐づき続けます。





組織×グループでの「講座自動紐づけ機能」の特長

1. 所属の登録に連動して、講座の紐づけ作業を自動化

組織やグループへ受講者の所属が登録されると、講座にあらかじめ設定した条件を参照し、対象となる受講者へ講座が自動で紐づきます。入社・異動・組織改編のたびに発生していた、受講者ごとの講座の紐づけ作業が不要になり、管理者は割り当ての都度対応から解放されます。

2. 組織×グループのAND条件で、対象者をより精緻に

新たに加わった「組織×グループ」指定では、組織とグループの両方に属する受講者だけを対象にできます。「特定の部門に所属し、かつ特定の属性を持つ受講者」といった、これまで一手間かけなければ実現しにくかった精緻な対象指定が、設定一つで可能になります。



3. 講座登録・CSV一括登録・API連携まで、あらゆる経路で自動処理

講座の登録・編集時はもちろん、受講者の新規登録・編集、CSVによる一括登録、API連携まで、受講者を登録するあらゆる経路で自動で紐づきます。特定の操作のときだけ自動化される、といった抜け漏れが起きにくく、運用の入り口を問わず一貫して対象者へ講座を届けられます。

4. 3パターンを使い分ける、柔軟な運用設計

「グループのみ」「組織のみ」「組織×グループ」の3パターンを使い分けることで、部門別・階層別・職種別・プロジェクト別など、企業ごとに異なる多様な受講ルールを、システム改修なしで自社の実態に合わせて設計できます。SmartSkill Campusの標準機能として提供されるため、追加の導入負担なくご利用いただけます。



＜3つの指定パターン＞

１.グループのみ指定

指定したグループのいずれかに属する受講者に自動で紐づけ（グループ間はOR条件）

２.組織のみ指定

指定した組織のいずれかに属する受講者に自動で紐づけ（組織間はOR条件）

３.組織×グループ指定

指定した組織とグループの両方に属する受講者のみに自動で紐づけ（組織とグループの組み合わせはAND条件）







【公式HP】講座自動紐づけ機能

https://www.revicglobal.com/function/auto-course-assignment





SmartSkill Campusが目指す「運用オートメーション」

SmartSkill Campusは、管理者がオペレーションに追われることなく、データに基づいた戦略的な人財育成に集中できるよう、徹底した「運用の自動化」を推進しています。

今回の組織×グループでの「講座自動紐づけ機能」も、このビジョンに基づいた取り組みの一環です。組織とグループの条件設定をもとに、所属の登録に連動して講座を自動で紐づけることで、管理者が一人ひとりへの割り当て作業に追われることなく、必要な受講者へ研修・講座が届き続ける状態を実現しました。

今後も「管理者が動かなくても、学習が回り続けるプラットフォーム」への進化を続け、企業の教育DXを強力に支援してまいります。

SmartSkill Campusとは

SmartSkill Campusは、数万人規模の同時接続を可能にする大企業向けのAI搭載多機能型LMSです。従業員のスキルアップを戦略的に支援するための多彩な機能を実装しており、専任のカスタマーサクセスが各企業の活用方法や仕組み化を共に考え実行します。他システムとの連携も可能で、学習履歴の一元管理によるデータドリブンの戦略人事を実現します。

導入企業は450社以上、会員サービスを含めたユーザーは200万名を超え、世界中で活用されています。

■公式HP：https://www.revicglobal.com/

株式会社レビックグローバルについて

レビックグローバルは、株式会社ウィザスのグループ会社で1977年設立。LMS（学習管理システム）、タレントマネジメントシステム、eラーニングコンテンツ、企業向け動画を提供しています。会社創立以来、蓄積した高度な技術力とノウハウをベースに最適なサービスを提供しています。

● 社名 ：株式会社レビックグローバル

● 本 社 ：東京都港区芝1-5-9 住友不動産芝ビル2号館4階

● 代表者 ：代表取締役社長 柏木 理

● 事業内容 ：LMS（学習管理システム）・タレントマネジメントシステム・eラーニングコンテンツ・企業向け動画提供等のソリューション事業、アンガーマネジメントの個人向け資格取得並びに会員事業・企業法人向け研修事業

● URL ：https://www.revicglobal.com

本件に関するお問い合わせ先

株式会社レビックグローバル

● 担当 ：稲見/久内/安孫子

● 所在地 ：〒105-0014 東京都港区芝1-5-9 住友不動産芝ビル2号館4階

● TEL ：03（6824）9782 FAX: 03（6824）9785

● email ：po-accountsales@revicglobal.com

● URL ：https://www.revicglobal.com/



