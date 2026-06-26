ネットアップ合同会社

ネットアップ合同会社（本社：東京都中央区、代表執行役員社長：斉藤千春）- インテリジェント データ インフラストラクチャ企業である NetApp(R)（NASDAQ：NTAP）は、この度、当社のシニア クラウドソリューション アーキテクトである藤原 善基が「AWS Ambassadors」に選出されたことを発表します。

■「AWS Ambassador Program」について

「AWS Ambassador Program」は、世界中のAWSパートナー企業の中から、卓越した技術の専門家を選出し、エキスパート同士のグローバルなコミュニティを形成するためのプログラムです。

「AWS Ambassador Program」では、公共の場でのプレゼンテーション、オープンソース プロジェクト、ソーシャルメディア等の活動を通じて、AWSの技術的専門知識を共有し、自身の技術スキル・クラウド知識を研鑽するプロフェッショナルを認定しています。「AWS Ambassadors」に認定された者は、複数のAWS認定資格を保有するとともに、AWSに関する高度な専門知識と豊富な実務経験を有しています。

■NetAppの取り組み

NetAppはAWSとの強固なパートナーシップのもと、データ管理分野におけるクラウド活用を推進しています。

NetAppのストレージOS（ONTAP）は、AWSのフルマネージド サービス「Amazon FSx for NetApp ONTAP」としてAWSから直接提供されています。顧客はAWSのコンソールからシームレスに、NetAppの高度なデータ管理・保護機能を利用できます。

ネットアップ合同会社のシニア クラウドソリューション アーキテクトである藤原善基は、次のように述べています。

「『2026 AWS Ambassador』に選出いただき大変光栄に思います。Amazon FSx for NetApp ONTAPを中心に、AWS上のエンタープライズ データ基盤、S3 Access Points、生成AIとその分析、サーバーレス自動化、ガバナンスに関する技術検証や情報発信を続けてきたことを評価いただいたものと受け止めています。今後は「AWS Ambassador」として、データと生成AIをつなぐ実践的なクラウド アーキテクチャを発信し、お客様の成功、コミュニティの発展、AWSとNetAppのパートナー エコシステムへの貢献に一層尽力してまいります」



NetAppについて

NetAppは30年以上にわたり、エンタープライズ ストレージの普及から、データとAIが定義するインテリジェント時代まで、世界のリーディング企業が変化を乗り越えるための支援を行ってきました。現在NetAppは、データをイノベーション、レジリエンス、成長の原動力へと変えるインテリジェント データ インフラストラクチャ企業です。

その中核にあるのが NetAppデータ プラットフォーム です。これは、あらゆるクラウド、ワークロード、環境にわたりデータを接続・保護・活性化する、ユニファイドかつエンタープライズ グレードのインテリジェント基盤です。業界をリードするデータ管理ソフトウェア／OSである NetApp ONTAP の実績に基づき、AI Data EngineやAFXによる自動化機能を備え、スケールに応じた可観測性、レジリエンス、インテリジェンスを提供します。

NetAppデータ プラットフォームは、ストレージ、サービス、制御を分離設計することで、企業がより迅速にモダナイズし、効率的にスケールし、ロックインに縛られずイノベーションを加速できるようにします。さらに、世界最大のクラウドにネイティブ統合された唯一のエンタープライズ ストレージ プラットフォームとして、あらゆるワークロードを一貫したパフォーマンス、ガバナンス、保護のもとでどこでも実行できる自由を提供します。

NetAppは、常にデータを「準備万端」に整え、脅威から守る準備、AIを駆動する準備、次のブレークスルーを生み出す準備をしています。だからこそ、世界で最も先進的な企業が、インテリジェンスをアドバンテージへと変えるパートナーとしてNetAppを信頼しています。

詳細については、https://www.netapp.com/ja/をご覧ください。ネットアップ合同会社はNetAppの日本法人です。またX(https://x.com/NetApp?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor)、Facebook(https://www.facebook.com/NetApp/)、Instagram(https://www.instagram.com/netapp/)でNetAppをフォローしてください。NetApp、NetAppのロゴ、および www.netapp.com/TM(http://www.netapp.com/TM)に記載されているマークは、NetApp, Inc. の商標です。その他の会社名および製品名は、各社の商標である場合があります。