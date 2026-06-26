TOKIUM、日本最大級の製造業向け総合展示会「第38回ものづくりワールド東京」に出展

株式会社TOKIUM

経理AIエージェントを提供する株式会社TOKIUM（本社：東京都中央区、代表取締役：黒崎 賢一、以下「TOKIUM」）は、2026年7月1日から7月3日までの3日間、東京ビッグサイトで開催される「第38回ものづくりワールド東京」に出展いたします。

■開催概要

名称 ：第38回ものづくりワールド東京

主催 ：RX Japan合同会社

開催期間 ：2026年7月1日(水)～7月3日(金)10:00-17:00

会場 ：東京ビッグサイト

出展ブース位置：W19-67 製造業DX展

概要ページ ：https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp.html

来場事前登録（無料）：https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1715131722327481-XUB

■出展内容

経費精算クラウド「TOKIUM経費精算」や請求書受領クラウド「TOKIUMインボイス」をはじめとする、AIとプロスタッフが連携し、経理作業を丸ごと代行する「経理AIエージェント」をご紹介します。

また、操作画面をお見せしながらデモンストレーションや導入企業の事例紹介を行います。経理業務の効率化や最新のAI活用にご興味をお持ちの方は、ぜひ弊社ブースにお立ち寄りください。

■【先着20名様限定】TOKIUM代表 黒崎の著書をプレゼント！

事前に来場事前登録をしてTOKIUMのブースにお越しいただいた先着20名様へ、弊社代表黒崎の著書をプレゼントいたします。

▼来場事前登録はこちら

https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1715131722327481-XUB

【詳細】

プレゼント内容：『経理AIエージェント「デジタル労働力」で仕事が回る』

著者 ：黒崎 賢一（株式会社TOKIUM 代表取締役）

出版社 ：株式会社クロスメディア・パブリッシング

特典配布条件 ：1.展示会の「来場事前登録」を完了

2.TOKIUMのブースへ来場

▼著書『経理AIエージェント「デジタル労働力」で仕事が回る』の詳細はこちら

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000416.000009888.html

■ものづくりワールド東京とは

ものづくりワールド東京は、IT・DX製品、部品、設備、装置、計測製品などを扱う企業が世界中から出展し、国内外の製造業の設計、開発、製造、生産技術、購買、情報システム部門の方々と活発に商談が行われる展示会です。また、製造業の最先端事例が学べるセミナーも見どころの一つです。

■経理AIエージェント「TOKIUM」について

経理AIエージェント「TOKIUM」は、AIとプロスタッフ、クラウドシステムが高度に連携され、まるで一人の担当者のように自律的に判断・業務を遂行し、企業の経理業務を自動で完了させるサービスです。出張手配や承認、明細入力、照合といった定型作業からビジネスパーソンを解放します。

URL：https://www.keihi.com/keiri-ai-agent(https://www.keihi.com/keiri-ai-agent?utm_campaign=47387994-monoduzuri_tokyo_260625&utm_source=press_release&utm_medium=press&utm_content=aiservicesite_0624)

■経理AXプロジェクト「Move AX」を推進中

TOKIUMは、あらゆる経理"作業"から人々を解放することを目的に、経理AXプロジェクト「Move AX」を立ち上げ、推進しています。AIによって経理業務に残るアナログ作業を自動化し、誰もが本来注力すべき業務に向き合える環境の実現を目指します。AIエージェントの開発・提供にとどまらず、実態調査、導入事例やウェビナーなどを通じて、経理業務のAXを支援してまいります。

詳細はこちら：https://www.keihi.com/move-ax/(https://www.keihi.com/move-ax/?utm_campaign=47387994-monoduzuri_tokyo_260625&utm_source=press_release&utm_medium=press&utm_content=moveax_0624)

■株式会社TOKIUMについて

設立：2012年6月26日

代表取締役：黒崎 賢一

所在地：東京都中央区銀座6丁目18-2 野村不動産銀座ビル12階

資本金：1億円

事業内容：経費精算・請求書管理などの経理AIエージェントの提供

URL：https://corp.tokium.jp/(https://corp.tokium.jp/?utm_campaign=47387994-monoduzuri_tokyo_260625&utm_source=press_release&utm_medium=press&utm_content=corporate_0624)