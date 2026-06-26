リテールメディア「ARUTANA」、ブランドリフト効果を可視化する「BLSオプション」の提供を開始

株式会社DearOne

株式会社NTTドコモのマーケティングソリューション領域における新規事業型子会社である株式会社DearOne（本社：東京都港区、代表取締役社長：河野 恭久、以下：DearOne）は、リテールの公式アプリ群に横断で広告配信可能なリテールメディアプラットフォーム「ARUTANA（アルタナ）」において、広告のブランドリフト効果を可視化する「BLSオプション」の提供を開始いたしました。

■背景・提供の目的

「ARUTANA」は、複数業種の流通小売企業様の公式アプリに横断的に広告を配信できるリテールメディアプラットフォームです。「ARUTANA」はこれまで、購買データにもとづく広告出稿効果のレポーティングを強みとしてきましたが、その一方で、広告接触によって生まれる商品・サービスの認知向上や購買意欲の向上といった「購買前の心理変化」については可視化できていませんでした。

このたびのBLSオプションは、「購買行動中の広告接触*が購買に寄与していることの定性・定量的な裏付け」を行うことを目的として提供開始いたしました。購買結果だけでなく、消費者の意識変化まで一気通貫でエビデンスを提供することで、「ARUTANA」を通じて得られる広告効果をより多角的に証明します。

*リテールアプリユーザーの約75%が店舗内でアプリを起動（「ARUTANA」ユーザーを対象とした自社調査）

■「BLSオプション」概要

本オプションでは、実際にアプリを起動したユーザーを対象に、スクリーニング調査と本調査を組み合わせたアンケートを行い、「ARUTANA」上で配信した広告の接触者・非接触者を比較し、その差分をレポートとして提供します。

▼主な調査内容

- 認知・想起：広告接触によってブランド・商品の認知がどの程度高まったか- ブランド理解・好意度：商品内容の理解や、ブランドへの信頼感・好感度の変化- 購買意欲：広告接触後における購入意向の向上度合い- 非計画購買の有無：広告接触前の時点で、該当商品を購入する予定があったか

■先行事例：製菓メーカーにおける調査結果

2026年2月～3月に実施した製菓メーカーの先行事例（配信アプリ：クリエイトエス・ディー公式アプリ、ウエルシアグループアプリ、majica／合計約200万imp）では、商品ブランドの認知拡大を目的とした静止画広告（モーダル・バナー）を配信し、以下の効果が確認されました。

♦広告配信による購買への寄与を実証

「ARUTANA」による広告配信が、実際の購買行動を強力に後押しすることがデータとして裏付けられました。非接触ユーザーと比較した結果、広告接触ユーザーの購入率は、インプレッション（imp）ベースで1.2倍、クリックベースでは2.5倍に達しています。

この購買結果の要因を紐解くべく、アプリ起動者かつ広告接触者・非接触者を対象に、商品認知度、ブランド理解、好感度、購入意向などを深掘りするアンケート調査を実施しました。その結果、消費者の意識変容が以下のように明らかとなりました。

- ブランド好感度・購入意向の底上げ：非接触者の2倍以上にあたる広告接触者の7割以上が、商品に対して高い「好意度」と「購入意向」を示す。- 非計画購買の創出：広告接触後の購買者のうち、約半数（49.8%）が「もともと購入する予定はなかった」と回答。

「ARUTANA」を通じた小売アプリ起点の広告が、ブランド認知・商品理解・購買意欲の向上、さらには非計画購買の創出まで、消費者の購買プロセス全体に効果をもたらすことが示されました。

DearOneは今後も「ARUTANA」で日本最大級のリテールメディアネットワークを構築し、リテール、メーカーと共に新たな生活価値・ライフスタイルの実現に向け、顧客体験価値の向上を目指してまいります。

リテールメディアプラットフォーム「ARUTANA（アルタナ）」

https://www.dearone.io/arutana/

広告主・広告代理店向け お問い合わせ :https://www.dearone.io/arutana/contact2/リテール事業者向け お問い合わせ :https://www.dearone.io/arutana/contact/

■各種お問い合わせはこちら

・広告主・代理店向けお問い合わせ

https://www.dearone.io/arutana/contact2/

・リテール事業者向けお問い合わせ

https://www.dearone.io/arutana/contact/

■「ARUTANA（アルタナ）」について

「ARUTANA」とは、リテール企業の公式アプリをアドネットワーク化し、横断的な広告配信を可能にするリテール公式アプリアドネットワークです。

広告主は「ARUTANA」へ広告を出稿するだけで、複数のリテール公式アプリに一斉に広告配信が可能です。ユーザーが能動的に立ち上げるリテール公式アプリは、75％が店舗内で起動されるため、購買意欲の高い消費者に直接訴求でき、高いコンバージョン率と投資対効果が見込めます。

リテール事業者は、自社の公式アプリに「ARUTANA」の仕組みを導入するだけで、開発コストをかけることなく、新たな広告収益を確保できます。管理画面からの簡単な操作で広告掲載を管理でき、アプリの収益化をスムーズに実現します。

現在、株式会社ツルハ、株式会社大創産業、株式会社ロイヤリティマーケティング、株式会社エディオンをはじめ、多くのリテール企業に参画いただいており、配信先のMAU（Monthly Active Users）は5,120万人にのぼります。

https://www.dearone.io/arutana/

■株式会社DearOneについて

株式会社NTTドコモのマーケティングソリューション領域における新規事業型子会社です。豊富なアプリ機能の中から、必要とする機能を組み込むだけで公式アプリを開発できる「ModuleApps2.0」をはじめ、リテールの公式アプリ群に横断で広告配信可能なリテールメディアプラットフォーム「ARUTANA」も提供しています。さらに、ユーザー行動分析ツールである「Amplitude」をはじめとして、顧客体験分析プラットフォーム「Contentsquare」、A/Bテストツール「VWO」など、CDP・アナリティクス・カスタマーエンゲージメントの各種マーテックツールを取り扱い、アプリやECサイトなどのデジタルプロダクトのグロースを支援しています。

・代表者：代表取締役社長 河野 恭久

・本社：東京都港区虎ノ門 3-8-8 NTT虎ノ門ビル 4階

・URL： https://www.dearone.io/