猛暑を乗り切る新習慣！カップで手軽な郷土料理「冷や汁」が新登場“あっさり×しっかり”美味しい暑さ対策　おむすびをカップに丸ごと入れるアレンジも楽しめる！

株式会社ファミリーマート

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：小谷建夫）は、2026年9月に創立45周年を迎えます。継続して取り組んできた5つのキーワードを土台とし、「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動をしていきます。このたび「いちばんおいしい」を目指した取り組みの一環として、ファミリーマートのプライベートブランド「ファミマル」より「冷や汁」149円（税込160円）を2026年6月30日（火）から、全国のファミリーマート約16,400店にて発売いたします。

■暑い日にも美味しく食べられる！「冷や汁」がカップで登場

気象庁の予測によると、2026年の夏も全国的に気温が高く厳しい猛暑となる見込みです。このたび、ファミリーマートでは夏の食欲が落ちる時期でもサラッと食べやすく、かつしっかりと塩分や栄養を補給できる暑さ対策メニューとして、日本の伝統的な郷土料理である「冷や汁」をカップタイプで新発売いたします。

「冷や汁」は、冷たい水を注ぐだけで、本格的な出汁の旨みと味噌のコクが広がる、夏に嬉しい簡便性に優れた一杯です。具材には冷や汁に欠かせない素材を選び、暑い日でも食欲をそそる爽やかな味わいに仕上げました。

さらに、今回の新しい試みとして「おむすびをカップに丸ごと入れる」アレンジ食べ方を提案いたします。塩おむすびをはじめとするファミリーマートのおむすびをそのまま投入することで、出汁とおむすびが絶妙にマッチし「冷やし茶漬け風」へと早変わりします。オフィスでの手軽なランチや、夏の夜食にもぴったりです。

■冷や汁とは

冷や汁は、出汁と味噌で味を付けた、冷たい汁物料理です。宮崎県を始め、埼玉県、山形県などでも楽しまれている郷土料理です。暑い夏の農作業中に、麦飯に生味噌をのせ、それに水をかけて食べていたことが元になっているといわれていますが、食文化の情報が広がるにつれて周囲にも広がっていきました。

近年では健康食として、食欲の落ちる暑い夏の夏バテ対策メニューとしてテレビや雑誌に取り上げられたり、機内食で提供されたりと、全国的にその存在が知られるようになっています。また、料理店によっては、素材を厳選し、調理方法を工夫した冷や汁も登場しています。

【商品詳細】

【商品名】冷や汁

【価格】149円（税込160円）

【発売日】2026年6月30日（火）

【発売地域】全国

【内容】さば、かつお、さけ、白身魚、貝、昆布の6種類の魚介エキスを使用した商品です。具材には、たら、なす、豆腐、ゴマ、青しそを使用しています。冷水を入れ、3分待つだけで戻せるフリーズドライ仕様で、簡単に調理ができ、おむすびをそのまま容器に入れて食べることも可能です。

※画像はイメージです。

※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税8％にて表示しております。

※一部の地域および一部の店舗では取り扱いのない商品がございます。

ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。

＜参考情報＞

■「いちばんチャレンジ」に込められた思い

ファミリーマートは、2026年9月に創立45周年を迎えます。

時代の変化に合わせ、コンビニの枠を超えてお客さまに「いちばん」と選ばれる存在であり続けるため、私たちは「あなたのいちばんをたくさん作る『いちばんチャレンジ』」を新スローガンに掲げました。

この合言葉のもと、「おいしい」「ちょっとおトク」「わくわく楽しい」「ステキが見つかる」「革新的・最先端」「環境にやさしい」「働きたい」「地域に愛される」という8つの分野に基づき、ファミリーマート史上最大の挑戦を続けてまいります。

45周年特設サイト：https://www.family.co.jp/campaign/spot/2026_45th.html

【ファミマルについて】

■対象商品数は1000種類以上！種類豊富なプライベートブランド「ファミマル」

ファミマルは、“家族の日常を豊かにする”加工食品や菓子、日用品、飲料などの「ファミマル」、“家族の食卓を支える”惣菜や冷凍食品に、弁当、サンドイッチなどの中食商品を加えた「ファミマルKITCHEN」、“食べる楽しさをいつでも手軽に”する「ファミマルBakery」、“毎日に癒しとご褒美を”提供する「ファミマルSweets」、また、“素材や製法に特にこだわった上質な美味しさ”を提供するプレミアムライン「ファミマルPREMIUM」など、それぞれのラインアップで、合計1000種類以上を展開しております。

■「ファミマル」ネーミングとロゴに込められた思い

1 「ファミマのPB商品であることがすぐわかる」こと

・「ファミマル」というワード、ファミリーマートのブランドカラーを使用

2 「ファミマが自信を持って薦めるクオリティであることが伝わる」こと

・安全・安心、環境対応、美味しさなど、「ファミマの二重マル」品質を表現したデザイン

3 「老若男女あらゆる世代・性別の方々が理解できる」こと

・お客さまも笑顔になるスマイルマーク（※ロゴ案の消費者調査で1位を獲得したロゴ）

※調査名称：商品ブランドについての調査

主催者：ファミリーマート

調査対象者：15歳～79歳の男女 10,000人

調査日：21年3月17日

■ファミマルのコンセプト

すべての方の毎日に、

「おいしい◎うれしい◎あんしん◎」を。

それが、ファミリークオリティ。

大切な家族に自信を持ってお薦めできる品質とラインアップ。お子さまからご高齢の方まで、すべての方が笑顔になるプライベートブランドを目指して、毎日に、ちょっとした幸せをお届けしていきます。